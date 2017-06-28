УГКЦ. Какая Церковь, такие и «святые»

Когда умирает иерарх какой-либо Церкви, конечно же, ему желают Царства Небесного, возможна даже его канонизация, если он был святым. В связи со смертью экс-главы УГКЦ кардинала Любомыра Гузара стоит оценить поступки этого человека, в сравнении с его предшественниками и современниками.

Христианская Церковь основана Самим Спасителем, но в процессе истории в сообщество верующих внедрялись разные искажения Его учения, расколы и ереси. Поэтому представление о том, что есть святость и кто такой святой существенно отличается в разных конфессиях. Но я приведу хотя бы обобщающее определение святости, которое до недавних пор не вызывало противоречий как у православных, так и у католиков и протестантов. В чем тут дело, вы поймете дальше.

Святой – это человек отделенный, избранный, посвященный Богу, отличающийся от других своим благочестием, праведностью, святостью, относящийся уже при жизни к другому Царству. Он является образцом для подражания. Как при жизни, так и после смерти от него возможно явление различных чудес и помощи. По учению Православной и Католической Церквей, святые ходатайствуют на небесах за людей, обращающихся к ним с молитвами. Бог – единственный источник святости, соответственно, святой тот, кто соединён с Богом.

«Святые» Андрей и Степан Бандера

Тренд на канонизацию вождей украинского национализма, как, впрочем, и на других подобных «святых» УГКЦ, возник из идеологической целесообразности появления новых героев для русофобского проекта «Украина». Канонизация необходима для введения идеологии фашизма в религиозное сознание и мировоззрение украинцев как антирусского форпоста.

(Витраж икона «святого» священника УГКЦ Андрея Бандеры с. Козив Тернопольская обл.)

Итак, «святой» Андрей Бандера: священник УГКЦ, член Украинской национальной рады (ЗУНР), отец идеолога украинского фашизма Степана Бандеры. Был расстрелян в 1941 году под Киевом за антигосударственную и националистическую деятельность, по статье 54 кодекса УССР (54.2; 54.11 УК). Расстрел по этим мотивам греко-католики считают «мученичеством за веру». Весь свой яд русофобии и ксенофобии он вложил в сердце сына, будущего лидера ОУН, пособника фашистов, палача поляков и евреев.

Вот несколько фактов из «жития» этого «святого». Он был среди организаторов государственного переворота в городе Калуше в 1917-1918 гг. В начале польско-украинской войны вступил в Украинскую Галицкую армию (УГА) в качестве капеллана. В 1920 г. УГА полностью перешла на сторону Красной армии и стала называться Красной Галицкой армией, но позднее значительная ее часть перешла на сторону войска Польского.

В 1931 году в Польше проводилось следствие по поводу вооруженных стычек между католиками и греко-католиками, которых возглавлял пан-отец Андрей Бандера. Дело было закрыто спустя два года.

Украинская Греко-католическая церковь (УГКЦ) ходатайствует в Ватикане о причислении Бандеры-старшего к лику католических блаженных. Задолго до ожидаемой УГКЦ беатификации (прославления в качестве католического святого) Андрей Бандера стал в Галиции местночтимым святым.

(Свято-Успенский храм УГКЦ с. Козив Тернопольской область, витражные иконы «святых» Андрея Бандеры и епископа Никиты Будки)

Летом 2015 года в в алтарной части Свято-Успенского униатского храма с. Козив Тернопольской области были установлены витражные «иконы» Андрея Бандеры и другого «святого», Никиты Будки, которые «положили свои жизни на алтарь служения Отчизны и УКГЦ». Создатели этих «икон» — «отцы» Михаил Забанджали и Василий Баглея. На «иконе» «Божьего слуги» Андрея Бандеры, наверное, для большего указания на его святость, изображено не Царство Небесное, а символ гитлеровской дивизии СС «Галичина», набранной из украинских националистов.

Согласно греко-католическим источникам, основания для канонизации Степаны Бандеры были заложены самим лидером ОУН. По словам греко-католического священника из села Козив, «еще при жизни Степан Бандера говорил: «Кому нужна моя помощь, приходите ко мне на могилу, как к живому, расскажите о своих нуждах, и я помогу!» Так гласит одно из «житий» этого еще не канонизированного «святого», где сказано, что его слова сбываются до сих пор. «Больше 50 лет идут и идут настоящие украинцы помолиться на могиле батюшки, служат панихиды, плачут, каются. Тут (у могилы Бандеры на кладбище Вальфридхоф в Мюнхене) царит дух благочестия, святости, благодати».

(Мюнхен, кладбище Вальфридхоф, к могиле «святого» Степана Бандеры, паломничество и молитва греко-католиков во главе с епископом!)

«Святой и блаженный епископ» Никита Будка

В 1912 году папой Римским Пием XI Никита Будка был назначен первым епископом украинских греко-католиков, проживающих в Канаде. Однозначно, это был одаренный иерарх УГКЦ, много сделавший для ее развития. В 1928 году из-за плохого состояния здоровья епископ возвратился в Польскую Галицию.

Но причиной канонизации послужила не святость этого человека, а его политическая антигосударственная деятельность. Никита Будка был «птенцом гнезда» кардинала Андрея Шептицкого, идеологическим вдохновителем бандеровцев ОУН и дивизии СС «Галичина». При геноциде поляков иерарх УГКЦ не заступился за них. Во время Великой Отечественной войны Будка сотрудничал с гитлеровцами и всячески настраивал население против освободителей от фашизма. Он был непримиримым антикоммунистом, пособник гитлеровцев и сепаратистом: призывал к отсоединению Галиции от УССР.

(На фото. Львов 8 июля 1943г. священник УГКЦ Василий Лаба, духовник дивизии СС Галичина в проповеди вдохновляет фашистов на войну, а за ним стоит, в мытре, «святой» епископ Никита Бутка)

Весьма известно послание Сталину главы УГКЦ Андрея Шептицкого, где он на все лады хвалит Генералиссимуса. Под этим письмом стоит и подпись Никиты Будки, но это лицемерие не помогло ему. Именно за политические взгляды, а не за веру, в 1945 г. он был арестован украинскими советскими спецслужбами. Суд приговорил его к 8 годам лагерей особого режима и назначил отбывание срока в Казахстане, где Будка и умер в 1949 году.

Вы скажете, что это жестоко? А вот сейчас на Украине людей приговаривают к лишению свободы на срок от 5 до 7 лет всего лишь за посты в социальных сетях, содержащие критику власти или выраженное инакомыслие.

«Святой» епископ Иосафат Коциловский Перемышльский

После гитлеровской оккупации Украины его дважды вызывали на допрос в гестапо, где, якобы, угрожали заключением в концлагерь за выявленные случаи сокрытия евреев греко-католическим духовенством епархии. Так сказано в его официальной биографии.

Эта новая мифотворческая тенденция – обелить себя от преступлений за счет покровительства евреям, – появляется во многих «житиях» «святых» УГКЦ. А о том, насколько, в реальности, «блаженный» любил евреев, свидетельствуют его поступки.

(1943г. Открытое богослужение епископа Иосафата Коциловского для дивизии СС Галичина, за победу Гитлера)

В 1943 епископ Иосафат совершал богослужения для украинцев, служащих в фашистской дивизии СС «Галичина», которые при его полном покровительстве на территории вверенной ему епархии занимались уничтожением поляков, евреев, чехов, украинцев и русских, не разделявших бандеро-фашистские идеалы. В 2001 году он был канонизирован Папой Иоанном Павлом II. Общая русофобия и православнофобия украинских радикалов и Ватикана преодолели у поляка Войтылы память о геноциде более чем 120 тысяч поляков-католиков и позволили причислить к лику святых духовного отца убийц его соотечественников Коциловского.

Местные католики активно выступали против решения властей назвать улицу в Перемышле (Польша) в честь этого униатского «святого». Они считали, что она не должна носить имя одного из идеологов бандеро-фашизма и преступника, благословлявшего этнические чистки.

(Об этом, особенно о массовом уничтожении поляков, я подробно написал в статье «Глава УГКЦ Шевчук: Украина сделала Польшу свободной» http://bit.ly/2sHs7HE.)

Потомки и наследники «духовного скарба» (духовного сокровища) Иосафата Коциловского – его достойные последователи и ничем не отличаются от своего «предка». Достаточно посмотреть видео Анатолия Шария «крестного хода» униатов-«арийцев» в Перемышле 26 июня 2016 года (http://bit.ly/2rZHeyn , смотреть с 3-й минуты). На нем звучали греко-католические «молитвы»: «Украина понад усе» (аналог фашистской речевки «Deutschland über alles»), бандеровская речевка «Слава героям!» (герои – это те, кто убивал поляков) и «Польша должна погибнуть!». Чисто униатская святость!

(Об этом «крестном ходе» я подробно писал в статье «Крестный ход от Бога и «крестный ход» от диавола» http://bit.ly/2s0jEll .)

Еще один показатель «святости по-католически» епископа Иосафата: он сотрудничал одновременно с американской и британской разведками, что указано в его официальной биографии. «Друзья»-поляки за это арестовали его и отдали властям советской Украины, но в 1946 г. он был освобожден. Профессиональный политик-шпион остался верен своему делу и в дальнейшем стал заниматься антиукраинской деятельностью, в частности, провозглашал идеи сепаратизма – отделения западной части Украины, за что вновь был арестован.

(Икона «святых» в УГКЦ епископы Иосафат Коциловский и Григорий Лакота, сверху ряд, священники Николай Грицеляк, Иван Кузич и Роман Решетило)

Епископа Иосафата Коциловского вместе с шайкой «побратимів» – епископом Григорием Лакотой, священниками Николаем Грицеляком, Иваном Кузичем и Романом Решетило военный трибунал войск МВД Украинского округа осудил на сроки от 4 до 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Всем инкриминировали статьи 54-1а (измена Родине) и 54-11 (участие в контрреволюционной организации) УК УССР. Григория Лакоту осудили также по статье 54-4 (оказание помощи международной буржуазии).

Бог дал «своему» рабу достойное окончание жизни – в 1947 г. Коциловский умер от воспаления легких в Киевской тюрьме. Для большего драматизма, в греко-католической редакции «жития» «святого» тюрьма было ложно названа концлагерем.

Кардинал Андрей Шептицкий

(Глава украинских католиков восточного обряда кардинал Андре Шептицкий с фашистской свастикой)

Есть еще один ожидающий канонизации «святой» УГКЦ, которого с момента окончания Великой Отечественной войны и до сих пор униаты не могут продвинуть, потому что против него выступают католики Польши. Это центральная фигура Украинской Греко-католической церкви, ее глава – австрийский граф и кардинал Андрей Шептицкий. О его деятельности и роде «святости» можно написать целую книгу. Вот, например, члены «Союза поляков, пострадавших на Волыни» опубликовали открытое письмо Апостольскому нунцию с просьбой остановить беатификацию униатского митрополита Андрея Шептицкого, который может быть причислен Ватиканом к лику католических святых ( http://bit.ly/2qZRJyx ):

«Глава Греко-католической церкви митрополит Андрей Шептицкий, — пишут оставшиеся в живых жертвы «Волынской резни», — не реагировал на всё происходящее, не делал ничего, чтобы геноцид, осуществляемый украинскими греко-католическими националистами против польского населения, был остановлен. Это было предательство учения Церкви, он произвёл акт поддержки актов зла. Геноцид он не осудил, не выступил против, не сообщил Апостольскому Престолу. Как высокопоставленный священнослужитель он проявлял полное равнодушие к зверствам».

(Фото. Волынская резня унесла более 120 тыс. убитых поляков не считая других национальностей, зверства которые совершались под покровительством и благословением духовенства УГКЦ)

О преступлениях бандеро-униатов, возглавляемых кардиналом Шептицким, говорится также в открытом письме поляков – потомков жертв ОУН-УПА президенту Польши «Убитых фашистской пулей и бандеровским топором не разделить» (http://bit.ly/2qZM2AA ) .

Если еще вспомнить, как кардинал призывал галицкую молодежь отправляться на работу в концлагеря на благо рейха, то образ «патриота Украины» вырисовывается полностью. На своем долгом веку Шептицкий успел пропеть дифирамбы и Францу Иосифу, и Николаю II, и Адольфу Гитлеру, и Иосифу Сталину.

«Капеллан Майдана»

Ну и напоследок – «виноградинка на торте». «Подвижник», а возможно, в свете последней тенденции в УГКЦ, и ее будущий «святой», гражданин США экс-глава УГКЦ кардинал Любомыр Гузар, недавно скончавшийся. Большую часть жизни прожил в США, был членом масонской ложи, в 90-х переехал на Украину.

Он стал не только теоретиком, но и практиком братоубийства в стране, его так и называли «капеллан Майдана». Активно принимал участие в организации противостояния и пламенно призывал народ к братоубийству. Именно ему принадлежат слова: «Народ имеет право на вооруженное восстание».

Он приложил все усилия для разжигания национальной вражды – русофобии. В одном из интервью кардинал заявил, что «Россия для Украины — это враг номер один, поэтому Украина должна защищаться». По его мнению, «война в Донбассе была оправдана».

Жестокие убийства, государственный переворот, лживость политиков оправдываются тем, что, по его словам, «народ на Майдан вывел Святой Дух». Никакого призыва решить мирным способом военный конфликт на Донбассе у него не звучало; устами он говорил о необходимости мира, а руками благословлял солдат в АТО на братоубийство. Именно он остановил протесты матерей против мобилизации в АТО.

Одна из ветвей греко-католичества, Украинская Правоверная греко-католическая церковь (УПГКЦ), по своей сути являющаяся антиглобалистской, выступила против евроинтеграции. Она призвала народ Галичины не участвовать в братоубийственной АТО http://bit.ly/2rJcQI3. За что, конечно же, и поплатилась: не без участия кардинала Гузара епархиальный центр, монастыри, храмы УПГКЦ были разгромлены, священники депортированы (http://bit.ly/2r08jhF).

Представители УПГКЦ записали видео, где подробно рассказано обо всех ересях и искажениях христианства экс-главой УГКЦ кардиналом Любомыром Гузаром (видео на русинско-украинском языке): http://bit.ly/2sHSygK, http://bit.ly/2s8CQhk,.

Кроме того, на официальном сайте УПГКЦ приводятся цитаты из выступлений кардинала, где он поддерживает гомосексуализм: «Еще в 2006 году Гузар одобрил гомосексуализм в своей книге «Беседы с Блаженнейшим» (А. Аржаковський, «Бесіди з Блаженнійшим Любомиром Гузаром». До постконфесійного християнства, 1-ше видання УКУ, Львів 2006): «Гомосексуалисты могут жить вместе, если настаивают на этом… Они, конечно же, могут вести всякого рода сексуальную активность, но их любовь всегда останется неплодной» (ст.67)»: http://bit.ly/2qZY2SH .

(Вот эта книга кардинала Гузара, где перечисленные все выше сказанные ереси)

Интересен также тот факт, что Гузар открыто заявлял об использовании им магического маятника для предсказаний: «Маятник – это прибор, который позволяет мне узнать, добрыми ли являются определенные препараты для моего здоровья» (ст.63).

Современные пропагандисты неоязычества говорят о так называемой энергии. Через одобрение гадания маятником в Церковь открываются двери для всех форм предсказаний и магии. Гузар утверждает: «Я верю, что существуют определенные энергии» (ст.63). Далее он признается, что получал через эти «энергии» информацию о состоянии здоровья своей матери»: http://bit.ly/2r9ZAJ5.

Поражает и «богословие» покойного экс-главы УГКЦ, который намеренно вкрапливал ереси относительно Иисуса Христа и Богородицы. Например, на страницах 48-51 упомянутой книги кардинал использовал односторонние еретические высказывания. Одна ересь касалась Спасителя, другая – Его Матери. Он настойчиво подчеркивал только человеческий аспект Иисуса Христа и Богородицы: «Иисус был, как и любой другой (человек)» (ст.50). Нигде не акцентируется внимание на том, что Иисус одновременно является истинным Богом (…) И наоборот – тайну Божьего Воплощения принижает тем, что сравнивает ее с языческой мифической достопримечательностью, называемой Deus ex machina (ст.48). Также уничижает Богородицу, когда кощунственно сравнивает Ее с мифической богиней-матерью Шакти (бог в женском начале) из Упанишад (ст.48), а далее говорит о Богородице: «Она была хорошей женщиной, доброй соседкой. Она была одной из них – вот и все» (ст.51): http://bit.ly/2r9ZAJ5 .

(На картинке богиня Шакти, с которой кардинал Любомыр Гузар сравнивает Богородицу. Осталось дописать на «богине» униатов – ОУН-УПА)

Грех не вспомнить также и ныне действующего главу УГКЦ, о «подвигах» и «святости» которого также можно написать целую книгу. Но обойдусь и одной цитатой, которая ясно говорит о сути дьявольской секты УГКЦ – проповеди расизма.

В ежегодном журнале «Капеллан», который является проектом Департамента Патриаршей курии УГКЦ по делам пастырства силовых структур Украины как руководящее пособие в патриотическом воспитании и душепастырстве, в номере за 2016 г. сказано:

«Сегодня служение наших священников на передовой есть выражение образа нашей Церкви… мы народ героев, народ великих людей. Не существует двух реальностей – существует один народ…» (http://bit.ly/260YShI; ст. 18). В стране Украина, которая не является мононародной и монорелигиозной, провозглашение такой идеологии есть фашизм и расизм УГКЦ.

(Страница 18, с журнала «Капелан», где предстоятель УГКЦ кардинал Святослав Шевчук проповедывает рассизм и фашизм)

Итак, подведем итоги нашего анализа греко-католических представлений о святости. Так как Украинская Греко-католическая церковь есть структура Римско-Католической Церкви, то на основании перечисленных примеров «святых» УГКЦ можно уже говорить в целом о католической святости, в которую, по идее, должны обязательно входить следующие навыки, качества, подвиги:

Святой обязан исповедовать и навязывать идеологию фашизма, в украинском варианте – бандеро-фашизма

Святой должен быть политиком, националистом, лжецом, заниматься шпионажем, быть коллаборационистом и предателем Родины в угоду США, Англии;

Святой должен проповедовать массовый геноцид, расизм, ксенофобию, русофобию, православнофобию;

Святой УГКЦ должен заниматься черной магией (по примеру Гузара), агитировать за евросодомские ценности, вступление в ЕС и быть человеко- и властеугодником.

Остаются вопросы: почему же так произошло и зачем это нужно Ватикану?

Искусственно оторванная политикой Римской унии часть Православной Церкви начинает омертвляться. В лоно такой «церкви» проникают, в добавление к католическим, различные другие ереси. И постепенно ересь этнофилетизма становится орудием расчеловечивания паствы.

(Этнофилетизм – это ересь предательства Евангельских истин в угоду политическим и этническим интересам. Об этой ереси и ее плодах на Украине я очень подробно писал в статье «Этнофилетизская трансмутация; эксперимент – кентавр» http://bit.ly/2rFKy1i .)

О нравственных и онтологических причинах, из-за которых возникает этнофилетизм, говорит в своем «Послании о преодолении раскола в Македонии» (2002 г.) благочестивый сербский Патриарх Павел (Стоянович), человек, который приобрёл глубокое уважение даже у иноверцев: «Этнофилетизм именно и рождается из ослабленного сознания соборности Церкви, являясь, таким образом, основанием для разделений и расколов».

Ватикан, в свою очередь, не оставляет своих намерений экспансии по отношению к Православной Церкви, считая, что для этого все способы пригодны.

Но вернемся к усопшему экс-главе УГКЦ Любомыру Гузару.

(Мелитаризованные похороны братоубийцы и масона кардинала УГКЦ Любомыра Гузара)

Как мы видим на фотографии во Львове прошли меолитаризованные похороны. Глубоко символично, что гражданина США везет не украинский патриотический автомобиль, а военный «Hummer» американской армии, да еще на подставке пушки. Это достойные похороны высокопоставленного члена масонской ложи (ибо так ни когда не хоронили иерархов церковных!), который пользуясь религиозной мотивацией, развязал братоубийственное противостояние на Украине.

Господь Иисус Христос говорит: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36). Так какое же «Царство» заслужил покойный кардинал? Это очевидно вытекает из поступков его и «святых» УГКЦ и РКЦ, но оно явно не то, о котором говорил Спаситель. Какая церковь, какие святые, таково и их «царство».

Протоиерей Олег Трофимов, доктор богословия, магистр религиоведения и философских наук

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