Убийство Распутина или «наказание стихиями»

30 декабря 2016 года, на столетие изуверского убиения старца Григория Ефимовича Распутина отряд Хоругвеносцев принял участие в панихидах и молебнах у памятного Креста в Александровском парке Царского села. Как проходило это священнодействие, я уже описал в статье «Стояние у Креста», а теперь – о ритуальном убийстве Друга Царской Семьи.

Это символически важно и символически значимо, что перед началом с у д ь б о н о с н о г о наступающего от Рождества Христова лета Господня – 2017-го, мы, 30 декабря, отмечаем и празднуем эту страшную дату Русской истории – столетие изуверского убиения и мученической кончины Русского народного Старца, Царского Друга – Григория Ефимовича Распутина.

Убивая его, изуверские палачи убивали самое Россию. Так называемые эзотерики-каббалисты прекрасно понимают духовный смысл человеческих жертвоприношений «отцу их дьяволу», чувствуя, что убивая связанного с вершиной России – Русским Царем – простого Русского Крестьянина, – они тем самым предваряя духовное и физическое будущее Руси – переносят страшные пытки и раны с тела старца Григория на духовное тело всей Святой Руси, всей великой России и всего Народа Богоносца – Русских.

Я не верю не только воспоминаниям «черносотенца» Пуришкевича, но ни на йоту не верю и «воспоминаниям» Феликса Юсупова. Мол, первый выстрел был в спину, потом ещё выстрелы, потом «я, вдруг, как бы сойдя с ума, принялся бешено избивать труп резиновым стеком…» и т.д. Всё это «болтовня», производимая для сокрытия настоящего сатанинского ритуального человеческого жертвоприношения, производимого специально подготовленными для этого палачами-мучителями, которые, мучая живого Григория Ефимовича, наносили на его тело страшные глубокие раны. Вот, только один пример. Патологоанатом профессор Косоротов указывал, что «вся правая сторона головы была (sic !!!) р а з д р о б л е н а и (sic !!!) с п л ю щ е н а . . . вследствие ушиба трупа при падении с моста». Самым странным здесь является то, что на фотографиях трупа просто нет описываемых Косоротовым повреждений головы. Тут сразу возникает целый ряд вопросов к профессору Косоротову. В частности он пишет, что в лёгких трупа не было воды, т.е. утопление было уже посмертным. Но А. Вырубова и министр Внутренних дел А. Протопопов до этого утверждали, что вода в лёгких б ы л а, то есть имело место (sic !!!) п р и ж и з н е н н о е у т о п л е н и е .

Кроме этого, вот что крайне важно. Ранение, повредившее правую почку, было не «огнестрельным», как это утверждал Косоротов, а (sic !!!) к о л о т о — р е з а н ы м… Особенно интересно, что «акт вскрытия тела Распутина, благополучно хранившийся в Военно-медицинской академии пережил все смутные революционные годы и «исчез» уже в 1930-х, причём по « з а г а д о ч н о м у с т е ч е н и ю о б с т о я т е л ь с т в » не только не был установлен точно период «пропажи», но и никто не понёс персональной ответственности за утрату документа из архива военной организации.

Но особенно впечатляет, что фотографии трупа Григория Ефимовича из следственного дела были присланы (sic !!!) в музей революции по почте (sic !!!) только в 1950-х годах. Где они находились до того, и какова их судьба – неизвестно.

Теперь далее. В статье «Судьба тела Григория Распутина» читаем: «существует вполне обоснованное предположение, что тело Г. Распутина перед захоронением было забальзамировано Б. Збарским и А. Бахом. Именно у с п е ш н ы й о п ы т бальзамирования этого тела позволил затем Збарскому (не имевшему (sic !!!) собственно медицинского образования) при протекции Бонч-Бруевича (друга Ленина – Л.Д.С-Н), который был близко знаком с Распутиным, в дальнейшем поставить вопрос о бальзамировании тела Ленина и устранить от этого проекта именитых специалистов-медиков Дешина и Абрикосова…» Далее, после длительных и сложных «манипуляций», тело Распутина «предали стихии Огня», как до этого его предали стихиям Земли» – захоронение, «стихии Воды» – утопление, и «стихии Воздуха» – в момент, когда его привезли в специальном опломбированном вагоне на станцию с названием «Воздухоплавательный парк»… Все эти «операции» носили характер некоего оккультного «алхимического делания», которое вместе с ритуальными пытками должно было воздействовать на будущее Царства, Русского народа и России.

Интересно, что «официальных актов» о сожжении тела Распутина известно как минимум три. Причём один из них «чудесным образом обнаружился» на помойке в Левашово в (sic !!!) 1990-х… «По наиболее распространённой версией, – продолжают авторы приведённой статьи, – гроб с телом зачем-то провезли фактически ч е р е з в е с ь г о р о д , хотя захоронить или сжечь можно было в принципе где угодно, не создавая себе трудностей с ездой по заснеженному Выборгскому или Лесновскому шоссе, не говоря о том, что его вообще н е о б я з а т е л ь н о было для этого п р о в о з и т ь в г о р о д …»

Но зачем-то «провезли». Спрашивается – зачем ?…

Теперь давайте зайдём на «ЖЖ» Сергея Владимировича Фомина «Царский Друг». Вот очередная глава из многотомного «Расследования» автора под названием «КАК ОНИ ЕГО ЖГЛИ» (15, окончание) Dec. 25th, 2016 at 9:10 AM. Подзаголовок «И «Аз воздам»… Сергей Фомин пишет:

«Если верить популярной некогда писательнице Н.А. Тэффи (1872†1952), сам Григорий Ефимович знал о предстоящем: «…Пусть сожгут. Одного не понимают: меня убьют, и России конец. Вместе с ней и похоронят».

Тут автор приводит ещё и отрывок из стихотворения Николая Гумилёва «Мужик». Там есть такие строки:

В чащах, в болотах огромных,

У оловянной реки,

В срубах мохнатых и темных

Странные есть мужики.

. . . . . . . . . . . . . .

Взглядом, улыбкою детской,

Речью такой озорной, –

И на груди молодецкой

Крест просиял золотой.

. . . . . . . . . . . . . .

«Что ж, православные, жгите

Труп мой на темном мосту,

Пепел по ветру пустите…

Кто защитит сироту?

. . . . . . . . . . . . . .

Тут я как-то даже совершенно «машинально» начал «дописывать» это стихотворение Гумилёва:

Только за смертью моею

Вижу, – Господь мне прости, –

Вижу, – душа леденеет –

Вижу пожары Руси.

Вижу в лесу за Уралом,

Царские косточки жгут

Вижу, как слуги Ваала

Головы Царства везут.

Вижу, как рушатся храмы,

Вижу, иконы горят,

Вижу пришествие Хама

Вижу отверзшийся Ад.

Что же, пускай убивают,

Раз озверели так – пусть.

Жаль только кровь истекает

Из тебя, Православная Русь…

Жаль только деток пригожих,

Папу и Маму мне жаль.

Вижу, приносит, мой Боже,

В жертву себя Государь.

Вижу взбешённое море,

Кровию Русской полно,

Вижу обиду и горе,

И исступленья вино

Что же, раз надо, развейте

Пепел летящий с моста,

Но хоть в душе пожалейте

Царство, снимая с Креста …

Так, сегодня дописывается это «радостное» стихотворение Николая Гумилёва «Мужик».

Да, даже пепел должны были развеять по ветру, исполняющие волю «отца их дьявола». Да они и сами об этом говорили. Сергей Фомин: «Об этом же писал во французской газете «Матэн» один из убийц Григория кн. Ф.Ф. Юсупов: «Распутин должен был исчезнуть так, чтобы […] никаких следов не осталось».

Но история эта, – продолжает Сергей Владимирович, – в действительности только начиналась… Продолжается она ныне народным почитанием Григория Нового. Как бы рады были сегодня повторить слова всех этих бобылей их духовные дети – «облеченные», так сказать, и «облаченные», а по большому счету «ряженые».

От себя добавим, что сегодня очень точно этих «духовных детей» называют «внуками Ильича».

«Но Бог не дает, – восклицает автор «Расследования», – Да и отступать нам сегодня действительно дальше уже некуда: позади – Святая Русь!»

Нам остаётся только присоединиться к этим словам Сергея Фомина и сказать: Святая Русь, братья и сестры, – это все мы с вами – Русские Православные Монархисты. И все мы, как Наталья Поклонская недавно в строю «Безсмертного полка», несём в руках иконы наших Святых, во главе с Царем Мучеником и Царским Другом – простым Русским мужиком, вышедшим из самых народных недр – старцем Григорием. А за ним – все младенцы от жидов умученные – Гавриил Белостокский, Иоанн Угличский, Андрюша Киевский,

– и все наши священники, монахи, офицеры, поэты, писатели, крестьяне – вся огромная мученическая Святая Великомученица Россия – Священная Кровь которой, вопия к небесам, даст нам сегодня, в дни убийства нашего посла Андрея Карлова в Турции и взрыва нашего самолёта над Чёрным морем – священная Русская Кровь наших мучеников и героев – даст нам, Русским, силы стоять до конца…

«Что ж, православные, жгите

Труп мой на темном мосту,

Пепел по ветру пустите…

Кто защитит сироту?»

Эпиграф из стихотворения

Николая Гумилёва «Мужик»

Только за смертью моею

Вижу, – Господь мне прости, –

Вижу, – душа леденеет –

Вижу пожары Руси.

Вижу в лесу за Уралом,

Царские косточки жгут

Вижу, как слуги Ваала

Головы Царства везут.

Вижу, как рушатся храмы,

Вижу, иконы горят,

Вижу пришествие Хама

Вижу отверзшийся Ад.

Что же, пускай убивают,

Раз озверели так – пусть.

Жаль только кровь истекает

Из тебя, Православная Русь…

Жаль только деток пригожих,

Папу и Маму мне жаль.

Вижу, приносит, мой Боже,

В жертву себя Государь.

Вижу взбешённое море,

Кровию Русской полно,

Вижу обиду и горе,

И исступленья вино

Что же, раз надо, развейте

Пепел летящий с моста,

Но хоть в душе пожалейте

Царство, снимая с Креста …

Что же, возьмите, коль надо,

Тело мое, как хлеб,

Ныне из Райского Сада

Молюсь, как Борис и Глеб.

И кровь мою всю возьмите,

Кровь мою, как вино,

Коли Руси обитель

Со звоном идет на дно.

Возьмите и Кровь и Тело,

Лишь душу вам не отдам,

Тело оледенело,

Но душу не взять жидам.

Дух мой – Хоругвь на древке –

Отдан теперь мосту,

Воде ледяной на Невке,

Родине и Христу.

Бедные, бедные люди,

Ведь тело легко убить,

Но Русь меня не забудет,

Простит, и будет любить…

А вы – через дни и годы,

Через снега и лёд,

Где ветры ведут хороводы

И с вышки строчит пулемёт,

Там, где белеют кости

В холодной мерзлой земле,

Вспомните этот мостик,

Вспомните обо мне.

Всех их теперь прощаю,

Не ведают, что творят,

Но Пинхуса, Яшку и Шаю,

И всех, кто за ними в ряд –

Ленина и подручных,

Тех, кто убил Царя, –

Лететь им с отвесной кручи

В подземные лагеря.

И там, где черти разводят

Пламя, где сера и вонь,

Где Сатана верховодит,

Пожрет их вечный огонь…

Я знаю, взойдет над Русью

Святыней всея земли

Последняя наша сущность –

Икона Царской Семьи…

Слава Господу нашему Иисусу Христу!

Слава всем Русским Святым!

Слава Русским героям!

Православие или Смерть!

Мы победим.

8 января 2017 года по Р.Х.

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич