Украинские и западные журналисты пытались «влиться» в кортеж МАГАТЭ во время поездки на ЗАЭС

По данным Минобороны РФ, представители СМИ Украины, США и Великобритании в случае захвата 1 сентября ЗАЭС, должны были сообщить о ее переходе под контроль Киева.

При этом, представителей украинских или иных СМИ, которые должны были сопровождать 1 сентября экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС с подконтрольной Киеву территории, в согласованных списках не было.

«Российская сторона обеспечила приезд на ЗАЭС более 60 журналистов из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции и других стран», – уточнили в Минобороны РФ.

Прибывшие утром 1 сентября в Энергодар журналисты оказались очевидцами неудавшейся попытки штурма ЗАЭС украинскими диверсантами. Они наблюдали обстрел украинской артиллерией территории ЗАЭС и жилых кварталов города.