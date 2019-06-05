Царский День в частной школе «Ретро»

20 мая 2019 г. в честь годовщины со Дня Рождения Императора Николая II прошла лекция Н.Н. Лукьянова-Разумовского Председателя Всероссийского Монархического центра и П.С. Исакова-Кундиуса, Зам.директора Мемориального музея Российской Императорской фамилии о жизни последнецарствовавшего Императора и Царской Семьи, о революционных кровавых преступлениях большевиков в отношении Дома Романовых и Русского народа. Лекция проходила в стенах частной школы «Ретро», основанной в 1991 г., которая по праву в наше время может считаться преемницей императорской классической гимназии, благодаря учредителю школы — Э.В. Исаевой — ранее отмеченной наградами Войсковой Православной миссии. А у воспитанников школы была уникальная возможность ознакомиться и подержать в руках редкие экспонаты из фонда Музея, принадлежавшие Царской Фамилии.