В Австрии 15-летнюю беженку из Украины изнасиловал беженец из Сирии

15-летнюю беженку из Украины в Австрии изнасиловал 19-летний беженец из Сирии.

Школьница бежала из Украины в Австрию со своей матерью и двумя братьями и сёстрами и находилась в городе Вайер. Местные СМИ сообщают, что предполагаемый преступник, 19-летний сириец, якобы затащил пьяную 15-летнюю украинку на железнодорожную насыпь и заставил там заняться сексом.

Молодая украинка, получившая травмы шеи и конечностей, на следующий день призналась в сексе брату, после чего семья подала жалобу. Поскольку улик недостаточно для ареста, предполагаемый насильник всё ещё находится на свободе. Советник по вопросам интеграции Вольфганг Хаттманнсдорфер теперь требует депортации просителя убежища. Медицинское обследование девочки должно дать дополнительную информацию.