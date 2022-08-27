Уничтожение инфраструктуры как стратегия Киева

На фото последний действующий трансформатор в поселке Гладосово. Был. На днях изрешетило осколками, били прицельно по нему, снаряд уложили вплотную.

Всего в ДНР на сейчас обесточено 166 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются более 11 тысяч бытовых абонентов.

Утром 27 августа ВСУ выпустили 20 артиллерийских снарядов по Энергодару. Из них 5 по территории АЭС.

Украинские власти сознательно уничтожают инфраструктуру на неподконтрольных территориях. Цель – сделать жизнь на них невыносимой, вызвать недовольство населения. Заставить Россию тратить огромные средства на ремонт и восстановление. В Киеве, похоже, уверены что РФ не решится ответить симметрично. А если таки решится, то неполживые западные СМИ поднимут вой про «бесчеловечного агрессора, нарушающего законы войны». Что тоже на руку Зеленскому и его политтехнологам. Будет повод просить оружия и денег.