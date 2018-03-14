Убийство Царской Семьи было ритуальным — 2

1. Страна «РОШ»

Но продолжим нашу версию Убийства Царской Семьи. Сегодня, 2 февраля 2018 года, примерно в 16.00 пришло новое сообщение от Леонида Болотина. Александр Кузнецов на «Царьграде-TV» берет интервью у Леонида: каковы все-таки обретенные в Поросенковом Логе останки – Царские или нет? Ведь многие серьезные ученые считают, что это именно останки Царской Семьи. Но Леонид Евгеньевич отвечает, что не меньшее число ученых специалистов останки эти романовскими не признают. А исследования утверждающие, что это Царские останки – считают «подогнанными», а сами останки «подложными»… И что в итоге всё разрешит Владыка Тихон Шевкунов, которого Леонид знает очень и очень много лет, и уж он-то, Владыка Тихон, не ошибется и скажет нам истинную правду. Ибо Владыку Тихона как серьезного и умного человека глубоко уважают и Президент Путин и Патриарх Кирилл – так что Владыка Тихон не ошибется…

Так говорит сегодня Леонид Болотин…

А теперь вернемся к статье Елены Михиной, написанной ещё в 2009 году.

«К слову сказать, – пишет она, – горный техник Фисенко, примерно в эти же дни, видел на Старой Коптяковской дороге богатую на вид карету, которая была (sic! – Л.Д.С-Н) «черной, глухой, со стеклянными дверцами». Вполне возможно, что фаэтон, который видели Карлуневы, и карета, которую видел Фесенко, была одним и тем же транспортным средством» – пишет Елена Михина, и продолжает, – Имя некоего таинственного «товарища», который должен был приехать в Ипатьевский Дом с окончательным приказом приступить к убийству и которому следовало передать трупы убитых для уничтожения, фигурирует в «Записке Юровского». Показательно, что паролем у этого неизвестного было слово «трубочист». Слово это в общем контексте произошедшего 17-го июля, звучит особо зловеще. Из «Записки Юровского» можно сделать вывод, что если таинственный человек должен был привезти окончательный приказ об убийстве Царской Семьи и её приближенных и должен был забрать и уничтожить их трупы, то вполне вероятно, что именно этот человек и руководил убийством. Вполне возможно также, что он приехал не один.

И.Ф. Плотников считает, что этот таинственный человек, предположительно духовного звания, и мифический Лисицын есть одно и то же лицо. Ему Плотников приписывает и написание каббалистической и немецкой надписей в комнате убийства. «Не он ли, Лисицын, – пишет И.Ф. Плотников, – сделал в комнате убийства, в её углу, близ двери, карандашом надпись из баллады «Валтасар», написанной Г.Гейне на хорошо известный библейский сюжет?»

От себя же добавим: чтобы там не писали следователь Соловьев «о пробе пера» или «денежном расчете» на обоях, обе эти надписи имеют первостепенное значение для тех, кто совершил убийство. Ритуал должен быть обозначен и засвидетельствован. Как 13-ю ранами на виске Андрюши Ющинского, или четырехбуквенной надписью на Голгофском Кресте, или надписью на стене «МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН», во время пира Валтасара, или, опять же четырьмя знаками, на стене расстрельной комнаты и строчкой из еврейского поэта Гейне, строчкой, которая явно объявляет о конце одной эры и наступлении новой. Точно так же, как это было в ночь убийства Царя Валтасара. Да и здесь ведь был убит Balta – Tsar – т.е. Белый Царь всего Арийского Христианского , по сути дела – Русского мира. И теперь Царство Его будет принадлежать «царям» – «законным царям из рода «НАЗИ» или «НУСИ» – т.е. КОЭНОВ – коганов (князей) изгнания, которые этим ритуальным магическим убийством возвращают себе власть над древней страной =РОШ= (ROSH), как звалась на их языке земля Хазария – которую в ночь с 16 на 17 июля 2018 года – через пролитие Священной Царской Крови – они наконец-то вернули себе . . .

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2. «На том стоит, и стоять будет Русская Земля»

И наконец, так сказать, «Заключение» и «выводы» статьи Елены Михиной, написанной, напомню, ещё в 2009-м году: «Ритуальным убийством Царя-Богопомазанника мировая закулиса мечтала низвергнуть, перевернуть, изменить вселенский миропорядок, сокрушить Христианство. Но это им не удалось сделать! И в этом огромная заслуга святого Царя Николая Второго, ибо Он, выполняя Волю Божию, совершил величайший подвиг, и Своей Кровью, Иисусу Христу в подобие и славу, искупил соборный грех измены Русского народа. Следует осознавать, что искупительный подвиг Царя Николая могут вместить только те, кто православно исповедует Догмат Иконопочитания, то есть только православные христиане»…

И далее Елены Михина пишет то, что мы, Хоругвеносцы, исповедовали и исповедуем в течении как минимум 25-ти лет:

«Из вышесказанного следует, что Крови Царской на 17 июля 1918 года не было ни на третьем Богоизбранном Русском народе (даже ни одного русского человека не было среди убийц!), ни на еврейском народе (в далеком прошлом бывшем первым Богоизбранным народом – ибо убийцами Царя-Богопомазанника были специальные убийцы – жиды-каббалисты, прибывшие в Екатеринбург), ни на латышах… И даже ни на большевиках (потому как партия этих «спасителей» Отечества, хоть и была безбожной организацией, а потому по факту служила сатане, но ритуального убийства, да еще Царя-Богопомазанника, им было не потянуть!. Потому как крайне плохо подготовлены для служения сатане. Единственное, для чего они могут использоваться – это для массовки и прикрытия ритуальных убийц».

И дальше Елена Михина пишет не менее важную вещь:

«Соучастником же убийства Царя Николая Второго, Царя-Богопомазанника (а значит отмщение придет к нему (к соучастнику, – Л.Д.С-Н) от Самого Бога!) становится всякий, кто принимает участие в информационном прикрытии этого чудовищного преступления. Тем более, если предки вкушали Царскую кровь, полученную в Ипатьевском доме. При этом не важно, из каких побуждений несчастный отвергает ритуальный характер убийства Царя Николая Второго и Его Семьи с ближайшими их слугами… Ибо Спасение возможно только в отвержении всех дел сатанинских и принесении достойных плодов покаяния!»

И дальше уже совсем по Хоругвеносному: «В этом плане в тяжелом положении находится священство Русской Православной Церкви, которое из-за духовного повреждения и элементарной глупости обретает на свои головы Царскую Кровь. Ныне они на каждом богослужении вопят сами и толкают к этому и присутствующих в храме, о том, что Кровь Царя на них самих и детях их, громогласно заявляя, что Он – Страстотерпец».

И заключение:

«Вспомним слова праведного Николая Псковоезерского: «РОССИЯ НЕ ПОДНИМЕТСЯ пока не осознает, КТО был наш Русский Царь Николай. Без истинного покаяния нет истинного прославления Царя. Не забывайте, Царь Николай своими страданиями СПАС НАС. Если бы не муки Царя, Росси бы НЕ БЫЛО! Осознать должна Россия, что БЕЗ БОГА – ни до порога, БЕЗ ЦАРЯ – как без отца!»

Все соучастники ритуального убийства Царя-Богопомазанника будут не взирая на чины и звания, наказаны Господом Богом, как здесь на земле, так и после смерти»…

Ну вот мы и разобрали этот текст Елены Михиной полностью. С очень, очень многим мы с ней согласны. Повторяю, это было опубликовано 28 января 2009 года, то есть почти 10 лет тому назад. А ведь всё схвачено очень точно. Даже то, что убийцы «выпускали Кровь» Царственных мучеников… И ели плоть в виде пепла, посыпанного на яйца. В первом, неотредактированном, варианте нашего стихотворения о том, как это происходило, я так и писал:

Команда шохетов, еврейские раввины,

Сжигавшие обрубки тел и тук,

И жертвенник естественный из глины,

И жертва из горящих ног и рук.

Так было дело. Жгли их и зверели.

Ведь «ЖЕРТВА» – переводится «ЖРАТВА»,

И жрали Плоть их: жрали в самом деле,

И пили Кровь Святую до утра.

Так было дело. Жгли Их и пьянели,

И с чаем пили Царственную Кровь,

Так было дело в ночь ту в самом деле,

Но нам теперь твердят иную новь…

. . .

Да, нам всё твердят: «Страстотерпцы. Кровь Их на нас и на детях наших! Кайся, кайся русский человек в ритуальном каббалистическом убиении, хотя сами же официальные структуры отрицают каббалистический ритуал! Богопомазанника Божьего Русского Царя!»

Нет, Царь наш не Страстотерпец, он не «от своих» убит, как Борис и Глеб. Царь наш Николай II Александрович – Мученик и Искупитель Русского народа. На том стоит и стоять будет Православная Русская Земля !

А теперь, когда я привел авторов, сторонников версии ритуального убийства Царской Семьи покажу как я сам отношусь к этому изуверскому убийству:

. . .

2. « Цареубийство-2 »

I.

… Стреляли низко, чтоб они упали,

Расстреливали полный патронташ,

А после ритуально истязали,

Входя в кровавый ритуальный раж.

Потом рубили трупы их на части,

Сжигали их огнем и кислотой,

И вот теперь, те повторяя страсти,

Ведут в подвал их, снова на убой.

И так всегда: – Сойди с Креста, – кричали,

– Царь был Кровавым! Он крестьян гнобил!

Так было вечно: Святость убивали,

И распинали тех, кто их любил…

Приказ дадут из Англии Ротшильды,

И по приказу строй учителей

Пойдет снимать «Агонию» с «Матильдой»

Про русских параноиков царей.

Пойдёт Лунгин «Царя» живописуя:

Вот зверь Иван – он же людей гнобил!

И Курбский и Сильвестр старались всуе,

Он даже сына посохом убил…

Вся Русь в огне. А Грозный торжествует,

А Николай глядит через лорнет:

Матильда так пленительно танцует,

Он любит эротический балет…

Цари – убийцы. Но им всем досталось,

Покрылась мраком Русская земля,

Собрав народ в столичных кинозалах,

Им отомстят теперь учителя.

А главное – они не виноваты

В убийстве Иудейского Царя,

«Ведь гвоздь вбивали Римские солдаты!

Ведь Русские умучили Царя!

Ведь и Христа же Римляне распяли,

Прибив его гвоздями ко Кресту,

И Русские в подвале расстреляли

Царя, уподобив Его Христу.

Идёт Игра! С покорностью коровьей

Теперь пойдёт Россия на убой,

И мы упьёмся Царской Русской Кровью

Под свист и хохот, скрежет, визг и вой».

Они опять вершат Цареубийство,

Опять они орут: – Сойди с Креста!

Опять впадая в раж киновитийства,

Кричат: – Распни, распни, распни Христа!

«Вот Вам отмщенье! Мировой блокбастер!

Порноактёр сыграет вам Царя!» –

Так приказал им всем Великий Мастер,

В преддверии столетья Октября.

«Ликуйте все! Интеллигент Учитель, –

Что на жаргоне значит Меламед, –

Покажет вам, что Царь был ног ценитель,

Что он любил танцовщиц и балет.

А что убили – это по заслугам,

И надпись начертали на стене,

Ведь там же были русские все слуги,

Ведь русские вкушали Кровь в вине».

Пылают буквы: «Мене, Текел, Фарес» –

«Царь по приказу Тайных сил убит» –

Чтоб памятник поставить Карлу Марксу,

Чтоб властвовал над мiром – Вечный Жид.

«Ликуйте, люди! Торжество Свободы

Покажет вам Гоморру и Содом»…

Царь Искупитель Русского Народа

Опять распят Блуждающим Жидом…

. . .

II.

Всё это, значит, русские убили,

И русские же источали кровь . . .

И кровь с чайком, смеясь, они же пили,

Насмешливо кривя седую бровь.

Ну да, ну да, а «те» не виноваты,

В Царя стрелял убийца Ермаков

И с ним ещё с десяток русских катов,

Медведев, Кудрин, Хренов, Хохряков . . .

Но мне ночами видится картина:

Вот в черной коже резники идут,

Вот достают ножи и жертв невинных

В молельню иудейскую ведут . . .

Привязывают к стульям, затыкают,

Чтоб не стонали, Царским агнцам рты,

И медленно им раны открывают

И Ангелы рыдают с высоты . . .

Стоит раввин: вся борода в кровище,

В Священной Русской Царственной Крови

Кровь Христиан была сакральной пищей,

Здесь истязавших Царство до зари.

И в ту же ночь как прежде в Царском зале,

Как в Вавилоне древнем Вальтазар,

Царь был убит в Ипатьевском подвале

И надпись на стене: «здесь БельсаТцар

Зарезан был холопами своими»

Строками Гейне кто-то мстил Царю,

Писавший, правда, изменил чуть имя,

Про буквы на стене и про зарю.

И кроме строк ещё четыре знака

Известной мести древний приговор,

И на штыке висящая собака,

И тарахтевший во дворе мотор

Разбитого и старого Фиата,

И море крови, весь залитый пол,

И косяки, и Вечный Жид пархатый,

Бормочущий беррахи приговор . . .

Потом везли, потом рубили трупы,

Обрубки тел, голов, и рук, и ног,

И в бочках с керосином, словно в ступах,

Пылал огня и вился дыма столп.

Дышали жутким перегаром винным,

Сжигавшие обрубки тел и тук,

И жертвенник естественный из глины,

И жертва из горящих ног и рук.

Так было дело. Жгли их и пьянели,

И с чаем пили царственную кровь,

Так было всё в ту ночь на самом деле,

Но нам теперь твердят иную новь.

Церковная комиссия, конечно,

Расскажет нам, оттачивая слог,

И будет всё твердить теперь нам вечно

Про шпалы и про Поросенков лог.

Мол, не было убийство ритуальным,

А был лишь большевистский ритуал,

И жертвы древней не было ВААЛу,

И кровь Царя никто не источал.

Но мы не верим этим экспертизам,

Будь вы хоть Павлов, хоть второй Ньютон,

Пусть Венедиктов даст вам антрепризу,

И сто статей напишет Легион,

Но от подножья жертвенного Храма,

Построив миллионный Крестный ход,

С молитвами на Ганину на яму

Царь Искупитель всех нас поведет . . .

Мы вам не верим, Мы идем за правдой,

Жиды убили Русского Царя:

И чтобы это скрыть, абракадабру

Теперь бормочут нам учителя.

Но Русь стоит на мученичестве Царском,

Стоит сегодня, как стояла встарь,

Полки построят Минин и Пожарский,

И встанет впереди их Русский Царь.

Она вернется, Русская стихия,

Поднимется застывшая страна,

И Царственные образы святые

Пойдут вперед на Русских Знаменах . . .

5 декабря 2017 года, 12:35, ст. метро «Арбатская» радиальная.

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Такая вот «картина». Или, если хотите, «видение». Все ярче и ярче вижу. Ту ночь, тот весь залитый кровью подвал: так, что крови по щиколотку. И когда идут, то она – кровь – завихряется вокруг сапог… И обезкровленные, но не убитые тела жертв. Поэтому многие и стонали, что их не убивали, а медленно обезкровляли. И кровь собирали в те самые «священные сосуды Иеговы», из которых пил вино Царь Валтасар. И вот она, наступила ночь – отмщения. Поэтому Воскресенскую площадь и переименовали – в «площадь Народной мести». Но тщетны дела Тьмы. Царственные Мученики воскресли…

Царю Мучениче Искупителю Николае! Моли Бога о нас!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич

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