Горячие точки

Удержим ли мы Херсон?

Автор: Юрий Подоляка
Херсон

Удержим ли мы Херсон? Этот вопрос в последние дни мне задают постоянно.

Отвечу сразу кратко (ниже чуть развернутей) – я не гадалка, а потому ответа не знаю.

Противник готовится и очень серьезно. Мы тоже, но главное наше уязвимое место – коммуникации, он знает и если его план по уничтожению дамбы Каховского водохранилища осуществится, то на много дней правый берег области будет отрезан от левого, а еще будет затоплена пойма левого берега, откуда наша артиллерия могла бы работать по наступающему противнику. И в этом случае, с учетом собранных противником средств, город мы точно не удержим.

Более того, в этом случае нам придется бросить там всю технику и спасать людей, как это было под Изюмом, только делать это будет много труднее. И это станет катастрофой. Есть ли у Киева средства это сделать? Думаю, что есть. Смогут ли они это сделать – НЕ ЗНАЮ.

Повторяю, ключевой здесь вопрос дамба Каховского водохранилища. Причем даже не само ее разрушение, а постоянно висящая ее угроза. Насколько она серьезна, мне неизвестно, но Зе-к уже заявил, что русские готовы ее взорвать (правда не пояснил зачем это нам).

А отсюда и нет у меня уверенности, что мы удержим Херсон. Говорю, как есть, без обиняков.

С другой стороны, у нас есть отличный шанс нанести противнику большие потери его ударным группировкам (и тем самым лишить его последнего козыря на поле боя), потому, что атаковать тем придется “в лоб”.

СтраныРоссия Украина
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