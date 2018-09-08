Ты пойми — ну, незачем тебе пенсия…

(Разговор Лисицы с Вороной).

Ты, знаешь, подруга, что у нас в пенсионном бюджете в-О-О-О-т такая большая дырища. Ну, ты же не совсем непроходимая дура, ну сама рассуди – откуда у нас в бюджете государства возьмутся деньги тебе на пенсию. Даже вопрос так не стоит: или лопнет пенсионный фонд или уменьшатся наши доходы. Пойми, ну, ты же патриотка.

Ты смотрела 21 августа 2018 г. дебаты по твоей пенсии в Госдуме РФ? Слышала? Мы же фонд национального благосостояния в 2008-2014 году спустили на спекулянтов. Это же сотни миллиардов долларов. А с кого спросишь? – Ни с кого. У нас никогда никто ни за что не отвечает. Промышленности отечественной нет, землю не пашем, ничего не сеем, потому и рабочих мест нет. Ты слышала – у нас на одного пенсионера приходится один работающий. Поэтому доллар в стране искусственно, как пузырь надули, а сейчас на его поддержку, чтобы рубль не укреплялся каждый день тратим сотни миллионов рублей. Ты пойми — мы же инфляцию разгоняем. Поэтому и денег на пенсии нет.

Ты же знаешь какая у нас на всё дороговизна, а какие у нас большие расходы – знаешь? Эх-ма! Знаешь сколько солярки потребляют яхты. Ты видела какие они у нас большие, а цены на заправках на дизельное топливо видела? Вот, вот…

А ещё ведь при яхтах девочек легкого поведения содержать надо, а они капризные. Им тоже дай. Они ведь тоже кушать хотят. Ещё гости из правительства к нам заезжают. На винишко, на фрукты, туда-сюда, а бюджет ведь у государства не резиновый. И без того на образование и медицину год от года меньше тратим. Эх, тяжела у нас жизнь…

Опять же детишек за границу на учебу отправить надо? – Надо! Собачку на выгул на самолете за границу свозить надо? – Надо! Собачка ведь, она, как человек, с ней ведь гулять надо. Согласись сама, что о животных заботиться надо. — Согласна?

— Да.

— Вот, молодец!

А дворцы нам каково думаешь содержать? Это же тоже проблема. Надо в обход закона для прикрытия разные социально-благотворительные фонды создавать, кредитами их из банков накачивать. А за всё откаты, откаты… Каждый день, как по лезвию ножа ходим. Рискуем, свободой рискуем. «На каждый роток, не накинешь платок».

Эх, знала бы ты, как тяжело через себя переступать приходится. По ночам так иногда совесть за горло возьмёт, что хоть волком вой.

В стране стало опасно, всё через офшоры делать приходится, а там тоже расходы: кому скрипку, кому виолончель, а кому и пианино подай. Народ пошел избалованный.

Или посмотри с другой стороны.

Ты сама знаешь, что дурной пример заразителен. Построил один у нас с дуру шубохранилище, так теперь и другие в пример ему норовят. Раньше то у нас в 90-е годы одной коробки из под ксерокса на всех хватало, а теперь подай каждому по коробке.

Знаешь какая зарплата и пенсии у депутатов? – И-и-и милыя, не чета твоей. А без этого сама понимаешь никак нельзя. Они у нас первую линию обороны держат. Поэтому им платить хорошо надо. За так, они и рта не откроют и пальцем не пошевелят.

А сопутствующие расходы по мелочи – знаешь какие? Ну, там дикторам на центральных каналах, чтобы попугали американскими санкциями, чтобы стрелки на сторону когда надо переводили, разным оборотням глаза отводить, туда-сюда тоже ведь по скрытым расходным статьям в бюджете о-ё-ёй, как набирается.

Плюнь на это, незачем тебе этим голову забивать.

Ты Родину любишь?

— Люблю.

— Вот это главное!

Потому я думаю, что тебе подруга пенсия вообще не нужна. Ты у нас молодая, спортивная. Тебе спортом для долголетия заниматься надо. Серые то вороны всего до 60 лет дотягивают, а вот, например, черные вороны, так они под 200 лет живут. Ты от одного мусорного бака до другого слетала, туда сюда, вот тебе и физическая зарядочка. Где кожурку от банана найдешь, где гнилую виноградинку подымешь, а где и кусочек сыра Бог подаст. Глядишь и сыта будешь, и бодрость в теле. Тебе о здоровье позаботиться надо.

А про референдумы ты никого не слушай. Зачем он тебе. Это даже и слово то не наше. Нет такого в нашем языке.

Демократия — это всё иностранная придурь, а тебе она ни к чему.

Доверься нам, мы решим за тебя, как тебе будет лучше.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда

27.08.2018