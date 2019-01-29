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Экология и природные катаклизмы

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Улучшение экологии в Пензенской области рассматривалось в Совете Федерации

Совет Федерации
Январь 29
22:27 2019
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В рамках Дней региона в Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Об улучшении экологической ситуации в Пензенской области и актуальных вопросах в сфере природопользования».

Мероприятие провел председатель Комитета СФ Алексей Майоров.

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов отметил, что в регионе постоянное внимание уделяется  охране водных объектов и их рациональному использованию, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Речная сеть области представлена водными объектами двух бассейновых систем – Волжской и Донской. Загрязнение рек сточными водами является одной из экологических проблем, для решения которой надо модернизировать или заменить устаревшие очистные сооружения. «Учитывая высокую капиталоемкость реконструкции и строительства канализационных очистных сооружений, региону необходима федеральная поддержка», — сказал он.

Николай Симонов также затронул такую серьезную для Пензенской области проблему, как места уничтожения химического оружия, которые возникли в результате проводившегося с середины до конца пятидесятых годов прошлого века уничтожения устаревших образцов химических боеприпасов, снаряженных ипритом, ипритно-люизитной смесью, табуном.

Подводя итоги обсуждения, Комитет СФ подготовил ряд рекомендаций Правительству РФ, министерствам и ведомствам. В частности, Минпромторгу России совместно с рядом других профильных министерств рекомендовано проработать вопрос включения мероприятия «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате прошлой экономической деятельности, связанной с доконвенциальным уничтожением химического оружия на территориях Засурского-Леонидовского участкового лесничества и Пугачевского участкового лесничества Пензенской области» в федеральную целевую программу «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015 – 2020 годы)» с финансированием из средств федерального бюджета. Также Минприроды России и Минстрою России предложено рассмотреть возможность включения в федеральный проект «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации в городе Пенза и селе Бессоновка, ливневой канализации в городе Пенза со строительством очистных сооружений, сброс сточных вод после которых осуществляется в реку Сура, являющуюся притоком реки Волга.

Тэги
Пензенская областьСовет Федерации
Страны
Россия

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