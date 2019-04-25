Упрощение миграционных процедур для жителей ДНР и ЛНР исключит ущемления их прав

Предоставление российского гражданства в упрощенном порядке станет основанием для предоставления им дополнительных мер социальной поддержки, отметил сенатор

Введение упрощенного порядка приема в гражданство России жителей ДНР и ЛНР Указом Президента РФ позволит исключить возможность ущемления их прав, считает председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

По мнению сенатора, упрощение миграционных процедур для иностранных граждан — носителей русского языка является последовательной мерой и соответствует Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 годы.

«Создание условий для приобретения жителями Донбасса и Луганска российского гражданства в упрощенном порядке способствует реализации их прав на образование, социальное обеспечение, медицину и иных прав и свобод, закрепленных международными договорами, – подчеркнул Андрей Клишас. – Данная мера позволит исключить возможность ущемления прав этих граждан — таких как право на жизнь, право на справедливое судебное разбирательство, запрет на применение пыток – которое мы сегодня наблюдаем».

Сенатор привел данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов на 2018 года, согласно которым число затронутых конфликтом на юго-востоке Украины составило 5,4 млн человек, из которых 3,5 млн нуждаются в гуманитарной помощи.

«Более пяти лет жители Донбасса лишены возможности реализовывать свои права и свободы, находятся под постоянной угрозой жизни и здоровью. Приобретение российского гражданства в упрощенном порядке станет основанием для предоставления дополнительных мер социальной поддержки, которые в условиях экономической блокады юго-восточных районов Украиной, являются жизненно необходимыми», — подчеркнул Андрей Клишас.

Указ Президента РФ устанавливает, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», сказал сенатор Для подтверждения проживания на указанных территориях предоставляется документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской области Украины.

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» закрепляет право Президента России в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, а также порядок подачи ими соответствующих заявлений и перечень представляемых документов, отметил Андрей Клишас.