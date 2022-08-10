Украина пытается диктовать условия

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что первичное условие для переговоров – выведение российских войск за пределы до полномасштабного вторжения изменилось.

Теперь условия другие.

“Сначала – тактическое поражение России, затем – выход за международно-признанные границы Украины, то есть границы 1991 года. Если с Россией остается хотя бы точка конфликта, это будет незавершенная война”, – сказал Подоляк.

Проще говоря киевский режим заранее выдвигает неприемлемые условия, тем самым отметая всякую возможность переговоров о мире. Возможно это и к лучшему. Компромисс между Россией и антиРоссией – Украиной невозможен. Остаться должен только один.