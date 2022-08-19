Происшествия

Украина готовит провокацию на Запорожской АЭС

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС

Украина готовит провокацию на Запорожской АЭС. В результате провокации РФ будет обвинена в создании техногенной катастрофы, заявили в Минобороны РФ

Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы «Днепр» развёртывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности, добавили в российском военном ведомстве.

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