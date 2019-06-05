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Царский День в частной школе «Ретро»

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Июнь 05
08:48 2019
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20 мая 2019 г. в честь годовщины со Дня Рождения Императора Николая II прошла лекция Н.Н. Лукьянова-Разумовского Председателя Всероссийского Монархического центра и П.С. Исакова-Кундиуса, Зам.директора Мемориального музея Российской Императорской фамилии о жизни последнецарствовавшего Императора и Царской Семьи, о революционных кровавых преступлениях большевиков в отношении Дома Романовых и Русского народа. Лекция проходила в стенах частной школы «Ретро», основанной в 1991 г., которая по праву в наше время может считаться преемницей императорской классической гимназии, благодаря учредителю школы — Э.В. Исаевой — ранее отмеченной наградами Войсковой Православной миссии. А у воспитанников школы была уникальная возможность ознакомиться и подержать в руках редкие экспонаты из фонда Музея, принадлежавшие Царской Фамилии.

Тэги
Николай II
Страны
Россия

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