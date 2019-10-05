Учёные создадут самую большую базу данных лекарственных молекул

В рамках сотрудничества с лабораториями профессора фитохимии и биоактивных природных соединений Жана-Люка Вольфендера и профессора трансляционной медицины Владимира Катанаева из Университета Женевы учёные Школы биомедицины (ШБМ) Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) будут создавать самую большую в мире базу данных по лекарственным молекулам и соединениям из наземных растений и глубоководных морских организмов. Об этом стало известно на полях конференции «Будущее биомедицины» (FOB 2019), которая прошла в ДВФУ.

С помощью такой базы данных учёные смогут легко понять, какие именно вещества из экстрактов растений и глубоководных морских организмов обладают той или иной лекарственной активностью. Для этого они будут сравнивать молекулярные профили растений или морских организмов из родственных групп. Компьютер покажет диаграмму с пиковыми значениями по отдельным совпадающим веществам, которые содержатся в организмах. В пределе, совпавшие пики будут означать, что найдено активное вещество, отвечающее за нужную активность. Это колоссально упростит задачу по идентификации биологически активных веществ в сложных природных соединениях.

«Полученный из морского организма или наземного лекарственного растения экстракт обладает только предварительной ценностью. Необходимо проводить его дальнейшее фракционирование, выделить отдельные соединения. Проблема в том, что в экстракте очень много соединений. Сложно понять, какое из них обладает лекарственными свойствами. Может оказаться, что лекарственный потенциал заключается в комплексности состава, то есть в подавлении, к примеру, опухолевой активности задействованы два или три соединения. В таком случае выделить лечебное вещество сложно или даже невозможно. Чтобы разработка лекарств будущего происходила быстрее, учёным заранее надо знать, какие вещества в каждой фракции экстракта отвечают за определённую активность». — Объяснил Владимир Катанаев, профессор Университета Женевы, заведующий лабораторией фармакологии природных соединений Департамента фармакологии и фармации Школы биомедицины ДВФУ.

Учёный рассказал, что профессор Жан-Люк Вольфендер — уникальный в мировом масштабе специалист, который занимается профилированием биологически активных веществ. Он проводит высококачественное разделение экстрактов на хроматографических установках и создаёт аннотацию полученных из каждой фракции экстракта веществ. Это называется метаболомным профилированием или молекулярной подписью.

«Сейчас профессор Вольфендер создаёт интерактивную базу данных, где, в идеале, все наземные растения будут профилированы именно таким образом. Получится своего рода мультимедийная библиотека. Все данные по профилю одного растения можно будет сравнивать с данными по профилю других родственных с ним растений. Мы хотим добавить в эту базу информацию о морских организмах Дальнего Востока России». — Сказал Владимир Катанаев.

Учёный отметил, что на Дальнем Востоке России уже готовятся к созданию биобанка, который будет содержать экстракты разных беспозвоночных, обитателей морских глубин. Если все эти экстракты получат молекулярную расшифровку или метаболомное профилирование, которое умеет делать профессор Вольфендер, такой биобанк станет выдающимся научным достижением. Учёные создадут ресурс лекарственных молекул на столетие вперёд. В перспективе им смогут пользоваться учёные всего мира.

Несмотря на то, что никаких официальных меморандумов на тему сотрудничества пока не заключили, учёные ДВФУ и Университета Женевы уже начали совместную работу. Первые экстракты морских организмов, собранных в экспедиции 2018 года к Командорским островам и берегам Чукотки, уже отправлены в Швейцарию. В Женеве экстракты были протестированы на активность против WNT-сигнального пути в клетках рака молочной железы трижды негативной формы. В ближайшее время будет создана молекулярная подпись содержащихся в разных фракциях экстрактов лекарственных соединений.

Напомним, что в сентябре 2019 года исследователи ДВФУ вместе с коллегами из Швейцарии опубликовали научный обзор по перспективам добычи лекарственных соединений из морских беспозвоночных Дальнего Востока России. Исследователи рассчитали, что Россия может занять первое место в мире по добыче противоопухолевых соединений из беспозвоночных обитателей морских глубин. В стране можно создать рынок новых лекарств для таргетированной терапии рака. Его доля в объёме мирового рынка противораковых препаратов, ёмкость которого, по прогнозам, к 2020 году достигнет $200 млрд., будет сопоставима с долей США