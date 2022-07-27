Экономика

Украина просит у США денег на газ

Автор:
газификация

“Правительство Украины обратится к правительству США о предоставлении государству “газового ленд-лиза” для стабильного прохождения отопительного сезона в условиях сложнейшей зимы в нашей истории” – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В начале июля глава «Нафтогаза» Юрий Витренко оценивал необходимые Украине запасы газа к зиме в 6 млрд куб. м, на которые нужно около $8 млрд. С тех пор цена на газ заметно выросла.

Помимо оружия, Украина постоянно требует у Запада денег на поддержание платёжного баланса. Сначала называлась сумма 5 миллиардов долларов в месяц. Сейчас речь идёт о 9. Теперь понадобился «газовый ленд-лиз». Проще говоря, американским налогоплательщикам предлагают заплатить за украинский отопительный сезон. Содержание киевского режима с каждым месяцем становится всё более дорогим.

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