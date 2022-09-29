Смертельно опасная дружба. Украинский кризис ослабил позиции Франции и Германии в ЕС

Спустя 30 лет после балканского кризиса и 7 месяцев после обострения ситуации в Украине Германия и Франция, государства — лидеры ЕС, по-прежнему лишь говорят о важности повышения стратегической автономности Европы и снижения зависимости от Вашингтона, пишет Politico .

Париж и Берлин попытались обезопасить себя, не желая становиться стороной конфликта в Украине, и потому оказывают весьма сдержанную поддержку киевскому режиму. Попытки стать посредниками между ЕС, Украиной и Россией были восприняты в наиболее проукраинских государствах как признак слабости, и франко-немецкий тандем упустил идеологическую инициативу.

Проще говоря, развязав войну на Украине, США не только нанесли удар по России, но и ослабили своих европейских союзников, подорвав экономику стран ЕС, прежде всего ФРГ и Франции. Правительства европейских стран за редким исключением проводят политику, несовместимую с национальными интересами. Потому что проамериканские грантоеды у власти есть не только на Украине.

Враждовать с США опасно. Но дружить с США – верная смерть. Генри Киссинджер