Узники совести. Еще один Новый Год в белорусской тюрьме

В Минске 29 декабря 2017 года состоялся очередной суд над сторонниками единства братских народов Белоруссии и России, над белорусскими публицистами Сергеем Шиптенко, Юрием Павловцом и Дмитрием Алимкиным, которые сотрудничали со многими российскими СМИ.

Напомню суть дела. Публицисты, открыто выступали против того, чтобы официальный Минск заигрывал с националистами, так как уже есть горький опыт на Украине, а также против сближения Белоруссии с Западом в ущерб интеграции с Россией. Их задержали в Минске год назад.

Циничность и затягивания ситуации заключается в том, что обвинению потребовался год для того, чтобы только начать рассмотрение уголовного дела по обвинениям журналистов в «разжигании расовой, национальной и религиозной вражды». Открытый судебный процесс начался в Минске еще 18 декабря, за это время несколько свидетелей заявили, что никаких признаков экстремизма в статьях журналистов не усмотрели. Сегодня адвокаты подсудимых выступили с ходатайством о том, чтобы изменить меру пресечения для своих подзащитных, ведь они провели в СИЗО уже целый год. Однако судья это прошение не удовлетворил.

Это однозначно вбивает клин в отношения между Россией и Белоруссией. Почему же это все так происходит?

Дело в том, что есть так называемая пятая колонна. Кто за этим стоит? Олигархия, которая имеет личные свои информационные и финансовые ресурсы, поэтому они борются с теми блогерами, с теми СМИ, писателями и публицистами которые, мягко говоря, не разделяют их точку зрения, ту идеологию и политику, которую они проводят. Яркие ревнители Русского мира, единства братских народов, преследуют и убивают, как например, в Украине Олеся Бузину. Эти ребята журналисты оказались заложниками такой политики внутренней раздвоенности идеологии в самой России и Белоруссии. Беда в том, что все заключается в наших конституциях, созданный под диктовку госдепа США, еще в начале 90-х, а потому они колониальные. В них прописано, что ценностью является человек с его потребностями и либеральными ценностями, а нравственная государственно образующая идеология не прописана, поэтому это открывает широкое поле манипуляций, метод внешнего управления и анахронизмов.

Вспомним, что по такому примеру в нас в России депортируют по такой же подлой системе воюющих ополченцев, их передают прямо в руки врагу.

Управляемый из вне олигархат, который контролирует и российские, и белорусские СМИ, находится в России, они дастаточно обладают влияним, если даже не сказать, управлением государственными структурами.

Например один известный олигарх имеет бизнес как в русофобской Украине, так и в России, платя одновременно обеим сторонам, то есть ради сохранения своего бизнеса «разжигается огонь противостояния», так как это выгодно. А выгодно, потому, что так продиктовали на Западе — соединенные штаты антихриста.

Судебный процесс в отношении трёх белорусских журналистов задуман с этой же целью. Если этот процесс раздувают, то это значит, что так выгодно и задумано, вписывается в колониальную концепцию «управляемого хаоса».

Потому что если олигарх захочет о чем-то договориться, то об этом ни одно СМИ не узнает. Если это подаётся в СМИ, то это делается специально для того, чтобы вбить клин в отношения между Россией и Белоруссией.

Я сам с Украины, видел, как там манипуляциями искусственно разжигали противостояние Украины и России. Там все, что украинское патриотичное должно быть обязательно антироссийское, иначе ты не украинец, не антирус. Вот такой антагонизм искусственно создают в отношениях между Россией и Белоруссией. Поэтому был бы на их месте, кто либо другой, например, Вася, Стёпа, Коля было бы абсолютно то же самый результат.

Я раньше жил в Ростовской области, а вы слышали, что в 2014 году во время активных обстрелов на Донбассе целенаправленно со стороны Украины были совершены обстрелы территории Ростовской области, а также были диверсионные украинские группы, которые убили как военнослужащих, так мирных граждан? А почему это событие не нашло повода широкой огласки в СМИ? Понятно, что это была бы открытая война, в которую втянули бы Россию, и выгодно было молчать. А тут вдруг оказывается, выгодно решать вопрос с журналистами с максимальным противостоянием, в деле, которое белыми нитками шито, кричать о «сепаратистах-журналистах».

В такой ситуации необходимо максимально смягчать углы, такая вражда России совершенно не нужна. Это и будет самое большое поражение пятой колонны, так как инициаторы этого процесса просто не достигнут своей цели по разжиганию этой вражды.

Они журналисты освещали ситуацию, неприятную, неудобную, но не они эту ситуацию породили, не они были источником этой лжи, исторической фальсификации, этого конфликта, а их сделали крайними, и не удивительно даже почему.

Я лично, как священнослужитель, высказываюсь за евангельскую дружбу народов. Нам, чтобы отличить ложь от правды необходимы духовные фильтры, в призме которых надо смотреть на эти события в отношениях между народами. Я вас всех Христом Богом умаляю и прошу, поймите, все, что соединяет народы — это от Бога, все, что разъединяет — от дьявола!

Русский мир — это Цивилизация Христа, вышедшая с общей нашей Христовой крещальной купели! Если ты не в Русском мире, то ты в мире евросадома, национал-фашизма, значит, ты в мире антихриста и всякого рода евроизвращения. Эти глубоко верующие журналисты посмели открыто, явно об этом сказать, в результате против них ополчилась пятая колонна. Циничность и кощунственность данной ситуации заключается в том, что в чем враги Христовы грешат, в этом обвиняют порядочных и глубоковерующих журналистов. По той же системе на нас вводят санкции, по той же системе обвиняют наших спортсменов и выкидывают с Олимпиады, по той же системе у нас устраивали революции с кровавыми последствиями для нашего народа, и, если мы будем молчать, то вновь станем предателями Христа, когда его распинали, начиная от Голгофы, оканчивая сегодняшним днем.

Дорогие братья и сестры я вас прошу, совершайте молитвы о тружениках страдалицах-исповедниках Христовых в темницах пребывающих, запишите их имена в своих молитвенных книжечках и записках, дабы дьявольская напасть отпала от них, а наша совесть перед Богом была чиста. В эти праздничные дни не забудьте всех тех стоящих за единство и дружбу народов, за наш прекрасный Христов Русский Мир, кто в темницах пребывает, кто не попал под обмен по Минским соглашением, кто был депортирован и подпал под гонение и преследование от либералов, ибо если мы проведаем их, молимся за них, о тем самым посещаем Христа в темнице.

Автор: доктор богословия протоиерей Олег Трофимов.