Украинские спецслужбы продолжают компанию террора и диверсий на освобождённых территориях

Вчера в Бердянске в результате теракта погиб замначальника ГАИ города Александр Колесников.

23 августа в результате подрыва автомобиля погиб глава администрации населенного пункта Михайловка в Запорожской области Иван Сушко

20 августа совершено покушение на мэра Мариуполя Константина Иващенко. К счастью, обошлось без жертв.

12 августа в Старобельске (ЛНР) был взорван автомобиль начальника МРЭО ГИБДД Аскяра Лайшева. Полицейский получил тяжелейшие ранения.

Обращает внимание выбор целей для покушений. Это не военные. Представители МВД и местной администрации. Киевский режим изо всех сил старается дестабилизировать обстановку на неподконтрольных территориях, не допустить формирования органов власти, сделать жизнь там невыносимой.

Война явно затягивается и это понимают обе стороны. Украинской власти нужны хоть какие-то победы, чтобы поддержать боевой дух армии убедить население терпеть лишения военного времени.

Кроме того важным фактором становится сравнение уровня жизни на освобожденных территориях и подконтрольных Киеву. Если сравнение будет не в пользу Украины, это сильно пошатнет рейтинг Зеленского и поддержку его режима. Пропагандой сыт не будешь, жильё ею не обогреешь.

Грядущая зима обещает стать самой трудной в новейшей истории Украины. Исход борьбы зависит не только от боев на фронте, но и от ситуации в тылу.