Цифровая экономика России обсуждалась в Совете Федерации

В Совете Федерации в формате «открытого диалога» прошла встреча сенаторов с Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ К. Носковым

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу сенаторов с Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константином Носковым по вопросам реализации и законодательного обеспечения национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Мероприятие прошло в формате «открытого диалога».

«Национальная программа «Цифровая экономика» — краеугольный камень для всех национальных проектов. Именно цифровые технологии должны обеспечить необходимую платформу для прорыва в социально-экономической сфере и дать нужный импульс для достижения национальных целей развития, которые определены Президентом страны», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Глава СФ напомнила, что перед страной стоит конкретная задача — в короткие сроки создать собственную конкурентоспособную цифровую инфраструктуру. «Чтобы достичь этой цели нужно сформировать современную законодательную базу в области регулирования цифровой экономики и обеспечить участие всех субъектов Федерации в процессе цифровизации», — уверена она.

Валентина Матвиенко отметила, что при Совете Федерации действует Совет по развитию цифровой экономики, создана Временная комиссия по законодательному регулированию вопросов кибербезопасности, развития и использования цифровых технологий. В декабре прошлого года сенаторы обстоятельно обсудили вопросы реализации данной программы в рамках «правительственного часа» с участием заместителя Председателя Правительства РФ Максима Акимова и Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова.

Председатель СФ пообещала, что сенаторы будут внимательно отслеживать, как Правительство РФ выполняет рекомендации постановления палаты по итогам этой встречи. Одним из факторов успеха цифровизации является тесная координация работы всех органов власти, добавила она.

Валентина Матвиенко предложила наладить взаимодействие в этой сфере между всеми участниками работы. В течение ближайших трёх лет будут рассмотрены более шестидесяти законопроектов в области цифровой экономики. Двадцать из них – уже в этом году.

В связи с этим спикер СФ обратилась к Министерству экономического развития РФ. «Это зона вашей ответственности. Нам нужно чётко представлять, как готовятся проекты федеральных законов и когда они будут внесены», — подчеркнула Валентина Матвиенко. Она дала поручение председателю Комитета СФ по экономической политике Дмитрию Мезенцеву подключиться к этому вопросу. «Почти год практически без движения в Государственной Думе лежат законодательные инициативы сенаторов по использованию цифровых технологий в финансовой сфере. Необходимо выяснить, что сдерживает их принятие, и ускорить этот процесс».

Глава СФ отметила, что правовой вакуум приводит к тому, что либо «плодятся» различные серые схемы, либо бизнес ищет для себя другие юрисдикции, в соседних странах. «У нас сегодня есть всё для цифрового прорыва, и провалить его из-за бумажной волокиты было бы просто стыдно. Успех программы «Цифровая экономика» невозможен без участия регионов».

Валентина Матвиенко считает, что многие из субъектов РФ накопили в этой сфере уникальный опыт. На карте страны появляются своего рода цифровые «оазисы». Это Республика Татарстан, Московская область и другие «передовики».

При этом, глава СФ обратила внимание, что общий уровень цифровизации по регионам ниже среднего. Это обусловлено не только разными бюджетными возможностями, но и недостаточной работой по координации субъектов на федеральном уровне, пояснила она. «Пора разработать механизмы федеральной поддержки региональных цифровых проектов, а также создать банк оптимальных цифровых решений, благодаря которым регионам удалось добиться позитивных результатов в экономике и социальной сфере».

Серьёзной проблемой, по ее словам, остаётся и несовместимость информационных платформ, внедряемых как на федеральном, так и на региональных уровнях. Здесь требуется внедрение единых технологических стандартов, разработать которые должна Концепция цифрового развития субъектов Федерации, добавила Председатель СФ. «Необходимо сформировать чёткий механизм участия субъектов Федерации и муниципальных образований в национальной программе. Каждому региону надо понимать свою роль, каких показателей он обязан достичь, на какие ресурсы может рассчитывать».

В качестве положительного примера в этой сфере Валентина Матвиенко привела Пензенскую область, Дни которой проходят в Совете Федерации. «Область тоже старается «идти в ногу» с цифрой. Прошедший год там был объявлен Годом информационных технологий».

«Без цифровых технологий невозможно не только успешно продвинуть ни один национальный проект, но и, по словам Президента, «войти в другую лигу экономик», — заявила Валентина Матвиенко.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков остановился на таких направлениях, как информационная инфраструктура, информационная безопасность, сквозные цифровые технологии и цифровое государственное управление. «Инфраструктура – это самая большая часть программы, туда идет более 40 процентов финансирования, и наша задача – в ближайшие годы обеспечить Интернетом абсолютное большинство домохозяйств и организаций. Мы для себя поставили цель — обеспечить 97 процентов домохозяйств доступом к высокоскоростному Интернету».

По словам Константина Носкова, запланировано подключить более 110 тыс. социально значимых учреждений — муниципалитеты, школы, фельдшерско-акушерские пункты и др. «Мы расширяем универсальную услугу связи на населенные пункты с населением от ста человек, вводим принцип бесплатного Wi-Fi», — сказал Министр. Планируется обязать операторов универсальной услуги связи при доведении оптоволокна до населенного пункта ставить базовую станцию сотовой связи.

Говоря о цифровом государственном управлении, глава Министерства РФ отметил рост популярности портала государственных услуг. За 2018 г. на портале оказано более 70 млн услуг, проведено более 48 млн платежей на более чем 52 млрд руб. «Более одного миллиарда посещений – это самый большой трафик среди всех порталов в мире», — сказал он.

Константин Носков подчеркнул, что еще одно важно направление – поддержка сквозных цифровых технологий. «Вырисовывается инфраструктура по отбору таких проектов, мы решили воспользоваться существующими институтами развития».

Заместитель Министра экономического развития РФ Савва Шипов рассказал о подготовке законопроектов в сфере цифровой экономики. «Всего на разной стадии готовности находится 70 документов, часть из них внесена в Государственную Думу».

Константин Носков ответил на вопросы сенаторов, которых интересовали такие темы, как формирование новой философии цифрового общества, защита интересов национальной безопасности, импортозамещение в цифровой сфере и другие.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по экономической политике Дмитрий Мезенцев, члены Совета Федерации, представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, эксперты.