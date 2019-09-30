Новости

 

 

Авторы

Наука и технологии

Вернуться на главную Подписаться на RSS рассылку

Ученые измерили эффективность цифровых сервисов в школе

nevrologi-dekodir
Октябрь 01
01:07 2019
Распечатать новость Поделитесь с друзьями

Исследователям из Высшей школы экономики впервые удалось собрать полноценные научные данные, описывающие, насколько эффективна цифровизация в начальной школе. Отчет о результатах исследования опубликован на сайте ВШЭ (https://www.hse.ru/news/edu/307157278.html).  Предметом изучения стал цифровой сервис Яндекс.Учебник, который содержит задачи по русскому языку и математике.

Ученые отобрали 395 третьих классов в Алтайском крае и Новосибирской области и случайным образом разбили их на три группы. В первых двух группах детям регулярно давали домашние задания в Яндекс.Учебнике, а третья группа занималась как обычно. Чтобы сравнить группы, в начале и в конце учебного года провели замер образовательных результатов с помощью инструмента iPIPS+. В общей сложности в исследовании приняли участие более 200 учителей и 6000 учеников.

После анализа полученных результатов оказалось, что школьники, которые занимались с Яндекс.Учебником, считают русский и математику более полезными и демонстрируют меньшее падение интереса к учебе к концу года. Уровень математической грамотности учеников, работавших с Яндекс.Учебником, оказался в среднем выше, чем у не работающих с сервисом сверстников. Наибольший эффект был обнаружен для изначально слабо успевающих учеников: в экспериментальной группе их результаты по математике оказались на 16-18% стандартных отклонений выше.

Наилучший результат показали ученики, которым в течение эксперимента еженедельно выдавали несколько небольших занятий, поэтому исследователи заключили, что самая эффективная тактика использования Яндекс.Учебника — регулярные небольшие занятия для отработки плохо усвоенного материала.

Также было выявлено, что дети начали чаще пользоваться гаджетами в образовательных целях, а учителя — чаще использовать технологии на уроках. При этом школьники из всех групп используют гаджеты примерно одинаковое количество времени.

Яндекс.Учебник — это сервис для учителей начальной школы с заданиями по русскому языку и математике с автоматической проверкой и мгновенной обратной связью для ребенка. Он позволяет учителю экономить время на рутине и работать с индивидуальными траекториями каждого ребенка внутри класса. Сервис уже работает в 37 тысячах классов в 79 регионах России.

Исследование проводили компания «Яндекс», НИУ ВШЭ, Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования (АКИПКРО) и Новосибирский институт мониторинга и развития образования (НИМРО).

Тэги
Образование
Страны
Россия

Об авторе

Подняться вверх 📄Посмотреть все статьи автора

Похожие новости

Подняться вверх
«Открытая лабораторная» достигнет миллиона

«Открытая лабораторная» достигнет миллиона

На химической лабораторной Mendeleev Lab 12 октября 2019 года количество участников образовательно-просветительской акции «Открытая лабораторная» достигнет миллиона, о чем  на пресс-конференции, посвященной Mendeleev Lab, рассказал основатель «Открытой лабораторной», меценат и бизнесмен Роман Авдеев.  

Объявление

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Наиболее интересное

Соцсети


Реклама

Разные публикации

При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.

О нас

Сервисы портала

Использование информации

Партнёрство

Развитие сайта

2004 - 2019© 2019 Copyright Legatus theme. All Rights reserved.