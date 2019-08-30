Учёные ДВФУ нашли гигантскую морскую пиявку нового вида Johanssoniaextrema

Учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с коллегами из Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунскогои специалистами из Германии в ходе совместной экспедиции обследовали Курило-Камчатский желоб и впервые обнаружили морскую пиявку нового вида Johanssoniaextrema на рекордной глубине 8728.8 метров, нетипичной для подобных животных. Статья об этом опубликована в журнале ProgressinOceanography, ближайший выпуск которого будет полностью посвящён исследованиям в Курило-Камчатском желобе.

На базе Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина пиявку исследовали почти два года и с помощью ДНК-анализа определили её принадлежность к самостоятельному виду Johanssoniaextrem.Исследование возглавил специалист по пиявкам Северного полушария Сергей Утевский.

Длина тела пиявки — почти гигантская, по словам учёных, для столь большой глубины — составляет 58 миллиметров. Обычно размеры подобных пиявок колеблются от 10 до 25 мм. Найденная пиявка, предположительно, питается кровью глубоководной рыбы макруруса.

«Ранее на глубине свыше восьми тысяч метров никогда не находили рыбьих пиявок, к тому же подверженных явлению глубоководного гигантизма, которое было впервые описано советскими учёными, изучавшими Курило-Камчатский жёлоб. Суть явления в том, что на глубине свыше 8-9 тысяч метров встречаются виды, которые гораздо крупнее тех, что обитают на меньших глубинах. Объяснить это явление пока не удаётся. Если подобные пиявки будут найдены на больших глубинах в других морских желобах, можно также провести их ДНК-анализ и выяснить, насколько велико их родство. Это поможет понять, как формировалась жизнь на разных участках в море. Был ли у организмов общий предок или они произошли от различных представителей фауны». — Рассказал соавтор научной статьи Алексей Чернышёв, профессор кафедры биоразнообразия и морских биоресурсов Школы естественных наук ДВФУ.

Учёный добавил, что морские глубины скрывают в себе огромный ресурс полезных ископаемых, который человек может освоить в отдалённой перспективе. Параллельно с этим встаёт вопрос, насколько морские глубины богаты жизнью, насколько она разнообразна и насколько отличается в разных районах Мирового океана. Раньше считалось, что на глубине обитает не так много животных, сейчас учёные имеют доказательства, что всё обстоит иначе. Соответственно, есть вопрос, насколько велик риск нанести планете экологический ущерб при добыче глубоководных морских ископаемых.

На базе ДВФУ и Дальневосточного отделения Российской академии наук регулярно исследуют морских животных и открывают новые виды. Так, по итогам экспедиции KuramBio II, которая состоялась в 2016 году, учёным предстоит описать более полутысячи новых глубоководных морских организмов, обитающих на глубинах до 9500 метров.