Царский крестный ход в Москве

17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома был убит император Николай II и его семья, 17 июля 2017 года хоругвеносцы почтили память Святых Царственных мучеников, преподобного иконописца Андрея Рублева и святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского.

Крестный ход возглавил протоиерей Вячеслав Михайлович Савиных, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа Спасо-Андроникова монастыря. В крестном ходе приняли участие: духовенство храма, прихожане, добровольцы Донбасса, члены организации Русь Триединая во главе с Сергеем Моисеевым, Сергей Карнаухов — борец за возрождение некрополя монастыря, историк-монархист Борис Глебович Галенин и представители Русского Имперского Движения и других монархических организаций.

Следом за духовенством шли братчики Союза Православных Хоругвеносцев и Союза Православных Братств под руководством Главы Союза Православных Хоругвеносцев, Председателя Союза Православных Братств — Леонида Донатовича Симоновича-Никшича и несли хоругви Царя-мученика Николая, мученика Цесаревича Алексия, Святой Троицы, святого Иосифа Волоцкого и черно-злато-белый Имперский флаг.

Крестный ход прошёл вокруг Спасского собора. Каменный Спасский собор Андроникова монастыря – самый древний храм Москвы вне Кремля.

В Спасо-Андрониковым московском монастыре творил великий русский иконописец святой Андрей Рублев, так же в монастыре основанном святителем Алексием Митрополитом Московским молились святой игумен Андроник, святой преподобный Сергий Радонежский, святой благоверный великий князь Димитрий Донской, первый русский Царь Иоанн Васильевич Грозный и многие другие святые и государи.

Связан монастырь и с новомучениками – в 20 е годы монастырь был захвачен богоборцами и передан в ведение ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией), которая организовала здесь концлагерь – предвестник ГУЛАГа, у стен монастыря и в построенном в монастыре тире ВЧК проходили массовые расстрелы русских православных людей.

До сих пор монастырь находится в «плену», храмы и здания монастыря в нарушение Федерального Закона 327 – ФЗ до сих пор не возвращены Русской Православной Церкви, а на могилах монастырского кладбища построен ресторан на костях и развлекательный центр с тиром – наследником чекистских традиций.

Хоругвеносцы почтили молитвенно и память своих предшественников – ведь в Спасо-Андрониковом монастыре была главная резиденция Общества Хоругвеносцев до революции. Все они до единого были расстреляны по спискам первыми. А уже за ними начался расстрел Членов Союза Русского Народа.

По окончании Крестного хода – Глава Союза Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств — Леонид Донатович Симонович-Никшич поздравил участников Крестного хода с очередной победой Русского Духовного оружия и заявил, что хоругвеносцы будут и дальше биться за возвращение и возрождение Спасо-Андроникова монастыря!

Святые Царственные Мученики — Царь Николай, Царица Александра, царевич Алексий, великие княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и святой Благоверный великий князь Андрей Боголюбский молите Бога о нас!