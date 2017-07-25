В астраханском онкодиспансере можно получить консультацию по телефону

В астраханском онкодиспансере можно получить консультацию по реабилитации стомированных больных по телефону

Задать интересующие вопросы пациенты и их близкие могут по номеру 62-17-82 в рабочее время.

Кабинет реабилитации стомированных больных работает на базе поликлиники областного онкологического диспансера. Здесь оказывается квалифицированная помощь пациентам после операции на органах дыхания, ЖКТ, мочеполовой системы. Отличительная особенность этой группы больных — наличие искусственно созданного отверстия (стомы) для выполнения функций поражённого органа.

До 90% таких пациентов перенесли хирургическое вмешательство на кишечнике. Они нуждаются в особо сложной и длительной реабилитации. Как правило, возникает необходимость постоянного использования специальных медицинских средств.

Кабинет реабилитации стомированных больных на базе ООД создан в 2012 году. Ежегодно здесь получают помощь более 500 человек. Как отметила заведующая поликлиническим отделением онкодиспансера Эльвира Гасанова, работа кабинета ориентирована не только на пациентов онкологического профиля. Обратиться сюда могут граждане, перенесшие указанные операции по другим показаниям в различных лечебных учреждениях Астраханской области.

Кабинет оснащён необходимым оборудованием для проведения процедур по обработке стом, смене дренажей и стомических трубок. Здесь пациенты указанной категории проходят и плановый диспансерный осмотр в соответствии с установленным графиком. Специалисты кабинета оказывают не только профильную медицинскую помощь, но и предоставляют необходимую информацию относительно гигиены, питания, жизненной активности.