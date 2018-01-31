Открытое письмо

УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ, «УЖАСНИСЬ САМОМУ СЕБЕ» – ЭТО НЕ ПРО НАС?

СОГРАЖДАНАМ

В Российскую академию наук Сергееву А.М.

НИИ, вузам, общественным организациям, СМИ и т.д. (по списку)

Членам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (каждому члену Совета)

Членам Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека (каждому члену Совета)

В Общественную палату РФ Фадееву В. А.

Законодательным собраниям и другим госорганам субъектов РФ

В Конституционный Суд РФ Зорькину В.Д., Верховный Суд РФ Лебедеву В.М., Генпрокуратуру РФ Чайке Ю.Я., Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н.

Президенту Российской Федерации Путину В.В., в Правительство РФ Медведеву Д.А., Госдуму Володину В.В., Совет Федерации Матвиенко В.И., Минтруд России Топилину М.А., Минэкономразвития РФ Орешкину М.С., Росстат Суринову А.Е.

от Гречишникова Леонида Васильевича (экономист по труду)

В интернете – видеоролик А. Кончаловского под заголовком «Современный геноцид». В нём, как сказано в ролике, — «об ужасном в русской реальности». Приведено много цифр и фактов в подтверждение этого.

В ролике – и о причинах этого «ужасного в русской реальности». О том, что пока народ России не готов к тому, чтобы устранить это «ужасное».

Что для того, чтобы стать готовым к этому, он должен вначале «ужаснуться самому себе». Приводится фраза Маркса: «Чтобы вдохнуть в народ отвагу, нужно заставить его ужаснуться самому себе!». Говорится о необходимости желания самому меняться к лучшему и менять к лучшему жизнь вокруг себя.

Пытаюсь добиться решения проблем. Весьма болезненных для людей, для общества. Созданных, убеждён, законами и другими решениями самой высшей российской власти. Вразрез с Конституцией РФ (ст. 7 и 37) и, в частности, с конституционным правом человека на вознаграждение за труд и на защиту от безработицы. (Решения эти – по трудовому профилю автора этих строк.)

Обращаюсь за помощью к тем, по чьему профилю эти решения (см. выше перечень адресатов настоящего открытого письма). К НИИ, вузам, РАН, к общественным организациям, в том числе к Совету при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и к Экспертному совету при Уполномоченном по правам человека в РФ (далее – УПЧ), в Общественную палату РФ (далее – ОП). Обращаюсь к СМИ, к другим организациям. Обращаюсь к согражданам.

Увы, говоря образно, — «молчат, как воды в рот набрали» (за редчайшими исключениями). Работающие в организациях (в государственных и не государственных) – они и должностные лица, и граждане России. Получается, что «молчащие работающие» проявляют как бы двойное безразличие к проблемам людей, страны. И как должностные лица, и как граждане России.

Николай Алексеевич Некрасов: «Не может сын глядеть спокойно/ На горе матери родной,/ Не будет гражданин достойный/ К отчизне холоден душой,». Отчизна – это прежде всего соотечественники. Которые были. Которые есть. Которые будут.

О каких решениях самой высшей российской власти речь? О тех её решениях, которые, убеждён, прямо и явно (десятилетиями) «работают» на ухудшение здоровья и трудоспособности людей труда, на ухудшение трудового потенциала страны.

Хотя люди труда, трудовой потенциал страны – это же главное богатство, главный экономический ресурс общества. Говоря образно, люди труда, как атланты, держат страну на своих плечах. Чем слабее «атланты», тем слабее всё в стране.

При этом на самых высоких «этажах» власти говорят о необходимости сбережения нации. Выходит, слова — одно, а дела – другое? Лев Николаевич Толстой: «Не верь словам ни своим ни чужим, верь только делам и своим и чужим».

Специалисты констатируют: рабочая сила в России всё меньше отвечает требованиям рынка труда. Вот мнение экс-министра экономического развития России Белоусова А.Р. («АИФ», № 22, 2014, стр. 20): «Кроме того, наблюдается резкое падение качества человеческого капитала».

Переоценить вклад в это решений высшей власти, о которых речь, вряд ли возможно.

Согласно обследованиям Института социологии РАН («Российская газета», 11.03.10 г., стр. 11), малообеспеченных в России (самой богатой природными и территориальными ресурсами стране в мире) – 51%, БОЛЬШИНСТВО. При этом (невероятно, но факт) почти 70% малообеспеченных – это РАБОЧИЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ. Не пенсионеры и т.п.

Бывает, «голову сломаешь», но так и не найдёшь ответа на вопрос о том, полезны или нет для общества те или иные решения власти. В данном же случае, убеждён, ответ виден, говоря образно, «как на ладони».

Решений самой высшей власти (по трудовому профилю автора этих строк), «работающих», убеждён, против людей труда, против экономики страны, против рождаемости, против Конституции РФ, против прав человека много.

Это прежде всего – Федеральные законы о «МРОТах» (почему в кавычках, — несколько ниже).

Ими Госдума, Совет Федерации, Правительство РФ (далее – ПРФ) и т.д. десятилетиями внедряют «МРОТы» «зарплату», «вознаграждение за труд», которые даже меньше прожиточного минимума (далее – ПМ). То есть, меньше (!) МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОГО для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда. См. разъяснение Росстата, что такое ПМ.

Меньше даже ОФИЦИАЛЬНОГО «ПМ». Который, по расчётам независимых экспертов, очень сильно занижен. По расчётам некоторых из них, – в 2-2,5 раза (см. об этом в интернете). Поэтому, убеждён, официальный «ПМ» тоже надо брать в кавычки. Он ведь меньше настоящего, без кавычек, ПМ.

Во 2-м квартале 2016 г., к примеру, даже официальный (сильно заниженный) ПМ трудоспособного человека (10722 руб.) был больше «МРОТа», больше «зарплаты», больше «вознаграждения за труд» от высших госорганов (6204 руб.) на 4518 руб., или на 72,8%. Чуть ли не вдвое.

Следует также обратить внимание на то, что «МРОТы», «зарплата», «вознаграждение за труд» от высшей власти меньше минимально необходимых даже хотя бы для СОХРАНЕНИЯ здоровья и трудоспособности людей труда. Что уж говорить об их УЛУЧШЕНИИ, РАЗВИТИИ. Что так необходимо людям, экономике, обществу, стране в целом.

Внедряя «МРОТы», «зарплату», «вознаграждение за труд» (которые меньше ПМ), высшая власть как бы говорит хозяйствующим субъектам (десятилетиями): «отстёгивайте – отстёгивайте» (слова «платите», вознаграждайте за труд» здесь не подходят) рабочим и специалистам за их труд меньше ПМ.

Бог с ними, с их здоровьем и трудоспособностью. Бог с ними, с трудовым потенциалом (главным богатством, главным экономическим ресурсом общества), с экономикой страны.

Хозяйствующие субъекты и «отстёгивают»: в России «зарплата» меньше ПМ – у каждого ПЯТОГО работника («Российская газета», 05.05.17 г., полоса 4).

Следует подчеркнуть, что Законы о «МРОТах», говоря образно, «бьют» не только по самым низкооплачиваемым, но и по другим рабочим и специалистам. Опять-таки десятилетиями. Почему?

Потому что, в принципе, МРОТ — это, говоря образно, «фундамент» ВСЕЙ системы оплаты труда. И, значит: если недопустимо низкие «МРОТы», то и недопустимо низкие «зарплаты», «вознаграждение за труд» размер которых определён исходя из недопустимо низких «МРОТов».

Именно и из-за недопустимо низких «МРОТов» в России десятилетиями, убеждён, были недопустимо низкими «зарплаты» специалистов едва ли не самых общественно значимых профессий: педагогов, врачей, учёных (а также и других подобных бюджетников). Чем, убеждён, нанесён невосполнимый ущерб образованию, здравоохранению, науке, обществу, стране в целом.

Следует подчеркнуть, что Законы о «МРОТах» и другие подобные решения (о них – несколько ниже) «работают» против экономики страны не только тем, что ухудшают здоровье и трудоспособность людей труда, ухудшают качественные и количественные характеристики трудового потенциала страны (главного экономического ресурса общества). Но и тем, что «работают»:

— на снижение ВНУТРЕННЕГО СПРОСА на продукцию товаропроизводителей. Значение которого для развития экономики, страны, для благосостояния людей переоценить невозможно;

— на снижение заинтересованности хозяйствующих субъектов В ИННОВАЦИЯХ (которые НЕОБХОДИМЫ для развития страны). Зачем им инновации, если приемлемую для них прибыль можно получить и за счёт необоснованно низкой «зарплаты».

В СМИ – о том, что в Госдуму внесён законопроект о повышении с 1 мая 2018 г. МРОТ до ПМ Но ведь, как уже сказано выше, ОФИЦИАЛЬНЫЙ «ПМ»-то (в кавычках) очень сильно занижен.

Если высшая власть продолжит занижать ПМ и повысит «МРОТ» до заниженного «ПМ» (в кавычках), то, убеждён, это будет означать следующее.

Что она продолжит длящуюся десятилетия «работу» на ухудшение здоровья и трудоспособности людей труда, трудового потенциала страны, против его экономически обоснованного воспроизводства, против экономики страны, страны в целом.

Что она продолжит просто-таки подталкивать хозяйствующие субъекты к тому, чтобы те «отстёгивали» рабочим и специалистам меньше необходимого хотя бы для сохранения их здоровья и трудоспособности (что уж говорить об их улучшении, развитии).

Что она продолжит «работать» на острейшие проблемы страны: на массовую малообеспеченность населения в России, на недостаточную рождаемость, на просто-таки зашкаливающее расслоение общества по уровню доходов, на громадную преступность. Подробнее об этом – несколько ниже.

Внедряемые десятилетиями «МРОТы» и обусловленные ими «зарплаты», «вознаграждение за труд» от высшей власти совсем не зря берутся в настоящем открытом письме в кавычки. Ведь они, убеждён, говоря образно, — «ни в какие ворота». Обоснованию не поддаются. Ни с экономической, ни с правовой, ни с социальной и т.д. точки зрения.

Вот, кстати, мнение профильного «зарплатчика», министра труда РФ Топилина М.А: платить МРОТ ниже прожиточного минимума — это нонсенс (см. сообщение об этом в интернете). Нонсенс, согласно словарю, — это бессмыслица, глупость, нелепость.

Ниже – поподробнее о том, почему «МРОТы» и обусловленные ими «зарплаты», «вознаграждение за труд» от высшей власти не поддаются обоснованию с позиции ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ.

Потому что они не отвечают НАЗНАЧЕНИЮ настоящих (без кавычек) МРОТов, зарплаты, вознаграждения за труд. Ведь их экономическое назначение – ВОСПРОИЗВОДСТВО, ВОССТАНОВЛЕНИЕ людей труда. Об этом, в частности, — в учебниках по экономике труда.

А на «МРОТы», «зарплаты», «вознаграждение за труд» от высшей власти (которые меньше необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда) воспроизводить, восстанавливать людей труда, их здоровье и трудоспособность, конечно же, НЕВОЗМОЖНО. Это очевидно.

Труд-то (как процесс) – это же производительное РАСХОДОВАНИЕ физиологической энергии человека, расходование ВСЕГО человека — носителя этой энергии. Когда люди работают, они РАСХОДУЮТСЯ. И поэтому должны постоянно воспроизводиться, восстанавливаться. Это НЕОБХОДИМО для них самих, для экономики страны.

И воспроизводиться не на неизменном уровне, а на ВСЁ ВОЗРАСТАЮЩЕМ. Это – одно из необходимых условий для того, чтобы в стране ПОВЫШАЛСЯ уровень жизни, УЛУЧШАЛОСЬ содержание нетрудоспособных членов общества, КРЕПЛА обороноспособность и т.д. и т.д.

Уместна, думается, такая аналогия. Что происходит, если не выделяются НЕОБХОДИМЫЕ средства на ремонт и модернизацию станков и другого технологического оборудования? Ответ понятен: они досрочно, в экономически необоснованный срок, приходят в негодность. Со всем вытекающим из этого отрицательным для экономики страны (в частности).

Так и люди труда. Они тоже деградируют, деквалифицируются («приходят в негодность» как работники), если им «отстёгивают» за труд меньше необходимого для сохранения, улучшения, развития их здоровья и трудоспособности, меньше необходимого для их «ремонта и модернизации».

Для расширенного воспроизводства людей труда, их здоровья и трудоспособности надо много чего. Но прежде всего — настоящая зарплата (зарплата без кавычек), настоящее вознаграждение за труд (вознаграждение за труд без кавычек).

МРОТов, зарплаты, вознаграждения за труд должно хватать не только на поесть-попить, одеться-обуться, на оплату жилища, коммунальных услуг, на полноценный отдых, на лечение и т.п. Но и на поддержание и повышение профессионального уровня. На содержание семьи, иждивенцев. И т.д.

Сразу следует сказать о несостоятельности такого вот «довода» в пользу «МРОТов» от высшей власти. Тоже в кавычках, поскольку «довод» этот, убеждён, явно не состоятелен

Подумаешь-де, что МРОТы, зарплаты, вознаграждение за труд от высшей власти меньше необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда, для их воспроизводства. Значит-де, надо найти дополнительную работу.

Но РЕСУРС ТРУДА-то человека, его физиологическая энергия, здоровье ОГРАНИЧЕНЫ. И совсем не зря Трудовым кодексом (далее – ТК) и другими нормативными документами устанавливаются обязательные нормы труда, отдыха и т.п.

Что происходит, если для содержания семьи рабочим и специалистам приходится «нести на своих плечах» (из-за недопустимо низких «МРОТов», «зарплаты», «вознаграждения за труд» от высших госорганов) полуторную, двойную и т.п. (против ТК и т.п.) трудовую нагрузку?

В этом случае рабочие и специалисты работают НА ИЗНОС. Трудовой потенциал страны, а, значит, — и её экономика от этого УХУДШАЮТСЯ. Со всем вытекающим из этого отрицательным для страны.

В СМИ – о том, что в Псковской области «лоб в лоб» столкнулись два автобуса (шофёр заснул за рулём). И специалист-транспортник сходу объяснил подобные ситуации «системной трудовой перегрузкой» шофёров.

Оправдывать недопустимо низкие «МРОТы», «зарплату», «вознаграждение за труд» от высших госорганов тем, что рабочие и специалисты могут якобы «компенсировать» это полуторной, двойной и т.п. (против ТК и т.п.) трудовой нагрузкой, — это значит «голосовать» за ухудшение трудового потенциала страны, за ухудшение из-за этого экономики страны, за нанесение ущерба стране.

Как бы говорить: Бог с ней, со страной. Бог с ними, со здоровьем и трудоспособностью рабочих и специалистов, с трудовым потенциалом страны. Бог с ним, с ТК и т.п. (которыми установлены обязательные нормы труда и отдыха).

Почему «МРОТы» и обусловленные ими «зарплаты», «вознаграждение за труд» от высшей власти не поддаются обоснованию с ПРАВОВОЙ точки зрения?

Потому прежде всего, что Конституция РФ (ст. 37) требует ВОЗНАГРАЖДАТЬ за труд. Но можно ли вознаградить за труд «МРОТами», «зарплатами» от высшей власти, которые меньше минимально необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда?

Думается, даже не специалисты знают, что нельзя. Тем более, — специалисты, «трудовики», «зарплатчики».

Выше было обосновано, что с экономической точки зрения «МРОТы» от высшей власти — это не зарплата. Назначение зарплаты-то – это же воспроизводство людей труда. А сделать это на «МРОТы» от высшей власти (которые меньше необходимых для сохранения из здоровья и трудоспособности), конечно же, НЕЛЬЗЯ.

А раз «МРОТы» от высшей власти – это не зарплата, то это и не вознаграждение за труд. Ведь зарплата и вознаграждение за труд – это одно и то же. См. статью 129 ТК.

Неоспоримый вывод из чего, убеждён, таков. «МРОТы» и обусловленные ими «зарплаты», «вознаграждение за труд» от высшей власти – это прямое и явное нарушение Конституции РФ (ст. 37), конституционного права человека на вознаграждение за труд.

Кроме того. Конституцией РФ (ст. 7) государству, высшей власти предписано создавать условия для ДОСТОЙНОЙ жизни и РАЗВИТИЯ человека. А «МРОТы», «зарплаты», «вознаграждение за труд» от высшей власти, которые меньше минимально необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда, — это, конечно же, условия для строго обратного.

Почему «МРОТы», «зарплаты», «вознаграждение за труд» от высшей власти, которые меньше минимально необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда, убеждён, неприемлемы для общества с СОЦИАЛЬНОЙ точки зрения? (Социальный – это значит, в частности, — относящийся к положению человека в обществе как целостной системе.)

Потому что эти «МРОТы», «зарплаты», «вознаграждение за труд» от высшей власти прямо и явно «работают» на острейшие социальные проблемы общества. На массовую малообеспеченность населения. На просто-таки зашкаливающее расслоение общества по уровню доходов. На громадную преступность.

Цифры Института социологии РАН о массовой малообеспеченных населения в России уже приведены выше (см. стр. 2).

По мнению экспертов ООН («Российская газета», 25.10.10 г., стр. 3, «Порок бедности»), в России работающие имеют большие риски бедности, чем пенсионеры, и ситуация изменится только тогда, когда минимальная зарплата будет БОЛЬШЕ ПМ в полтора раза. В России же, ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ – наоборот: ПМ БОЛЬШЕ МРОТ. Как это?!

А вот что пишет о запредельном расслоении общества в России по уровню доходов экс-директор НИИстатистики В. Симчера (АИФ», 2017, № 35, стр. 7): «…разница между минимальными и максимальными доходами у нас не 16 (согласно официальной статистике — Л. Гречишников), а 47 раз».

О громадной преступности в России. Первый заместитель председателя Верховного Суда в отставке В. Радченко пишет («Российская газета», 02.09.08 г., стр. 1, «Хорошо сидим»): «Общество насыщается людьми, имеющими судимость: 15 миллионов – это четверть взрослого мужского населения».

Понятно ведь, что одна из главных причин криминала – это недостаток средств, необходимых для жизни. Понятно, убеждён, и то, что на это прямо и явно «работают» «МРОТы», «зарплаты», «вознаграждение за труд» в кавычках от высшей власти, которые меньше минимально необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда. Так же, как и другие подобные «подарки» от высших госорганов (о которых – несколько ниже).

«Доводы» (один из них уже приведён выше, на стр. 5) в пользу «МРОТов» от высшей власти, неприемлемы, конечно же, и вот почему. Оправдывать такие «МРОТы», приводить «доводы» в их «обоснование» — это значит оправдывать нарушение Конституции РФ, конституционных прав человека (по Конституции РФ, ст. 2 – высшая ценность).

Оправдывать то, что труд рабочих и специалистов НЕ ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ. Хотя этого прямо требует Конституция (ст. 37). Оправдывать то, что высшие госорганы НЕ СОЗДАЮТ условия для ДОСТОЙНОЙ жизни и РАЗВИТИЯ человека. Хотя этого прямо требует Конституция (ст. 7).

Отстаивающие такие «МРОТы», приводящие «доводы» в их поддержку как бы говорят: Бог с ними, с Конституцией РФ, с правом человека на вознаграждение за труд. Важно то, что мы считаем, что такие МРОТы – это нормально. Осмыслению это явно не поддаётся.

Вот ещё один несостоятельный, убеждён, «довод». «МРОТы»-де, которые меньше необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов, — это-де для экономии.

Экономия, согласно словарю, — это бережливое расходование чего-либо. Так вот. Экономика СТРАНЫ, СТРАНА В ЦЕЛОМ (и её высшие госорганы, отвечающие за страну в целом) сэкономить на внедрении «МРОТов», которые «работают» на ухудшение здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов, на ухудшение трудового потенциала страны, конечно же, не могут.

Самое мягкое название «экономии» в кавычках высших госорганов на «МРОТах» в кавычках – это, убеждён, РАСТОЧИТЕЛЬСТВО (для страны в целом). Почему?

Потому что для экономики страны, страны в целом УЩЕРБ от внедрения таких «МРОТов» и обусловленных ими «зарплат», «вознаграждения за труд», убеждён, несоизмеримо больше этой самой «экономии» на «МРОТах».

Ведь этими «МРОТами», «экономией» на них наносится невосполнимый ущерб самому ценному, что есть у страны, её главному богатству, её главному экономическому ресурсу – рабочим и специалистам, трудовому потенциалу страны. Ведь здоровье и трудоспособность-то людей труда из-за «МРОТов» от высшей власти УХУДШАЮТСЯ.

Если в двигатель не долили смазочного масла? Из-за чего двигатель заклинило? То недолитое масло – это что? Экономия? Или совсем даже наоборот? «Недоливщиков»-то что в этом случае? Надо поощрить за экономию? Или привлечь к ответственности за испорченный двигатель, за нанесённый ущерб? Ответы понятны.

Да, хозяйствующим субъектам «МРОТы», «зарплаты», «вознаграждение за труд» от высших госорганов позволяют, говоря образно, «положить себе дополнительно в карман» (сэкономить). При этом в них могут рассуждать примерно так.

Чем-де меньше зарплата, тем больше прибыль. Что и требуется. А то, что из-за зарплаты (которая меньше ПМ), ухудшаются здоровье и трудоспособность рабочих и специалистов, трудовой потенциал СТРАНЫ В ЦЕЛОМ, – так это нас «не колышет». Это не наша проблема.

Тех-де, у кого ухудшились (из-за такой «зарплаты» от высших госорганов) здоровье и трудоспособность, заменим другими, не «ухудшенными», «стоящими у ворот» организаций. А ухудшатся здоровье и трудоспособность людей труда этой страны, — так возьмём на работу приехавших из других стран. Или переведём свой бизнес в другую страну.

Но. Ещё раз. Общество, страна в целом сэкономить на «МРОТах» от высших госорганов, на ухудшении здоровья и трудоспособности людей труда (на «недоливе смазочного масла в двигатель, из-за чего его заклинивает»), конечно же, не могут.

Вот ещё «довод» в кавычках в пользу «МРОТов» от высших госорганов. Не менее «убедительный». МРОТы от высшей власти, которые меньше необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда – это-де из-за низкой производительности труда. Как-де ПОТОПАЕШЬ, так и полопаешь.

Но связь-то здесь и обратная: как ПОЛОПАЕШЬ, так и потопаешь. Толком не «полопавший» производительно работать не может. Несколько упрощая: чтобы в этом убедиться, надо хотя бы денёк не поесть и после этого попытаться производительно поработать. Вряд ли получится.

Высшие госорганы своими «МРОТами», убеждён, «обслуживают» как раз эту, обратную, связь (десятилетиями). Внедряя «МРОТы», «зарплаты», «вознаграждение за труд», которые меньше минимально необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов. И этим — не дают им толком «полопать». Из-за чего они не могут толком «потопать» — достаточно производительно работать.

Такая наука как экономика труда говорит: НЕОБХОДИМОЕ условие для экономически обоснованного воспроизводства людей труда, для их высокопроизводительного труда – это достаточная для этого зарплата.

В «АИФ» (2014, № 21, стр. 1, 19) — интервью. Под такими заголовками: «Тормоз экономики – низкие зарплаты…», «Вкладывать в себя! Академик Виктор Ивантер: «Мы не лентяи. Нам мало платят!».

Из интервью: «Генри Форд I, суперудачливый бизнесмен, говорил, ЧТО ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА – ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА. А НЕ НАОБОРОТ». (В «АИФ» выделено подчёркиванием, а не так, как здесь. – Л.Г.).

Ещё «довод» в кавычках в пользу «МРОТов» от высших госорганов. Если-де увеличить МРОТ, то это приведёт к росту безработицы.

Но дело-то, убеждён, обстоит строго наоборот. В ПРИНЦИПЕ. Именно «МРОТы» и обусловленные ими «зарплаты», «вознаграждение за труд» (которые меньше необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов) десятилетиями «работают» в России И НА БЕЗРАБОТИЦУ.

Связь здесь такая. «Зарплата» меньше необходимой для сохранения здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов – из-за этого меньшая производительность их труда – из-за этого меньшая эффективность экономики – из-за этого меньшие инвестиции в её развитие, в создание рабочих мест в ней – из-за этого бОльшая безработица в стране.

Теперь – о других, подобных Законам о «МРОТах», решениях высшей власти, тоже «работающих» на ухудшения здоровья и трудоспособности людей труда, на ухудшение экономики, на острейшие проблемы страны. Тоже, убеждён, — вразрез с Конституцией РФ, и, в частности, с конституционным правом человека на защиту от безработицы.

Это, в частности, принимаемые десятилетиями решения высших госорганов о размере «пособия по безработице». Тоже в кавычках.

В кавычках потому, что ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ пособия по безработице — предоставить временный источник средств к существованию. См., в частности, постановление Конституционного Суда РФ (далее – КС) от 16 декабря 1997 г. № 20-П», п. 3.

Но можно ли существовать в течение месяца, к примеру, на минимальное «пособие по безработице» от высших госорганов (ныне — 850 руб.; ранее – в разы меньше)? Ответ понятен: конечно же, нельзя. В 2013 году такое, говоря образно, «сногсшибательное пособие» получала почти половина безработных граждан. Ранее – до двух третей.

Такое «пособие» от высших госорганов (как и «МРОТы») – это, убеждён, тоже, говоря образно, «удар» по рабочим и специалистам. А, значит, — и по экономике в целом. Ведь в интересах экономики страны они должны выходить из периода безработицы в трудоспособном состоянии. А при таком «пособии» от высших госорганов это, конечно же, НЕВОЗМОЖНО.

Такое «пособие» — это, убеждён, тоже прямое и явное нарушение Конституции РФ. И в части обязательности защиты от безработицы (ст. 37). Защитить-то от безработицы, к примеру, 850-ю рублями (в расчёте на день – 28,3 руб.; даже на оплату одной поездки в общественном транспорте не хватит), конечно же, нельзя. И в части обязательности создания высшими госорганами условий для достойной жизни и развития человека (ст. 7).

«Работает» на ухудшение здоровья и трудоспособности людей труда, на ухудшение экономики, на острейшие проблемы страны и Закон о занятости. Тем, в частности, что предписывает (ст. 2) относить к занятым в экономике (то есть, к имеющим работу и заработок) и тех людей труда, у которых нет работы и заработка. Как говорят, — не верь глазам своим.

Занятые в экономике (суть) – это те, у кого есть доходное занятие. То есть, — те, у кого есть 1) занятие (работа) и 2) доход от него (заработок). Если у них нет работы и заработка или хотя бы чего-то одного из них (к примеру, работа есть, но нет заработка, зарплату не платят), то, значит, убеждён, их нельзя считать занятыми в экономике.

К примеру, — отправленных в «отпуск без сохранения зарплаты». В кавычках потому, что это, конечно же, никакой не отпуск. В том числе — и не отпуск без сохранения зарплаты (ст. 128 ТК). А самая настоящая безработица.

У этих «отпускников» нет ни работы, ни заработка, нет средств к существованию. Так как же можно предписывать считать их занятыми в экономике?! То есть, — имеющими работу и заработок, средства к существованию?! Как это делают высшие и другие госорганы?!

А те, кому подолгу не платят зарплату? У них тоже нет заработка, средств к существованию. А ведь заработок – это один из ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ признаков занятости в экономике (см. выше через 2 абзаца).

«Беззаработица» — это тоже безработица. Предписывать считать не безработными, занятыми в экономике (то есть, — имеющими заработок, средства к существованию) тех рабочих и специалистов, у которых НЕТ заработка, НЕТ средств к существованию?! Как это?!

«Работает» на ухудшение здоровья и трудоспособности людей труда, на ухудшение экономики, на острейшие проблемы страны и определение занятости из Закона о занятости (ст. 1). Этим определением установлено, что занятость приносит заработок КАК ПРАВИЛО. Не всегда, а как правило.

Хотя (как показано выше): нет заработка – значит, нет и занятости в экономике. Высшие же госорганы по сути предписали этим определением относить к занятым в экономике и не имеющих заработка. Занятость-то ведь, согласно Закону о занятости, приносит заработок (!) НЕ ВСЕГДА.

«Работает» на ухудшение здоровья и трудоспособности людей труда, на ухудшение экономики, на острейшие проблемы страны и определение рабочего места из ТК (ст. 209). Согласно которому, рабочее место — это лишь МЕСТО КАК ТАКОВОЕ, какое-то пространство для труда.

Получается, что, согласно этому определению, можно иметь рабочее место, быть занятым в экономике, и не имея РАБОТЫ И (ИЛИ) ЗАРАБОТКА. Хотя (как показано выше): нет работы и (или) заработка – значит, нет и занятости в экономике, нет и рабочего места.

Можно ли представить, чтобы практика оперировала понятием «валовой внутренний продукт» (ВВП), не имея необходимых и достаточных разъяснений, а что это такое – ВВП? С основополагающими же в области занятости понятиями (занятость в экономике и рабочее место) высшая власть создала именно такую ситуацию.

И этим, также как «МРОТами» в кавычках и «пособиями по безработице» в кавычках, убеждён, тоже прямо и явно нарушается Конституция РФ. И в части обязательности защиты от безработицы (ст. 37). И в части обязательности создания высшими госорганами условий для достойной жизни и развития человека (ст. 7).

Чем же это можно объяснить? Что в России принимаются и реализуются неконституционные, убеждён, Законы о «МРОТах» и другие подобные решения высших госорганов (десятилетиями), прямо и явно «работающие» на ухудшение здоровья и трудоспособности людей труда, на ухудшение экономики и т.д.? Ответ на этот вопрос содержится, думается, в ответе на вопрос, а КОМУ ВЫГОДНЫ эти решения.

При поиске ответа на этот вопрос следует учитывать следующее. Чем меньше «МРОТы», чем меньше зарплаты педагогов, врачей, учёных и других подобных бюджетников, чем меньше пособия по безработице, чем меньше получающих пособие по безработице, тем больше средств из бюджетов различного уровня может быть направлено на содержание госаппарата.

Из газеты «АИФ» (№ 44, 2012, стр. 1): «Оказывается, наш госаппарат поглощает немыслимое количество денег – 40% от ВВП. По сути, он отъедает их у народа…». Из «АИФ» же (№ 29, 2016, стр. 12): «С 2013 г. зарплата депутатов возросла более чем в три раза и составляет ныне 400 тыс. руб…А есть ещё ежеквартальные премии 60-80 тыс. руб…».

Из «АИФ» же (№ 1-2, 2018, стр. 12, «Доходное место»): среднемесячная зарплата Председателя Банка России – 2,25 млн. руб., Министра финансов России – 1, 73 млн., Министра энергетики России – 1, 16 млн. и т.д.

Вот так. Зарплата депутатам Госдумы, членам ПРФ и т.п. – до 2 млн. руб. и более. А «МРОТы», «зарплата», «вознаграждение за труд» от Госдумы, Совета Федерации, ПРФ и т.д. для других членов общества – меньше «ПМ», меньше минимально необходимого для сохранения их здоровья и трудоспособности. Как это?!

Очень «хорошо» «работает» на то, что высшие госорганы, власть имущие имеют возможность принимать и проводить в жизнь неконституционные, убеждён, и отвечающие их собственным интересам решения вот что.

Высшие госорганы весьма «благоразумно» вывели себя (полностью или частично) из-под контроля самых главных в системе власти контролёров за соблюдением Конституции РФ, прав человека – КС, прокуратуры и УПЧ. Прямо Законами о них.

УПЧ, к примеру (ст. 16 Закона об УПЧ), запрещено ДАЖЕ РАССМАТРИВАТЬ жалобы на решения Госдумы, Совета Федерации и т.д. То есть: как только увидел, что жалоба на нарушение прав человека, Конституции их решениями, так сразу же, говоря образно, выброси эту жалобу в корзину для использованных бумаг. Не вздумай-де её рассматривать.

А вот как отвечают на обращения о не конституционности, убеждён, федеральных законов и постановлений ПРФ Зорькин В.Д. и другие судьи КС: «…разрешение поставленных заявителем вопросов Конституционному Суду Российской Федерации неподведомственно». См., к примеру, Определение КС от 22.03.12 г. № 402-0-0. Оно – по обращению к Зорькину В.Д. автора этих строк. Есть в интернете.

Вот так. КС, самому главному в системе власти контролёру за соблюдением Конституции РФ, разрешение вопросов соблюдения Конституции РФ (!) НЕПОДВЕДОМСТВЕННО. Как это?!

В таком же духе ответы на подобные обращения и в Генпрокуратуру РФ, к Чайке Ю.Я.

Перед Зорькиным В.Д., Чайкой Ю.Я. и Москальковой Т.Н. (ранее – перед её предшественницей Памфиловой Э.А.) уже длительное время ставится вопрос о том, что им надо добиваться (и добиться) исправления Законов о КС, прокуратуре и УПЧ.

Чтобы они контролировали соблюдение Конституции, прав человека И ВЫСШИМИ ГОСОРГАНАМИ.

Чтобы на КС, прокуратуру и УПЧ была возложена обязанность всячески СТИМУЛИРОВАТЬ (таким-то и таким-то образом) жалобы к ним на нарушение Конституции, прав человека, включая нарушение их И ВЫСШИМИ ГОСОРГАНАМИ. А как же?! Речь-то – о нарушении (!) ОСНОВНОГО закона страны.

Чтобы КС принимал к производству жалобы на нарушение Конституции, прав человека не от ОГРАНИЧЕННОГО круга лиц (см., в частности, ст. 96 и 97 Закона о КС), а от всех граждан (независимо от того, «ударили» по ним НЕПОСРЕДСТВЕННО не конституционные решения госорганов или нет).

Увы. В КС, аппарате Генпрокуратуры РФ и аппарате УПЧ предпочитают, говоря образно, «прятать голову в песок» от неконституционных, убеждён, не на пользу обществу решений высших госорганов. Судя, в частности, по реакции КС, аппарата Генпрокуратуры РФ и аппарата УПЧ на обращения автора этих строк к Зорькину В.Д., Чайке Ю.Я. и УПЧ о необходимости исправления Законов о КС, прокуратуре и УПЧ (о чём – выше).

Поэтому сказанное Уполномоченным (на самом деле, убеждён, – явно недоуполномоченным) по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. («Российская газета», 17.05.17 г., стр. 3) вызывает по меньшей мере недоумение. Вот что ею сказано: «Уполномоченный, думаю, не имеет права на «страусиную политику». От того, что ты сделаешь вид, что проблемы не существует, она никуда не денется…».

КС, аппарат Генпрокуратуры РФ и аппарат УПЧ в ответ на обращения к Зорькину В.Д, Чайке Ю.Я. и Москальковой Т.Н. (ранее – к Памфиловой Э.А.) как бы говорят (дружно): Бог с ними, с Конституцией РФ, с правами человека. Главное, — чтобы Законы о КС, прокуратуре и УПЧ выполнялись. КС, прокуратуре и УПЧ контролировать соблюдение Конституции РФ, прав человека высшими госорганами — не надо. Как это?!

Это, думается, даёт основания считать КС, аппарат Генпрокуратуры РФ и аппарат УПЧ даже и соучастниками нарушения, убеждён, решениями высших госорганов Конституции РФ, прав человека. Ведь если кто-то видит, что нарушается Конституция, но не предпринимает необходимых мер для прекращения этого, то его, конечно же, следует считать соучастником её нарушения.

Ведь в КС, Генпрокуратуре РФ и аппарате УПЧ-то, убеждён, конечно же, не могут не видеть, что принимаемыми высшими госорганами (десятилетиями) решениями о «МРОТах» в кавычках, о «пособиях по безработице» в кавычках и т.п. (о чём – выше) прямо и явно нарушается Конституция РФ, и, в частности, — конституционное право человека на вознаграждение за труд и на защиту от безработицы.

Ущерб, который нанесён конкретным рабочим и специалистам, трудовому потенциалу страны, её экономике, стране в целом неконституционными, убеждён, Законами о «МРОТ» и другими подобными решениями высшей власти (о которых – выше), восполнить, конечно же, нельзя. Но надо хотя бы остановить его нанесение. (!!!) НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.

Для этого высшие госорганы должны (если главный приоритет для них – интересы общества, страны, а не собственное благополучие) сделать следующее.

Установить МРОТ, который НАМНОГО БОЛЬШЕ официального (заниженного) ПМ. Или же, РЕЗКО УВЕЛИЧИВ официальный ПМ, повысить «МРОТ» до него.

Намного увеличить «пособие по безработице» (не только минимальное). По крайней мере, — для тех безработных граждан, кому не предоставлена возможность участвовать в достаточно высоко оплачиваемых общественных работах. Восстановить доплату к нему на иждивенцев. По крайней мере – при низком уровне доходов семьи.

Защищать от безработицы, как того требует Конституция РФ (ст. 37), платить пособие по безработице рабочим и специалистам, отправленным организациями в длительный «неоплачиваемый отпуск» (в кавычках), и тем, кому подолгу не платят за работу, чей труд НЕ ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ (вразрез с Конституцией РФ, ст. 37).

С последующим возмещением (пусть и не сразу) организациями (нарушившими Конституцию РФ в части обязательности вознаграждения за труд) бюджетных расходов на выплату этим, фактически безработным, гражданам пособия по безработице и т.п.

Закрепить в Законе о занятости определение занятости в экономике (занятости экономической деятельностью). Из которого ОДНОЗНАЧНО вытекало бы, что заработок – это НЕОБХОДИМОЕ условие занятости в экономике, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ИСКЛЮЧЕНИЙ.

Закрепить в Законе о занятости и Трудовом кодексе определение понятия «рабочее место» в значении ВСЕГО необходимого для занятости, включая РАБОТУ И ЗАРАБОТОК. Из которого ОДНОЗНАЧНО вытекало бы, что без работы и (или) заработка такого рабочего места НЕ БЫВАЕТ.

Законопроект о рабочем месте в таком значении и пояснительная записка к нему высшим госорганам направлялись;

Исправить Законы о КС, прокуратуре и УПЧ.

О том, КАК исправить, — на странице 11 настоящего открытого письма.

А КС, Генпрокуратуре РФ и УПЧ необходимо поставить перед высшей российской властью вопрос о необходимости такого исправления Законов о КС, прокуратуре и УПЧ;

Внести в законы и другие документы госорганов изменения и дополнения, которые вытекают из пунктов 1-6.

Теперь – поподробнее о реакции адресатов (см. стр. 1 настоящего письма) на обращения к ним.

Говоря образно, в обращениях к главе государства, руководству Госдумы, Совета Федерации и ПРФ – «про Фому», а ответы на обращения – «про Ерёму». А позже из Администрации главы государства, Госдумы, Совета Федерации и ПРФ пришли сообщения о прекращении переписки с автором обращений. Более-де не отвечаем. Даже «про Ерёму». (Также поступили с обращениями и к Топилину М.А., Орешкину М.С. и Суринову А.Е.)

Вывод из чего бесспорно таков. Высшая власть намерена и далее внедрять неконституционные, убеждён, решения, «работающие» на ухудшение трудового потенциала страны, на ухудшение экономики, на острейшие проблемы страны.

Понятно и то, что отписки и прекращение переписки – это прямое и явное нарушение Закона о работе с обращениями (ст. 5 и 10) и опять-таки Конституции РФ (ст. 33 – о праве граждан на обращение в госорганы). Во исполнение которых ответ ПО СУЩЕСТВУ поставленных перед госорганами вопросов ОБЯЗАТЕЛЕН.

Перед главой государства, Госдумой, Советом Федерации и ПРФ (а также Минтрудом России, Минэкономразвития России, Росстатом, госорганами субъектов РФ и т.д.) поставлен, к примеру, вопрос о том, что Законами о «МРОТах» десятилетиями нарушаются статьи 37 и 7 Конституции РФ (о чём – выше).

Каким должен бы быть ответ ПО СУЩЕСТВУ этого вопроса? Коль скоро такие «МРОТы» продолжают внедряться? Понятно, — что примерно таким.

Законы-де о МРОТах очень даже конституционны. Утверждение о их не конституционности и обоснования этого утверждения неверны.

Хотя-де зарплата, согласно этим Законам, и меньше минимально необходимой для сохранения здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов, но тем не менее вознаградить их труд такой зарплатой, как того требует Конституция (ст. 37), очень даже возможно. ПОТОМУ-ТО И ПОТОМУ-ТО.

Хотя-де зарплата, согласно этим Законам, и меньше минимально необходимой для сохранения здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов, но тем не менее Госдума, Совет Федерации, ПРФ и т.д. создали им Законами о МРОТах условие для очень даже достойной жизни и развития. Как того требует от высших госорганов страны Конституция (ст.7). ПОТОМУ-ТО И ПОТОМУ-ТО.

Увы. Должностные лица – граждане России из высших и других госорганов предпочитают, говоря образно, «в упор не видеть» поставленные перед ними вопросы, отделываться отписками и сообщениями о прекращении переписки.

В прямое нарушение Закона о работе с обращениями и Конституции РФ. Что, помимо всего, свидетельствует и о бесконтрольности госорганов. «Что-де хочу, то и ворочу», «Бог-де с ней, с Конституцией РФ».

Как именно «прячут голову в песок» от поставленных вопросов в КС, Генпрокуратуре РФ и аппарате УПЧ уже сказано выше.

По-другому поступают граждане России, работающие в Верховном Суде РФ. Они незамедлительно возвращают заявителю адресованные Лебедеву В.М. обращения. Как бы говоря этим: нам, должностным лицам — гражданам России, дела нет до того, что законами и т.п. (убеждён) нарушаются Конституция, права человека.

Ничуть не лучше реакция на обращения и других должностных лиц – граждан России. Об этом — очень коротко, Настоящее письмо и так получилось длинноватое.

На обращения к Президенту РАН Сергееву А.М. ответа нет. «Молчок». Судя по этому, для должностных лиц — граждан России из РАН предпочтительнее руководствоваться принципом «моя хата с краю, я ничего не знаю».

Молчат и НИИ (в том числе такие профильные как НИИтруда и Академия труда и социальных отношений), вузы (имеющие профильные кафедры), общественные организации, СМИ и т.д. (за редчайшими исключениями). Для тамошних должностных лиц – граждан России тоже, видимо, удобнее считать, что их «хата с краю».

Члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и членам Экспертного совета при УПЧ – то же самое.

Говоря образно, «прячут голову в песок» от весьма болезненных ДЛЯ ОБЩЕСТВА проблем и в ОБЩЕСТВЕННОЙ палате РФ, а также Казённом учреждении «Аппарат ОП». Судя по отпискам оттуда. В том числе и при новом руководителе ОП — Фадееве В. А.

А в законодательных собраниях и других госорганах субъектов РФ ведут себя примерно так же, как и в федеральных госорганах. Ответа ПО СУЩЕСТВУ поставленных вопросов от должностных лиц – граждан России тоже нет. К примеру, — о не конституционности, убеждён, федеральных законов и т.п.

Нет в письмах из госорганов субъектов РФ и ответа на просьбу автора этих строк (стр. 7 обращения от 17.07.17 г., абзацы 8-10) к госорганам субъектов РФ сформировать свою позицию по этому вопросу и довести её до главы государства, Госдумы, Совета Федерации и ПРФ.

В целом картина весьма удручающая. Высшие госорганы принимают и внедряют в жизнь решения, которые, убеждён, в их собственных интересах, но отнюдь не в интересах общества, а другие госорганы, а также не госорганы об этом, говоря образно, «ни гу-гу».

Согласно Конституции РФ (ст. 3), единственный источник власти в РФ – это народ.

Просьба к работающим согражданам, к согражданам – пенсионерам и т.д. сделать всё возможное для исправления решений высшей власти, «работающих», убеждён, против людей труда, против экономики страны, против Конституции РФ, против конституционных прав человека (о чём в настоящем открытом письме).

И, в частности, — направить главе государства, Госдуме, Совету Федерации, ПРФ, КС, Генпрокуратуре РФ и УПЧ от своего имени письмо примерно такого содержания:

«Президенту Российской Федерации Путину В.В., в Госдуму Володину В.В., Совет Федерации Матвиенко В.И., Правительство РФ Медведеву Д.А.

В Конституционный Суд РФ Зорькину В.Д., Верховный Суд РФ Лебедеву В.М., Генпрокуратуру РФ Чайке Ю.Я., Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н.

от ……………………………..

Считаю (считаем), что решения высшей российской власти о МРОТ, о размере пособий по безработице и другие, «работающие» на ухудшение здоровья и трудоспособности людей труда, на ухудшение экономики, на острейшие проблемы страны, следует исправить.

Следует исправить также Законы о Конституционном Суде РФ (далее – КС), прокуратуре и Уполномоченном по правам человека в РФ (далее – УПЧ). Которыми высшая российская власть вывела себя (полностью или частично) из-под контроля этих, главных в системе власти, контролёров за соблюдением Конституции РФ, прав человека.

Подробнее о том, почему следует исправить все эти решения высшей российской власти, – в открытом письме экономиста по труду Гречишникова Л.В. от 30.01.18 г., озаглавленном: «УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ, УЖАСНУТЬСЯ САМИМ СЕБЕ – ЭТО НЕ ПРО НАС?».

Письмо это отправлено 30.01.18 г. главе государства, в Госдуму, Совет Федерации, Правительство РФ (далее – ПРФ), КС, Генпрокуратуру РФ и УПЧ обычной почтой.

Считаю (считаем), что исправить указанные выше решения высшей российской власти следует так, как предложено в этом открытом письме от 30.01.18 г.

Просьба к главе государства, Госдуме, Совету Федерации и ПРФ сообщить, будут ли исправлены, как это предложено в открытом письме от 30.01.18 г., указанные решения высшей российской власти. С соответствующими обоснованиями.

Просьба к КС, Генпрокуратуре РФ и УПЧ сообщить, будет ли ими поставлен перед главой государства, Госдумой, Советом Федерации и ПРФ вопрос о необходимости предложенного в открытом письме от 30.01.18 г. исправления Законов о КС, прокуратуре и УПЧ. С соответствующими обоснованиями.

С пожеланием трудовых успехов во благо людей, страны,

……………….…..

…………………18 г.»

Ниже – их почтовые адреса.

Главы государства: Старая пл., 4, г. Москва, 103132

Госдумы: Охотный ряд, 1, г. Москва, 103265

Совета Федерации: ул. Б. Дмитровка, 26, г. Москва, 103246

ПРФ: Краснопресненская наб., 2, г. Москва, 103274

КС: Сенатская пл., 1, г. Санкт-Петербург, 190000

Верховного Суда РФ: ул. Поварская, 15, г. Москва, 121260

Генпрокуратуры РФ: ул. Б. Дмитровка, 15а, г. Москва, ГСП-3, 125993

УПЧ: Мясницкая ул., 47, г. Москва, ГСП-3, 107084

И ещё. Уважаемые сограждане, давайте очень крепко подумаем, за кого проголосуем 18 марта 2018 г.

Просьба к адресатам настоящего открытого письма (см. стр. 1 письма): дать всё-таки ответ ПО СУЩЕСТВУ поставленных в нём вопросов. За ответ о принятых по ним решениях.

Федеральным госорганам, РАН, каждому члену Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, каждому члену Экспертного совета при УПЧ и ОП настоящее открытое письмо (как и предыдущие подобные письма) отправляется обычной почтой. Другим его адресатам – электронной.

Гречишников Л.В.

30.01.18 г.