Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко.

Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство.

В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Выражаю глубокие соболезнование родным и близким покойного.

Царство Небесное убиенному Иоанну!

Террористическое образование УГИЛ* должно быть уничтожено!

*УГИЛ – Украинское государство Ивано-Франковска и Львова.