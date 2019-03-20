Учинителю вселенского раскола Православной церкви — Варфоломею начата процедура «импичмента»

В воскресенье 17 марта в крупных городах Украины состоялись Крестные ходы в честь праздника Торжества Православия. В Одессе в мероприятии участвовали 10 тысяч прихожан, в Ровно – более пяти тысяч, в Киеве – две тысячи верующих.

Тысячи одесситов пели «Наша вера, вера славная, наша вера Православная». Затем управляющий Одесской епархией Украинской Православной Церкви митрополит Агафангел прочитал молитву о сохранении Отечества от всевозможных неприятностей, скорбей и нестроений. По окончании крестного хода правящий архиерей обратился ко всем собравшимся горожанам с проповедью, в которой особо подчеркнул важность хранения святой православной веры, пишет автор издания «Антифашист» Светлана Манекина.

В столице от Киево-Печерской лавры до памятника князю Владимиру шествие вёл глава Союза православных братств Валентин Лукияник. Мирянским чином был совершен молебен с традиционным возглашением анафемы гетману Мазепе, Михаилу Рагозе (основоположнику Брестской унии) и Михаилу Денисенко («почетному патриарху Святейшей церкви Украины Филарету»).

В отличие от проплаченных политических митингов, украинцы вышли в поддержку православной веры добровольно, без оплаты и принуждения. Более того, в день Торжества Православия на божественной литургии, которую совершил предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий, молились послы православных стран. В Киево-Печерскую лавру пришли дипломаты из Белоруссии, Греции, Молдовы, России, Румынии, Сербии.

«Наши страны и народы объединяет общая православная вера и для нас уже стало доброй традицией в этот день разделять радость праздника Торжества Православия вместе с нашими братьями и сестрами по вере. Сегодня Православие в Украине и во всем мире переживает сложные испытания, о которых всем нам известно. Но да не убоится сердце наше и не смущается.

Мы твердо верим, что и из этих испытаний Святая Православная Церковь выйдет победительницей, как это уже было много раз в истории. Придет время, и Святая Церковь будет праздновать Торжество и над нынешними расколами и невзгодами. Важно, чтобы все мы оставались верны Святому Православию, сохраняли чистоту православной веры, и тогда Господь Своим Покровом сохранит каждый православный народ, каждую Поместную Православную Церковь, каждую из наших православных стран», – отметил после богослужения Онуфрий.

Он напомнил, что этот день считается победой Церкви над ересью иконоборчества, которая перед этим долго терзала Тело Церкви, и празднуется с 843 года. С тех пор каждый год в первую неделю Великого Поста Святая Церковь отмечает этот праздник и вкладывает в него уже более широкий смысл – победу Церкви над всеми ересями и расколами.

К слову, о расколе. Массовое празднование торжества Православия стало не только ответом насильственной томосизации православных Украины и создании «альтернативной» ПЦУ (или СЦУ), но и днем провозглашения анафемы константинопольскому (экуменическому) патриарху Варфоломею, санкционировавшему создание украинской автокефалии перед выборами президента.

Как пояснил замглавы Союза православных братств Владислав Пустовой, «анафема Варфоломею, зачитанная на молебне мирянским чином означает побуждение священноначалия к провозглашению анафемы на епископском уровне. Это первый необходимый шаг для этого». По сути, это начало «импичмента» константинопольскому патриарху, которого прихожане и священники канонической православной церкви в Украине открыто назвали учинителем вселенского раскола православной церкви.