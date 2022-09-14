Урсула фон дер Ляйен попросила бедные семьи потерпеть ради победы над Россией

Глава Еврокомиссии в ходе выступления в Страсбурге пообещала европейцам непростые времена, и назвала происходящее “войной”.

“Это не только война, развернутая Россией против Украины, это война против нашей энергетики, экономики, ценностей, будущего. И я стою здесь с убеждением, что благодаря мужеству и солидарности Путин потерпит неудачу, Европа восторжествует. Солидарность Европы с Украиной останется непоколебимой, и санкции останутся в силе”, – заявила фон дер Ляйен.

В этом вся проблема. Наши заклятые «партнёры» открыто говорят – мы ведём против России войну. Руками украинцев. Не скрывают своих целей – нанести России военное поражение, вызвать внутренний взрыв, разрушить и расчленить. И только мы проводит непонятную спецоперацию со смутными целями. Это – путь к катастрофе. Пора начинать – враг у ворот.