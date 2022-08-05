Украинские власти не могут определиться – стоит ли наступать на Херсон?

Financial Times, со ссылкой на знакомого с ситуацией украинского чиновника, сообщает что в украинских верхах предлагают отменить разрекламированное контрнаступление ВСУ. Причина – недостаточно оружия. Прежде всего бронетехники и РСЗО. Нет возможности обеспечить господство в воздухе или хотя бы надежно прикрыть наступающие силы зенитными средствами.

«Мы не рассчитываем получить достаточно возможностей, чтобы спланировать какое-либо решительное контрнаступление на этот год. Наши основные планы будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы оружия», — сказал собеседник.

По его словам, Украина располагает менее 30% необходимого оружия для стратегических потребностей вооруженных сил. Скорее всего источник Financial Times отражает мнение украинских военных, которые справедливо опасаются провала херсонской операции.

В то же время украинские телеграм-каналы, ссылаясь на источники в правительстве, утверждают что Зеленский требует начать наступление на Херсон не позднее 24 августа (день независимости Украины). Для президента важно показать западным партнёрам что ВСУ способно наступать и отбивать территории. Только успехи на поле боя могут переломить наметившуюся тенденцию по сокращению поддержки Украины. Возможные потери в живой силе офис президента не волнуют.