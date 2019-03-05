В Астраханской области с 10 по 16 марта пройдет неделя борьбы с глаукомой

С 10 по 16 марта 2019 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила Всемирной неделей борьбы с глаукомой. Мероприятие связано с профилактикой и предупреждением развития слепоты от глаукомы. Одна из ключевых задач акции – повышение информированности населения.

Согласно данным ВОЗ, каждую минуту в мире от глаукомы необратимо теряет зрение 1 человек, каждые 10 мин – 1 ребёнок. В нашей стране ежегодно выявляется более 25 тысяч новых случаев заболевания, в Астраханской области насчитывается около 7,5 тысяч больных.

В дни Всемирной недели борьбы с глаукомой врачи приглашают астраханцев пройти бесплатную проверку внутриглазного давления в Центрах здоровья для взрослого населения на базе ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики», ГБУЗ АО «Городская поликлиника №3», ГБУЗ АО «Ахтубинская ЦРБ». Также, 13 марта, пройти бесплатную проверку внутриглазного давления можно в сети оптик «Мега-оптика», в Астраханской клинической больнице ЮОМЦ ФМБА РФ по адресу: ул. Ан. Сергеева,13.

Инициативу поддержали руководители ЛПУ районов области. Так, в Лиманской районной больнице всех пациентов старше 18 лет 13 марта приглашают на поверку внутриглазного давления и обеспечат информационными материалами по профилактике и лечению глаукомы.

В рамках мероприятий недели, 12 марта в 10 часов специалистом офтальмологом по раннему выявлению и профилактике глаукомы ГБУЗ АО ГКБ №2 имени братьев Губиных Ольгой Сидяевой будет проведена «Школа пациентов с глаукомой». Врач расскажет о ранних признаках заболевания, современных принципах лечения и профилактики, а 14 марта в 12 часов такая «Школа пациентов с глаукомой» будет проведена в ГКБ №3 имени С. М. Кирова.

Единый день «Школы пациента с глаукомой» в Астраханской области пройдет в среду — 13 марта. В 10 часов пациенты приглашаются в конференц-зал 3 этажа диагностического корпуса Александро-Мариинской областной больницы, где пройдёт занятие школы «Жизнь с глаукомой. Почему так важно соблюдать рекомендации врача» проведет занятие глаукоматолог Римма Храмцова, а в 15 часов в Астраханской клинической больнице ЮОМЦ ФМБА РФ по адресу: ул. Ан. Сергеева,13, такое занятие проведет офтальмолог Надежда Патеева. Также во всех районных больницах будет организовано занятие глаукомной школы.

Кроме того, в дни Всемирной недели борьбы с глаукомой, Астраханским научным обществом офтальмологов организован ряд мероприятий, направленных на повышение квалификации врачей. 12 марта пройдет круглый стол для специалистов «Актуальные вопросы глаукомы». Врачи обсудят организацию клинической практики ведения больных с глаукомой, вопросы диспансеризации и сроки поэтапного лечения пациентов.

15 марта будет проведена Межрегиональная научно-практическая конференция офтальмологов Астраханской области и регионов ЮФО «Современные аспекты диагностики и лечения глаукомы».

«Офтальмологи призывают врачей всех специальностей обратить внимание своих пациентов на своевременную профилактику слепоты от глаукомы, — отмечает главный внештатный специалист-офтальмолог минздрава РФ по ЮФО, д.м.н., профессор Лия Рамазанова. — Даже диагноз «глаукома» – не повод отчаиваться, паниковать. В большинстве случаев течение этого заболевания управляется посредством медикаментозного или хирургического вмешательств, или же их комбинации. Поэтому своевременное обращение к врачу и ранняя диагностика помогут сохранить один из самых удивительных даров природы – зрение».