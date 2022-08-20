Сегодня ФСБ задержала в Краснодаре россиянина по подозрению в передаче информации Службе безопасности Украины (СБУ), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанный агент СБУ действовал под псевдонимом Арчи, «осуществлял инициативный сбор и передачу информации» украинской стороне.

Подобных эпизодов много. 16 августа в Минеральных водах задержали сторонника «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Он планировал устроить диверсии и поджоги на курортах Ставропольского края.

5 августа ФСБ задержала другого «правосека» в Черкесске В оборудованном им тайнике были обнаружены два самодельных взрывных устройства мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте каждое. Кроме того, были обнаружены схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, экстремистская символика, а также переписка с участниками «Правого сектора».

Задержанный признался, что планировал совершить теракт в прокуратуре и военкомате.

25 марта в Подмосковье был задержан украинский шпион с позывным Малыш. Мужчина собирал и передавал СБУ сведения о работающих в России соотечественниках, прежде всего политологах и журналистах, выступающих против киевского режима.

Киеву не удается побеждать на фронте. Затихла тема с широко анонсированным наступлением ВСУ на Херсон. В качестве альтернативы режим Зеленского пытается вести диверсионную войну в тылу России, активируя созданные за последние годы «спящие ячейки». Одновременно ведется вербовка агентуры среди членов праворадикальных групп. Акции направлены против объектов гражданской и военной инфраструктуры. В планах – покушения на политэмигрантов, активных противников киевского режима.

Украинскими СМИ подобные диверсии и теракты выдаются за великие победы. В основном это рассчитано на украинскую аудиторию. Дестабилизация внутренней обстановки в РФ рассматривается как приятный бонус.

Пока существует проект Украина-антиРоссия, он будет представлять смертельную угрозу Российской федерации.