Ученые измерили эффективность цифровых сервисов в школе

Исследователям из Высшей школы экономики впервые удалось собрать полноценные научные данные, описывающие, насколько эффективна цифровизация в начальной школе. Отчет о результатах исследования опубликован на сайте ВШЭ (https://www.hse.ru/news/edu/307157278.html). Предметом изучения стал цифровой сервис Яндекс.Учебник, который содержит задачи по русскому языку и математике.

Ученые отобрали 395 третьих классов в Алтайском крае и Новосибирской области и случайным образом разбили их на три группы. В первых двух группах детям регулярно давали домашние задания в Яндекс.Учебнике, а третья группа занималась как обычно. Чтобы сравнить группы, в начале и в конце учебного года провели замер образовательных результатов с помощью инструмента iPIPS+. В общей сложности в исследовании приняли участие более 200 учителей и 6000 учеников.

После анализа полученных результатов оказалось, что школьники, которые занимались с Яндекс.Учебником, считают русский и математику более полезными и демонстрируют меньшее падение интереса к учебе к концу года. Уровень математической грамотности учеников, работавших с Яндекс.Учебником, оказался в среднем выше, чем у не работающих с сервисом сверстников. Наибольший эффект был обнаружен для изначально слабо успевающих учеников: в экспериментальной группе их результаты по математике оказались на 16-18% стандартных отклонений выше.

Наилучший результат показали ученики, которым в течение эксперимента еженедельно выдавали несколько небольших занятий, поэтому исследователи заключили, что самая эффективная тактика использования Яндекс.Учебника — регулярные небольшие занятия для отработки плохо усвоенного материала.

Также было выявлено, что дети начали чаще пользоваться гаджетами в образовательных целях, а учителя — чаще использовать технологии на уроках. При этом школьники из всех групп используют гаджеты примерно одинаковое количество времени.

Яндекс.Учебник — это сервис для учителей начальной школы с заданиями по русскому языку и математике с автоматической проверкой и мгновенной обратной связью для ребенка. Он позволяет учителю экономить время на рутине и работать с индивидуальными траекториями каждого ребенка внутри класса. Сервис уже работает в 37 тысячах классов в 79 регионах России.

Исследование проводили компания «Яндекс», НИУ ВШЭ, Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования (АКИПКРО) и Новосибирский институт мониторинга и развития образования (НИМРО).