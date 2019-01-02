30 декабря 2018 года в Москве в Фонде славянской письменности и культуры прошёл Праздничный вечер-концерт «ЦАРСКОЕ ВРЕМЯ» под под омофором чудотворной мироточивой иконы св. Царя Николая.

2018 год — столетие Царской Голгофы, год побед или поражений? Многие монархию считают рудиментом прошлого, но так ли это? Что произошло за этот год? Стал ли он годом покаяния? Что ждет впереди? Этим темам были посвящены выступления известных священников, писателей, историков, общественных деятелей. Среди них — доктор исторических наук Владимир ЛАВРОВ, писатель Юрий ВОРОБЬЕВСКИЙ, протоиерей Василий ГОЛОВАНОВ.

Были показаны фрагменты документальных фильмов, уникальный видео- и фотоархив, связанный с многолетним «обходом» иконы Святого Царя земель Российской империи.

Самостоятельное отделение — концерт, который дали известные авторы-исполнители Людмила Кононова, Юлия Славянская, Геннадий Пономарев, а также другие певцы. Были исполнены новые песни о Царской семье и России.

На вечер был принесен знаменитый чудотворный образ Государя, перед которым в начале Царского вечера был отслужен молебен, а по окончании смогли приложиться все желающие.

Доктору исторических наук Владимиру Михайловичу Лаврову начальником Войсковой Православной Миссии Игорем Евгеньевичем Смыковым была вручена Юбилейная грамота в честь 400-летия воцарения Дома Романовых: «Во внимание к многолетним усердным и спасительным трудам во славу Русской Православной Церкви, верность историческим традициям Российской Имперской Государственности, активную жизненную позицию в отстаивании интересов нашего Отечества — Царской России, а также в ознаменовании 400-летия прекращения Смуты и 400-летнего Юбилея воцарения Дома Романовых в России».

Партнеры: Фонд св.Андрея Боголюбского, Союз Православных граждан, Войсковая Православная Миссия, радио «Вера», Русская Народная линия, программа «ВЕРУЮ…» телеканала «Союз».

Вечер подготовила и провела известный православный тележурналист Елена Козенкова. Видеоматериал первого вечера из цикла ЦАРСКОЕ ВРЕМЯ можно увидеть: