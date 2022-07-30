Украина хочет перенести войну на территорию России. Об этом свидетельствует наращивание боевого потенциала ВСУ на границе с Брянской областью

После вывода российских войск из северных областей Украины на территории Черниговской области начались активные мобилизационные мероприятия и вербовка в ряды ВСУ.

Мобилизованные граждане отправляются на учебные полигоны в Десне и Гончаровском, где под контролем иностранных инструкторов проходят ускоренные курсы по ведению диверсионно-разведывательной деятельности.

Процесс длится от двух до трёх недель, после чего личный состав убывает в приграничные с РФ районы. В населенных пунктах Тимоновичи, Олешня, Рожковичи, Мощенка уже под руководством штатных военнослужащих ССО, а также отдельных отрядов 95 одшбр ВСУ проводится финальная обкатка в полевых условиях.

Скорее всего киевский режим планирует развернуть диверсионно-террористическую деятельность на территории Брянской и Курской областей РФ. Протяженная граница в тех местах проходит по лесистой местности, её сложно контролировать. Украинские ДРГ будут пытаться наносить удары по военным и инфраструктурным объектам, терроризировать местное население. Наряду с активизацией дремлющей украинской агентуры и активной вербовкой исполнителей терактов через соцсети это создаёт серьезную угрозу внутренней стабильности РФ. Возможны даже полноценные рейды с захватом небольших приграничных населенных пунктов для пиар-эффекта.