Цифровые технологии должны внедряться не только в городах, но и на всей территории регионов России

Заместитель Председателя СФ А. Турчак провел в Сочи выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента

На площадке Форума «Взгляд в цифровое будущее» в Сочи состоялось заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «От умного города к цифровому региону». Мероприятие провел председатель Совета, заместитель Председателя СФ Андрей Турчак.

Вице-спикер СФ отметил, что благодаря проекту «Умный город», который реализуется Министерством строительства и ЖКХ РФ, в целом ряде городов сформировались действительно передовые практики. «Города, безусловно, нужно развивать. Эксперты предсказывают нам продолжение урбанизации, которая может стать серьезным вызовом, поскольку нагрузка на инфраструктуру будет возрастать. Надо или строить новые мощности, или повышать эффективность имеющихся. А это невозможно без внедрения «умных» технологий управления городским хозяйством».

По словам заместителя Председателя СФ, важно уделять внимание не только развитию городов, но и всей территории региона. «Мы выбираем лишь отдельные города, которые решаем сделать «умными». Внедряем там современные технологии. А на остальной территории региона качество жизни людей отстает. Это несправедливо и противоречит нашей государственной региональной политике. Руководство страны постоянно подчеркивает важность того, чтобы жить на селе было так же комфортно, как и в городе», — сказал Андрей Турчак, напомнив, что со следующего года стартует новая государственная программа комплексного развития сельских территорий.

Как подчеркнул вице-спикер СФ, важно, чтобы регионы развивались равномерно, комплексно. Для этого необходимо анализировать, как идет процесс цифровой трансформации. «Именно для этого вместе с Минцифры и Ростелекомом мы создаем рейтинг цифрового развития регионов. Мы разработали методологию, наши партнеры создали по ней информационную систему. Сейчас завершается сбор данных, которые будут туда загружены. В ближайшее время мы этот рейтинг опубликуем», — сообщил сенатор.

Таким образом, сказал Андрей Турчак, появляется инструмент, который поможет увидеть сильные и слабые стороны каждого региона по разным показателям: удовлетворенности граждан и бизнеса, готовности цифровой инфраструктуры, роста производительности труда и т. д. Без анализа этого сложно будет принимать решения и двигаться дальше, комплексно развивать регионы, добавил парламентарий.

Вице-спикер СФ предложил разработать новый федеральный проект «Цифровой регион», основанный на успешном опыте реализации «Умного города». «Оператором этого проекта мог бы стать Минстрой в партнерстве с Минцифры и Ростелекомом. Нам нужен новый федеральный проект, основанный на успешном опыте реализации «Умного города», но охватывающий не только города».

По словам Андрея Турчака, нужно создать условия для перехода на дистанционный сбор данных с приборов учета коммунальных и энергоресурсов. «Комплексного подхода к этому вопросу сегодня нет. Необходимо, чтобы управляющие компании и ресурсоснабжающие организации повсеместно внедряли приборы учета с возможностью «умного» сбора и передачи данных. Это требует внесения изменений в ряд нормативных документов», — считает он.

Сенатор отметил, что в будущем все данные городов и регионов из всех систем – транспорта, безопасности, жилищно-коммунального хозяйства – должны обрабатываться в единой цифровой платформе. «Если брать еще больший массив данных о жизнеобеспечении города, можно создавать для людей новые сервисы и принимать более эффективные решения, в том числе по территориальному планированию».

Вице-спикер СФ подчеркнул, что для достижения намеченных целей необходимо совершенствовать законодательство. Он предложил внести изменения в Жилищный кодекс и закрепить порядок использования информационных систем для публичных слушаний и принятия решений. «Но сделать так, чтобы они имели юридическую силу. И обеспечить органам местного самоуправления возможность использования информационных систем для проведения юридически значимого голосования по вопросам муниципального значения. Ведь это повысит вовлеченность людей в принятие решений, влияющих на качество их жизни».

В ходе заседания выступили заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Комментируя работу Форума, председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров отметил, что цифровые технологии активно используются в сельском хозяйстве, особенно в производстве и переработке продукции. По его словам, возможности цифровой экономики позволят улучшить качество жизни на селе, а также усовершенствовать работу лесной отрасли.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский подчеркнул важность широкого внедрения цифровых технологий в социальную сферу. «В то же время, например, создавая колл-центры, компании должны не прятаться от людей с помощью автоинформаторов, а давать им возможность выбрать общение с оператором, который обеспечит неформальный подход и решение вопроса».

Как отметил председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, для развития цифровизации следует совершенствовать законодательную базу. «Нужно поддержать принятие необходимых законов, чтобы представленные сегодня участниками инновации, передовые технологии обязательно воплотились в жизнь».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк подчеркнул, что при развитии цифровых технологий в России необходимо снизить зависимость от поставок иностранного оборудования и комплектующих. Сенатор уверен, что для создания федеральных цифровых платформ надо в первую очередь ориентироваться на отечественных производителей, вкладывать средства, обеспечивать прогнозирование рынка, максимально развивать импортозамещение.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин полагает, что внедрение цифровых технологий в работу силовых структур, МЧС, экстренных служб позволит в несколько раз оперативнее отвечать на вызовы, требующие немедленного реагирования.

По мнению первого заместителя председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, многие из представленных в последнее время цифровых технологий практик будут востребованы, в частности в банковской сфере, в сфере оказания услуг населению. «Ускорение проведения финансовых платежей, идентификация пользователей, решение задач в сфере ЖКХ и оказания государственных, различных других услуг – вот рубежи, которых мы достигли, и продолжаем совершенствовать эту работу».

В ходе мероприятия Совет Федерации и ПАО «Ростелеком» заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве. Документ подписали заместитель Председателя СФ, председатель Совета по развитию цифровой экономики при СФ Андрей Турчак и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Цель меморандума — совместное развитие сквозных цифровых технологий и применение результатов национальной программы «Цифровая экономика» в приоритетных отраслях экономики в регионах России.