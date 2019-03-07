В 70 субъектах России пройдут экспертные встречи по развитию добровольчества

Более 2000 экспертов примут участие в разработке предложений по реализации поручений Президента по итогам заседания Государственного совета 27 декабря 2018 года. Об этом рассказали 6 марта в Общественной палате России на заседании Координационном совете по развитию добровольчества, которое открылСекретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Он напомнил, что основным итогом Госсовета стал перечень поручений, среди которых в том числа утверждение плана реализации Концепции развития добровольчества (волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года: «В этой работе будет принимать участие и Общественная Палата, и Фонд президентских грантов, и это очень большие ресурсы и большой опыт работы с самыми разными проектами, на которые выделяются средства».

Помимо этого, среди поручений Президента РФ глава ОП РФ отметил утверждение плана мероприятий по популяризации добровольчества, а именно размещение социальной рекламы, распространение информации в СМИ, в интернете и другое. Он также подчеркнул важность обучения в сфере добровольчества и разработку специальных курсов и дисциплин, в организации работы которых, в том числе, будут участвовать Ассоциация волонтёрских центров и АНО «Россия – страна возможностей».

В ходе заседания было отмечено, что с момента принятия Закона «О благотворительности и добровольчестве (волонтерстве)» в начале прошлого года, утверждено Постановление о взаимодействии волонтёрских организаций с органами государственной власти, в рамках которого Министерством труда РФ и Министерством здравоохранении РФ утверждены 2 приказа.

«Для регулирования взаимоотношений между медицинскими учреждениями и добровольческими организациями Министром здравоохранения РФ был подписан приказ. Этот документ решает ключевую задачу – устанавливает порядок допуска волонтёров для участия в оказании непосредственной медицинской помощи», – рассказал заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай, заверив, что основные барьеры в работе добровольцев в больницах будут сняты, а доступ значительно упрощён и упорядочен. Он также отметил активное развитие добровольчества в сфере медицины – более 22 тысяч человек являются участниками движения «Волонтёры-медики».

Директор Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Артём Шадрин рассказал о разработке плана реализации Концепции по развитию добровольчества. По его словам, первый свод предложений для плана планируется представить в марте текущего года: «Основной костяк этого плана составят предложения от волонтёрских организаций-участников Международного форума добровольцев, который состоялся в конце прошлого года».

Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров, член Общественной палаты РФ Артём Метелев отметил, что, начиная с 12 марта, в более 70 регионов России пройдут экспертные встречи по реализации поручений Президента РФ. Участие примут более 2 000 экспертов, среди которых волонтёры, представители региональных НКО, органов власти и все заинтересованные. «По сути дела, к разработке указанных Президентом предложений будет привлечено все сообщество. Решения не будут приниматься только в ведомствах, в Москве, нам крайне важно организовать качественную общественную дискуссию и вместе создать то, что будет действительно полезно для миллионов добровольцев в нашей стране» — сказал Метелев Артем. Он также рассказал о тех поручениях, в работу над которыми вовлечена Ассоциация.

«Мы занимаемся разработкой курсов и дисциплин (модулей) в сфере развития волонтёрства, в том числе для сотрудников органов власти и бюджетных учреждений. Это будут модули, которые должны быть интегрированы в основные профессиональные образовательные программы в вузах, для тех специальностей, представители которых в жизни сталкиваются с НКО и волонтерами в своей работе. Также Ассоциация разрабатывает предложения по предоставлению добровольцам возможности подтверждать свой статус в системе Госуслуг и в МФЦ с использованием платформы ЕИС «Добровольцы России». У Москвы есть прекрасный опыт – портал mos.ru, где есть отдельная категория «Гражданская активность и волонтёрство». Здесь любой желающий может увидеть ряд добровольческих организаций и мероприятий, таким образом, мы расширяем аудиторию, которая может узнать о волонтёрстве и гражданской активности», – отметил Артем Метелев, предложив внедрить этот механизм на портал Госуслуг для всех регионов страны.

Метелевотметил поручения по разработке межведомственных программ развития добровольчества (мероприятий, направленных на ресурсную поддержку, обучение, нематериальное стимулирование участников волонтёрских инициатив, проведение конкурсов и так далее) и формирование в регионах системы ресурсных центров по поддержке добровольчества. Типовая межведомственная программа будет создана для Москвы, и предложена для внедрения во всех регионах, — сообщила Пресс-служба Ассоциации Волонтерских центров.

Исполняющая обязанности директора ФГБУ «Роспатриотцентр» Екатерина Иванова сообщила о важности взаимодействия с регионами для достижения успешной реализации поставленных задач: «В рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» во всех регионах страны будут созданы Межведомственные советы по развитию добровольческого движения и работе с проектом «Социальная активность», куда войдут представители региональных общественных палат, отделений всероссийских волонтёрских организаций и другие. В ближайшие 6 лет Роспатриотцентр вместе с ведущими вузами страны также обучит более 25 тысяч организаторов волонтерской деятельности, органов власти. Масштабные образовательные программы коснутся большинства сфер, в 2019 году ими станут здравоохранение, социальная защита, культура».

Итоги заседания подвела глава Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества патриотическому воспитанию, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева: «В очередной раз заседание Координационного совета показало, какой огромный спектр проблем существует. Мы очень четко и плотно поговорили про наши планы. Приятно было, что в мероприятии приняли участие представители министерств, упомянутых в перечне поручений Президента». Она также добавила, что участники заседания договорились о создании рабочих групп в рамках участия ОП РФ и Координационного совета в контроле за выполнением поручений Президента РФ, связанных с развитием добровольчества.