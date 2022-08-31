Украинские летчики закончились. Заменить их должны афганцы

Пентагон занялся набором бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которых после курса подготовки в Калифорнии перебросят через Польшу на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой военно-дипломатические источники.

По имеющейся информации, это касается не только бывших летчиков, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения. «Им также предлагается пройти подготовку и заключить контракт, предусматривающий дальнейшее направление в район боевых действий на Украине», — уточнил источник ТАСС.

Кроме этого собеседник агентства сообщил, что летный состав бывших воздушных сил Украины фактически ликвидирован российскими ВКС и средствами ПВО. «Использование для выполнения боевых задач бывших курсантов Харьковского военного института воздушных сил Украины привело к катастрофическим потерям остатков украинской авиации», — добавил он, уточнив, что их сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.