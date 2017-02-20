Умер Игорь Шафаревич. Вечная память!

Открыл интернет и прочитал: «Умер Игорь Ростиславович Шафаревич». Вот и еще один Великий Воин Русского Поля ушел от нас в мир иной. Воистину Воин. И воистину Великий.

Игорь Ростиславович отошел ко Господу утром 6/19 февраля, в Воскресенье, в Неделю о Страшном Суде, когда в церкви поется кондак, в котором есть такие слова: «егда приидеши, Боже, на землю со славою, и трепещут всяческая, река же огненная пред судилищем влечет, книги разгибаются, и тайная являются: тогда избави мя от огня неугасимаго и сподоби мя одесную Тебе стати, Судие Праведнейший…»

Так говорит Церковь. Но не так говорит мир…

В сообщениях различных агентств сказано лишь о том, что «основные труды его были посвящены алгебре, теории чисел и алгебраической геометрии». О других его трудах сказано очень кратко: «Известен как автор работ, посвященных истории и общественным проблемам», — отмечает «Коммерсант».

Но ведь эти его «работы», пожалуй, никак не менее важны, чем математические. Ведь это Игорь Ростиславович, в присущей только ему спокойной «научно-объективной» манере, открыл для нас некую почти невидимую тайну. Тайну того, что многомиллионным Русским народом вот уже почти 100 лет управляет сильно законспирированный, особо себя не афиширующий и постоянно мимикрирующий хамелеон — определяемый Игорем Шафаревичем как «Малый народ». Да, это было, несомненно, величайшее открытие. Причем не столько с «научной точки зрения», сколько воистину открытие нам всем, Русским, глаз на положение Русских в России.

И об этом, конечно же, никакие информационные агентства и СМИ не напишут. Куда там! А ведь именно в этом прежде всего заключается подвиг всей жизни Игоря Шафаревича. И за это его открытие ему вечно будет благодарен Русский народ.

Царствие Небесное Русскому герою-ученому с замечательнейшим древнерусским именем Игорь сын Ростиславлев.

Вечная ему память в сердцах всех Русских людей!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, Предводитель Сербско-Черногорского Савеза Православних Барьяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич.

7/20 февраля 2017 года

Канун Отдания праздника Сретения Господня. Вмч. Феодора Стратилата (319). Прор. Захарии Серповидца, из 12-ти (ок. 520 до Р.Х.). Свт. Саввы II, архиепископа Сербского (1269).