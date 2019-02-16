30 января 2019 года в гостинице «Покровская» при Покровском женском монастыре г. Москвы состоялась встреча руководства Войсковой Православной Миссии с Первоиерархом Русской Православной Церкви Заграницей митрополитом Иларионом.

По благословению Владыки Илариона был учреждён Орден Императора Павла Первого.

Орденские знаки были освящены в Павловском соборе Гатчины настоятелем Собора протоиереем о. Владимиром Феером, Крестным ходом обнесены вокруг Гатчинского дворца, возложены на гробницу Императора Павла в Усыпальнице Петропавловского собора Петропавловской крепости, возложены на место убиения Государя Императора Павла Петровича в Михайловском замке.

Главная цель Ордена – способствовать церковному прославлению Государя Императора Павла Петровича, развитию монархического самосознания Русского народа, обретения правды о Государе Императоре Павле Первом и Царской России, сохранение духовного, геополитического, военного и культурного наследия Святой Руси и Российской Империи, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Девиз Ордена Императора Павла Первого: «Моя честь — благодарность потомков».

По решению Наградного Комитета, Владыка Иларион был награждён орденом Императора Павла Первого «за ревностное и многодеятельное служение в архипастырском сане, достойно носимом, и при том многие похвальные подвиги и труды на пользу Церкви и Государства, постоянно оказываемые».

Высокую Православную награду вручил Председатель Наградного Комитета, начальник ВПМ Игорь Евгеньевич Смыков.

«Деятельность Ордена Императора Павла Первого да послужит благому делу сбору и подготовке материалов об Императоре Павле Петровиче, выпуску и популяризации новых книг и фильмов, сбору свидетельств об Его небесном заступничестве и помощи всем страждущим, для последующего церковного прославления, когда будет на то воля Божия» — сказал Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Иларион, глубоко почитающий светлую память Императора Павла.

Также Владыке Илариону была передана побывавшая в Космосе копия Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая.

Издревле, почти со времени самой кончины Благочестивейшего Государя Императора Павла I Петровича (12 марта 1801 г.), многие люди разных классов, положений, званий и состояний — приходили в Петропавловский собор (Усыпальницу Русских Государей и всей Царской фамилии) и просили священников собора служить панихиды при гробнице Императора Павла I, повествуя иногда при этом о случаях заступления и помощи — после молитвы по Императоре Павле I — со стороны Его в разных тяжелых жизненных обстоятельствах, — особенно в делах тяжебных и судебных, — при явно наносимых обидах со стороны сильных слабым. Иногда присылались письма из разных местностей России с просьбой отслужить панихиду при гробнице Императора Павла I. И ныне присылают. В последние годы паломничество к этой гробнице увеличилось, — и не проходит почти ни одной недели, в которую бы никто не обращался с просьбою о служении панихиды по Императоре Павле I.