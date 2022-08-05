У Зеленского Amnesty International обвиняют в зраде

“Жаль, что такая организация как Amnesty принимает участие в этой кампании по дезинформации и пропаганде”, — написал советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя заявление Amnesty International в котором журналисты обвинили ВСУ в создании военных баз на гражданских объектах и пусках ракет вблизи жилых массивов.

Досталось импортным правозащитникам и от министра иностранных дел Украины Кулебы. По его мнению, «Amnesty International создает фальшивый баланс между жертвой и преступником”, и вообще правозащитной организации стоит лучше заняться донесением правды о войне и военных преступлениях РФ.

В администрации Зеленского очень боятся что доклады правозащитников о военных преступлениях ВСУ приведут к снижению поддержки Украины на Западе. Тренд наметился – рука, дающая Украине деньги и оружие, уже скудеет. Поэтому такая нервная реакция у высших украинских чиновников.