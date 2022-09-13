Украина запрашивает у США новое, более дальнобойное, оружие

Киев проинформировал США о том, что нуждается в поставках дополнительных вооружений, в том числе ракетных системах большой дальности

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на попавший в распоряжение газеты документ.

Среди таких вооружений – тактические баллистические ракеты класса земля – земля, (ATACMS), а также танки, беспилотники, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon и 2 тыс. ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Скорее всего киевский режим получит всё необходимое для войны с Россией. В том числе ракеты большого радиуса действия, которые позволят наносить удары по российским городам и объектам инфраструктуры в глубине страны. Украинские политики открыто заявляли что среди приоритетных целей – крымский мост.

После того как в Киеве и Вашингтоне осознали что угрозы РФ наносить удары по центрам принятия решений лишь пустые слова, «партнёры» отбросили страх и сомнения.