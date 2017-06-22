Успешная карьера. Как вести себя, чтобы ее построить и не разрушить

Для того, чтобы построить карьеру, необходимо стать лучшим специалистом. Для этого потребуется максимум Ваших усилий.

Здесь действует принцип смежный с университетом — сначала ты работаешь на свое имя, а потом оно работает на тебя. Постепенно придет и повышение дохода, и более высокая должность. Всему свое время. Главное не наломать дров.

Чтобы стать успешным в любом деле, необходимо любить то, что Вы делаете. Без этого никуда. Иначе потеряете интерес, и тогда все насмарку.

Не стоит бояться начальство. Они такие же люди, как и Вы. Просто они в свое время все сделали правильно. Поэтому внимательно слушайте, что они говорят, учитесь и проявляйте инициативу в том случае, когда уверены в своих силах.

Будьте всегда готовы выполнять любую работу в независимости от времени суток, рабочий день или нет. Главное делать это качественно.

Показывайте начальству, что у Вас есть своя точка зрения. Но ни в коем случае не говорите руководителю, что он не прав. Старайтесь сгладить ситуацию и показать веские аргументы в сторону варианта, предложенного Вами. Или вообще сделайте так, чтобы он думал, что сам до этого додумался.

Пунктуальность превыше всего. Работа должна быть выполнена в срок и точка.

Покажите, руководителю, что его советы и напутствия для Вас очень важны и без них справиться было бы очень тяжело или даже невозможно.

Постепенно научитесь всем особенностям работы своих коллег. Вы должны разбираться абсолютно во всем, что касается Вашей работы. Это позволит Вам в любой момент заменить кого угодно.

Результат – это то, что должны видеть другие. Ваши секреты должны остаться секретами. Не говорите никому о тонкостях работы и Ваших нововведениях.

Важно понимать, что на общий успех влияют и Ваши коллеги. Поэтому уделяйте им внимание. Достаточно будет просто поговорить «по душам».

Постарайтесь никого не критиковать, ищите хорошее в людях, не обращая внимания на недостатки. Всегда будьте готовы прийти на помощь товарищу.

Какая Ваша конечная цель? Определите то, чего Вы желаете достичь. И пусть достичь ее достаточно трудно в ближайшее время, она будет предавать Вам сил и напоминать ради чего Вы все делаете.

Следуйте этим советам и тогда Ваш авторитет в трудовом коллективе вырастет, и тогда у Вас будет возможность позволить вести себе немного свободнее и при этом получать достаточно хорошие деньги и не волноваться о карьере.

Как показывает практика, быстрый карьерный рост наблюдается у креативных людей, всегда готовых отдать больше чем другие сотрудники. Они впечатляют своей предприимчивостью. Поэтому и добиваются успеха!