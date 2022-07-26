Удар в спину от партнёров – Украина не может предъявлять свои права на борщ

Так считает журнал The American Conservative

Как отмечает издание, одно из самых ранних упоминаний о блюде можно найти в дневнике немецкого купца 1584 года, который путешествовал по Киеву, тогда этот город входил в состав Речи Посполитой. Еще одно упоминание о борще появилось в московском трактате XVI века о семейной культуре под названием “Домострой”.

Трудно не прийти к выводу, что в то время кулинарное блюдо уже было широко распространено в регионе. Борщ явно предшествует историческим записям, подтверждающим его существование, и, возможно, старше либо русской, либо украинской национальности, отмечает The American Conservative.

Надеюсь, автора статьи и главреда издания уже занесли на сайт «Миротворец»?