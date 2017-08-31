ЦАРСКАЯ ГОЛГОФА

(Два поэта: Генрих Гейне и Николай Боголюбов)

Я прочел стихотворение

Да… Только я на вечере-презентации книги Дмитрия Юдкина «На чаше весов», 30 мая 2017 года в высоком зале Клыковского Центра, в здании Фонда Славянской письменности и культуры – только я на этом вечере прочел стихотворение «Цареубийство», как на другой день в Интернете появляется, по сути дела, «Закон против антисемитизма»! Впрочем, давайте расскажем обо всем по порядку:

Вот сам текст, точнее тот его вариант, который я читал на этом достопамятном судьбоносном вечере:

Февраль прошел. Теперь грядет Октябрь,

Грядет расстрел юродивой Руси,

И русской кровью пишет Минотавр

Те – «Мене, Мене, Текел, Упарсин».

Пылают буквы: «Мене, Текел, Фарес»,

«Убит по приказанью Тайных сил» –

Здесь совершил убийство Государя,

Кровавый Молох, древний демон В.И.Л.

Стреляли низко, чтоб они упали,

Потом несли обратно на этаж,

И там уж ритуально истязали,

Входя в кровавый ритуальный раж.

Потом рубили трупы их на части,

Сжигали их огнем и кислотой,

И вот теперь, те повторяя страсти,

Ведут в подвал их снова на убой…

И так всегда: «Сойди с Креста!» – кричали.

– «Царь был Кровавым! Он крестьян гнобил!»

Так было вечно: святость убивали,

И распинали тех, кто их любил…

Приказ дадут из Англии Ротшильды,

И по приказу строй Учителей

Пойдет снимать «Агонию» с «Матильдой»,

Про русских «параноиков»-Царей…

А главное – они не виноваты,

В убийстве Иудейского Царя,

Ведь гвоздь вбивали римские солдаты,

Ведь русские умучили Царя…

Ведь и Христа же римляне распяли,

Прибив его гвоздями ко Кресту,

И русские в подвале расстреляли

Царя, уподобив Его Христу!

Вот вам отмщенье: мiровой блокбастер! –

Порноартист сыграет вам Царя! –

Так приказал им всем Великий мастер,

В преддверии столетья Октября.

Ликуйте все. Интеллигент Учитель,

Что по-еврейски значит Меламед,

Покажет вам, что Царь был сценценитель,

Что он любил танцовщиц и балет…

Опять они вершат Цареубийство,

Опять они орут: «Сойди с Креста!»

Опять они в своих в киновитийствах

Кричат: «Распни, распни, распни, распни Христа!»

Убей Царя! С покорностью коровьей

В ЧеКа пойдет Россия на убой,

И мы упьемся Царской Русской кровью,

Под свист и хохот, скрежет, визг и вой…

Ликуйте, люди! Торжество Свободы!

Открыло вам Гоморру и Содом,

Царь, Искупитель Русского народа,

Опять распят хохочущим бесом…

И так всегда: Христос или Сатана, –

Дракон предвечный яростный зело,

Царь на Кресте или Каиафа с Анной,

Царь иль Учитель – Святость или Зло.

Учителя блок-бастеры снимают,

Учителя кричат: «Сойди с Креста!»

Царя Святого снова заколают,

И распинают кроткого Христа!

Но мы восстанем. Нет бесовской своре!

Мы совершим наш Царский Крестный ход.

И как бы ни вздымалосьзлобы море,

Пойдет по водам Русский наш народ…

Вот такое стихотворение, правда, в несколько сокращенном виде, прочитал я на вечере писателя Дмитрия Юдкина в Фонде Славянской письменности и культуры 30 мая 2017 от Рождества Христовагода. В этот день, как сообщил Фейсбук – у меня был день рождения… А через два дня, т.е. 2 июня, на второй день иудейского праздника Шавоут – Европарламентпринял закон об антисемитизме…

***

Царская Голгофа

Да, давно я не писал на эту тему –главную тему всей нашей Русской Истории: свержение, путь на Голгофу и изуверское убиение нашего Государя Императора Николая II Александровича. И вот сегодня, сейчас, на Иоанна Богослова, 21 мая 2017 года, в день, когда в Москву из Бари прибыли мощи нашего «Русского бога» – Угодника и Чудотворца Николая Мирликийского, в честь которого и был назван наш Царь-Мученик, сегодня начинаю.

Господи, не остави и помоги мне немощному и грешному! Святый Апостоле и Евангелисте Иоанне, вдохни мне в грудь дух твоей силы! Святый Угодниче Божий Николае, протяни мне руку, тонущему в море житейском! Святый Пророче Исаия, дай мне твою силу писать правду! Святый Мучениче Христофоре, поставь меня на свои рамена, чтобы видел я всю ширь и весь объем Царского человеческого подвига и невероятного страдания отца, на глазах которого мучили, истязали и лишали жизни Его Семью!

Царю-Мучениче Николае! Дай мне силы дописать до конца!

Трудно нам, Русским, жить сегодня, на нашей Русской земле. Ох, трудно! Вот и в канун дня рождения Императора Николая II Александровича представители Национально-Консервативного Движения подали заявку на проведение митинга 19 мая в 18 часов на Суворовской площади. Подали, как и полагается, во время, за десять, а может и за пятнадцать дней. И что же? – Им отказали! Мол, там, на этом месте будет проходить другое мероприятие… И всё. А в это же время, вчера, именно на Иоанна Богослова и в день, когда в Москву прибыли мощи Николая Мирликийского, по Первому каналу, днем, где-то в 14.30, демонстрировали научно-популярный, очень быстро слепленный, полудокументальный, полуигровой фильм. О ком бы вы думали? – Об одном из главных палачей, истребителе Русского народа, полуполяке-полуеврее Феликсе Дзержинском! И сообщали нам, как он любил свою жену, происходящую «из богатой еврейской семьи» – Софью Мушкат (Мускат), и какие он писал ей возвышенные, философско-лирические письма. Кстати, мне интересно, на каком языке он их писал: на польском, идише или иврите?.. Оказывается, Дзержинский учился в католической (не иезуитской ли? – Л.Д.С.-Н.) семинарии, и пел в хоре одного из костелов то ли Вильно, то ли Варшавы, не помню точно… Очень тонкой нервной организации был мальчик… Интересно, скольких Русских людей он убил собственноручно?..

Так вот. Часовой фильм про Дзержинского показывают, а день рождения Николая II – отметить не разрешают. Да и вообще, насколько я понимаю, с самого верха поступил приказ всю вообще Царскую Монархическую тему свернуть, а теме так называемой Великой русской революции – дать зелёный свет. А нам, монархистам, – красный. И ни вам Ивана Грозного, ни тем более Николая Второго и всей Его убиенной Семьи. Но хоть и сварганили они эту стратегическую линию сами – приказ они получили «сверху», точнее снизу – оттуда, где в багровом адском пламени куются все их черные антимонархические, антихристианские и антирусские дела! Прямо из невидимой Вавилонской башни передали этот приказ по прямому подземному проводу, и тут, в подземелье Мавзолея его приняли – и отнесли каблограмму наверх… Несли осторожно, «как святыню», и проходя мимо хрустального саркофага с тем, кто и поныне, и присно – «живее всех живых» – остановились у него в ногах и низко поклонились этому «вечно живому», который «живее всех живых», – трупу…

– Владимир Ильич! Бог и Царь наш В.И.Л.! Мы чтим твой завет, и ни на йоту не отойдем от твоей инфернальной линии! Мы ненавидим их всех: ненавидим Россию и Царя, убиенного по твоему приказу, во исполнение другого много вышестоящего приказа Высших Тайных Сил, которые на обоях подвальной комнаты Ипатьевского дома тогда твердой рукой начертали:

«Здесь по приказанию тайных сил,

Царь принесен в жертву для разрушения Государства.

О чем оповещаются все народы».

А рядом, строка из еврейского поэта Гейне:

«В ту же ночь Бельза-Тсар был убит своими холопами!..»

Интересно, что в Интернете, когда я там набрал запрос: «точная копия текста на стене подвала Ипатьевского дома», появилось:«Что было написано на стенах подвала, где убили царскую семью?»

«Есть свидетельства, что убийство царской семьи носило ритуальный характер. На стене в подвале оставили цитату из поэта Гейне, где упоминается о смерти Библейского Царя Вальтасара, убийство которого изображается в Книге пророка Даниила как Божье наказание за оскорбление Иуды –”Царь той же ночью был убит своими слугами” (нем.)»

Под «Иудой» здесь, конечно, подразумевается еврейский народ…

Чуть ниже идёт другой «коммент»:

«…Валтасар был в эту ночь убит своими подданными» – говорит надпись, начертанная на стене комнаты расстрела, строка из Гейне, отчетливо выразила мысль о еврейском замысле этого преступления, указав на его духовную сущность »…

Это всё записал некто под ником «Мудрец». А за ним, чуть ниже, пишет некто «Просветленный»:

«На стенах подвала Ипатьевского дома, в котором Царственные мученики и их верные слуги закончили свой крестный путь, были обнаружены оставленные палачами надписи. Одна из них состояла из четырех каббалистических знаков. Известны два варианта расшифровки этой надписи:

«Здесь поражен в сердце глава Церкви, Народа и Государства» и – «Здесь по приказанию тайных сил Царь был принесен в Жертву для разрушения государства. О сем извещаются все народы».

Дальше некто «Егор Карпов» комментирует:

«Вот никак не вяжется имя цареубийцы Войкова с Москвой. Долго он ещё будет торчать на табличках?»

А дальше в этой «рубрике», под этими «комментами» в Сети, идет «рубрика»: «Похожие вопросы». Вот некоторые из них:

Что написано на воротах Освенцима? Когда вытаскивать Георгины из подвала для посадки. Лев Кассиль. Краткое содержание. Рассказ об отсутствующем. На каком расстоянии от соседнего забора я могу поставить туалет на даче?..

Первый вопрос, про Освенцим, и четвертый, про туалет – это, конечно же, классика. Помните, на месте разрушенного большевиками собора Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади был построен грандиозный подземный туалет. Точнее даже не на месте самого Собора, а точно – на месте его Алтаря и Жертвенника. То есть там, где совершалась наша Христианская безкровная Жертва и где вино и хлеб преосуществлялись в Кровь и Тело распятого иудеями Господа Бога нашего Иисуса Христа . . .

***

Пир Вальтасара

А вот, что на эту тему читаем в «Московской Немецкой газете» в статье «Русский Гейне»:

«…Ни в одной стране мира за пределами Германии Генрих Гейне не популярен так, как в России. Именно в России, в 1827 году было обнародовано первое стихотворение Гейне. А сегодня уже более 4500 стихотворений великого немецкого поэта опубликовано в переводе на русский язык.

В Германии до сих пор не могут решить вопрос – ставить ли памятник Генриху Гейне. Зато в России памятник писателю давно возведен. Первый был сооружен в 1818 году в Петербурге, второй – немного позже в Москве. Правда, оба памятника вскоре бесследно исчезли, и сегодня представлены лишь в виде большой фотографии.

Среди экспонатов выставки, – говорит далее директор Государственного музея А.С.Пушкина Евгений Богатырев, – привлекает внимание одна загадочная надпись на обоях, которая покрывала стену в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, где в 1918 году была расстреляна семья Романовых вместе с их слугами. Надписьгласит:

«Belsatzar war in selbiger Nacht

Von seinen Feinden umgebracht»

(Бельзатцар был в ту же ночь / убит своими врагами) (так у Богатырева. – Л.Д.С.-Н.). Нам очень важно разгадать, кто именно написал текст Гейне на обоях Ипатьевского дома в Екатеринбурге», – говорит Евгений Богатырев».

И нам «очень важно». Хотя непонятно, зачем Евгений Богатырев радикально изменил текст надписи на обоях!.. Помнится, ещё в начале 90-х а эту тему писал и выступал член Братства Святого Царя Мученика Леонид Болотин. Он, как впрочем, и руководитель Братства Андрей Щедрин, считал, что надпись из Гейне и каббалистическую формулу из четырех знаков – твердой и жестокой рукой сделал «раввин с черной как смоль бородой», прибывший в Екатеринбург на специальном поезде, состоящем из одного вагона.

Видите: «с черной как смоль бородой…» Интересно, кто бы это мог быть. Почему-то оба – и Болотин, и Щедрин утверждают, что это был именно «раввин», а не там «комиссар», или другой какой чин большевистской секты. Впрочем, да: настоящим каббалистом, т.е. еврейским колдуном, мог быть только «раввин», причем именно каббалистического, т.е. хасидского направления…

«На выставке, – читаем далее в статье «Русский Гейне», – приведены документальные свидетельства подтверждения того, что В.И.Ленин высоко ценил Генриха Гейне, как – «великую предтечу(? – Л.Д.С.-Н.) революции». А И.В.Сталин постепенно превратил (!!! – Л.Д.С.-Н.) немецкого поэта в фигуру советской революционной пропаганды, которая в 30-е годы ХХ столетия использовалась (!!! – Л.Д.С.-Н.)как инструмент (!!! – Л.Д.С.-Н.) борьбы против германского фашизма…

А теперь давайте обратимся к самому первоисточнику – т.е. к стихотворениям Генриха Гейне «Пир Вальтасара». Точнее, к некоторым строкам из него.

Вот важные для нас строки в переводе Аркадия Равиковича:

Мрак. Полночь. Всюду правит сон.

Застыл в молчанье Вавилон.

………………………………….

Разграблен был храм Иеговы,

Чтоб душу потешить царёву.

………………………………….

«Йегова! Ты здесь – вне закона!

Лишь я – властелин Вавилона!»

………………………………….

В ту ночь Вальтазар стал навек знаменит,

Поскольку своею был свитой убит.

***

А вот несколько иной перевод Михаила Михайлова. Приведем сначала полный текст полностью:

Валтасар:

Уж час полночный наступал;

Весь Вавилон молчал и спал.

Лишь окна царского дворца

Сияют: пир там без конца

В блестящей зале стол накрыт;

Царь Валтасар за ним сидит.

С царём пирует много слуг;

Не молкнет чаш весёлый стук.

Всё шумно: раб за чашей смел.

Строптивый царь повеселел.

В лице румянец запылал:

С вином он бешенство впивал.

Слепым безумством увлечён,

Поносит дерзко Бога он.

Нахально-дик его язык,

И рабских хвал неистов клик.

Сверкая взором, пьяный царь

Рабов ограбить шлёт алтарь.

И вот несут, склоня главы,

Всю утварь храма Еговы́.

И царь коснеющей рукой,

Наполнив, взял сосуд святой.

Его он разом осушил —

И с пеной у рта возгласил:

«Я плю́ю, Бог, на твой алтарь!

Я Вавилона сильный царь!»



Ещё не смолк безумный крик,

Как трепет в грудь царя проник.

Угас мгновенно буйный смех —

И страшный холод обнял всех.

И вдруг, о ужас! на стене

Рука явилася в огне —

И пишет. Буквы под перстом

Переливаются огнём.

Недвижим царь и взором дик;

Дрожат колени; бледен лик.

Рабов сковал могильный страх,

И слово замерло в устах.

И ни единый маг не смог

Истолковать небесных строк.

В ту ночь, как теплилась заря,

Рабы зарезали царя.

Перевод М.Л.Михайлова.

1862.

***

Опять же, выделим то, что для нас является главным:

Полночный час уж наступал;

Весь Вавилон во мраке спал.

…

Хвастливый дух в нём рос. Он пил

И дерзко божество хулил.

(По логике стиха надо бы: «И дерзко Яхве он хулил». –Л.Д.С.-Н.)

…

Сверкнувши взором, царь зовёт

Раба и в храм Еговы шлёт…

…

«Во прах, Егова, твой алтарь!

Я в Вавилоне бог и царь!»

…

В ту ночь, как теплилась заря,

Рабы зарезали царя.

. . .

Вообще-то, тут, по нашей Христианской логике, а не по иудейской логике верного криптоиудаиста Гейне, две последние строчки должны бы звучать так:

В ту ночь, как теплилась заря,

Жиды зарезали царя…

***

Ведь именно такой смысл в строчки Гейне в Ипатьевском подвале вложил раввин «с черной как смоль бородой». Кстати, борода эта черная, скорее всего, была приклеена. Интересно, что по одной из версий этим самым «раввином» был ближайший друг и «партнер» Ленина Григорий Евсеевич Зиновьев (Герш-Овсей Аронович Апфельбаум). В этом случае борода была приклеена для маскировки. И если это был Зиновьев, то уж точно строчка «рабы зарезали Царя»должна быть заменена.

Скажут: какое ужасно мракобесие, какой пещерный антисемитизм. А между тем никакого такого антисемитизма тут нет. Если вы возьмете оригинал Евангелия на церковнославянском языке, то вы увидите, что там четко различаются слова «Иудей», в смысле праведник и верующий человек, и «Жид», в смысле – тайный слуга дьявола. Доказывать тут ничего не надо, стоит обратиться к любому богословски образованному человеку. Однако текст Евангелия пока ещё – пока! – в наших судах не судят…

Что же касается самого верного друга Карла Маркса поэта Гейне и того, кто оставил его строчку в подвале Ипатьевского дома, то они по своей крипто-религии, безспорно, принадлежали к «детям дьявола» – сиречь жидам, то есть всю жизнь мечтали о том, чтобы

«Рабы» зарезали царя.

***

Слово «жид» и суд над поэтом Николаем Боголюбовым

Но особенно интересно вот что: Генриха Гейне, за то, что он мечтал «зарезать» Белого, т.е. Русского Царя – никто не осуждает, а поэта Николая Боголюбова снова судят за его стихи.

Например, за такие:

Ритуально убитым, чего нам бояться?!

Двум смертям не бывать на пути!

Мы однажды сумеем воскреснуть, подняться,

И с земли своей нечисть смести!

.

Хоронили ветра нас до срока, до вздоха…

Вырос город на наших костях.

Синим пламенем смерти пылает эпоха

У великого горя в гостях.

.

Но в самом эпицентре невиданной смуты,

Вопреки всем стараниям зла,

Мы однажды воскреснем, срывая все путы,

Наши души вернутся в тела.

.

Ритуально убитым, чего нам бояться?!

Нас миллионы, потерян нам счёт…

Мы сумеем воскреснуть, из праха подняться,

Потому, что мы – Русский народ.

Кроме этого, Николая судят за проскочившее в одном из его выступлений главное запрещенное слово

«ЖИД»…

Но ведь это только после красной богоборческой еврейской революции это трехбуквенное слово стало запрещенным в стране. Да и то не везде и не всегда. Вот вам, например, статья о карточных шулерах в журнале «Запретная история» (№15 (32) 2017, стр. 18). Статья называется: «Что наша жизнь, Игра!», подглавка: «Не успел уехать…» Читаем:

«…Настоящей же игровой зоной, где проигрывались миллионы, где собирались самые богатые и влиятельные люди страны, где можно получить наиболее ценную информацию о подлинной жизни страны, эдаким «советским Лас-Вегасом» был Крым. И наиболее влиятельной фигурой в игорном бизнесе юга страны был Евгений Хавич. (И далее – внимание! – Л.Д.С.-Н.) – (кличка Жид)»!!! То есть, «в Лас-Вегасе» можно человека Жидом называть, а в поэзии – нельзя! А почему, я не понимаю? Откуда такая избирательность? Да и само-то слово отнюдь не ругательное, ибо на всех славянских языках именно этим словом обозначаются евреи: на польском, белорусском, украинском, сербском, хорватском, словацком, македонском, болгарском, словенском. На древнеславянском, то есть, по сути дела, на старорусском это обозначение звучит как «жидова». На современном словенском: «жидье», и т.д. Да и на других, неславянских языках это слово звучит так же: на английском – «Joe» т.е. Джу, т.е. опять же Жид, на немецком – «Juden», т.е. опять же Юден, т.е. Жуден и т.д. и т.п. Например, в знаменитой песне ансамбля «The Beatles», написанной Полом Маккартни, где он обращается к еврею по матери Джону Леннону, прямо звучат такие слова: «Hey, Jude! Don,t make it bad!», что дословно означает не «Эй, Жид, не отталкивай меня!» или точнее: «Эй, Жид, ты не заносись!» И так везде, во всех языках. Да и в русском – настоящем русском, который был до революции – применялось именно слово «Жид», а не «Еврей». Вот, например, величайший Русский гений Достоевский:

В «Записной тетради» Достоевского 1876-1877 гг. имеются многократные замечания: «Две России — биржевая-жидовская и христианская» [2; Т. 24, С. 269, 273, 275, 281, 284, 285]. «Жидовская идея» в понимании Достоевского – это «…матерьялизм, слепая, плотоядная жажда личного матерьяльного обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами — вот все, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу, вместо христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего нравственного и братского единения людей» [2; Т. 25, С. 85]. Господство «жидовской идеи» на Западе Достоевский считал уже свершившимся фактом: «Подумаешь, не они царят в Европе, не они управляют там биржами хотя бы только, а, стало быть, и политикой, внутренними делами, нравственностью государств» (2; Т. 25, С. 77).

На последнем году жизни Достоевский в своей «Записной тетради» делает записи, имеющие ключевое значение для понимания процессов, происходящих в мире: «Жидовство как факт всего мира. Католичество, уступающее жидовству»; «Жид. Бисмарки, Биконсфильды, французская революция и Гамбетта и т. д. – все это, как сила, один только мираж, и чем дальше, тем больше. Господин и им, и всему, и Европе один только жид и его банк».

Опасность распространения «жидовской идеи» в православной России была для Достоевского также отнюдь не мифической. В письме к Н.Е.Грищенко от 28 февраля 1878 года он отмечал: «…у нас здесь в литературе уже множество изданий, газет и журналов издается на жидовскиеденьги жидами (которых прибывает в литературу всё больше и больше), и только редакторы, нанятые жидами, подписывают газету или журнал русскими именами – вот и всё в них русского. Я думаю, что это только еще начало, но что жиды захватят гораздо еще больший круг действий в литературе; а уже до жизни, до явлений текущей действительности я не касаюсь: жид распространяется с ужасающею быстротою. А ведь жид и его кагал – это всё равно, что заговор против русских!» (2; Т. 30, кн. 1, С. 8).

. . .

А вот ещё пример: известный историк, археолог, писатель Иван Егорович Забелин:

«Россия на смертном одре!» Громко раздается во всем газетном мире за долами и горами, за морями и океанами, во всех больших и малых городах. Не надо обладать собачьим чутьем, чтобы достоверно узнать, почувствовать, увидеть, что весь этот всемирный гвалт воспроизведен и ежеминутно воспроизводится жидовским всемирным кагалом, всемирным жидовским заговором против России, в котором с усердием участвуют и русские пошляки всякого рода. Теперь об этом существуют только косвенные свидетельства, но настанет Суд истории, которая прямо скажет свое правдивое слово. Вечный жид будет обличен в своих бесчеловечных интригах.

Русская история помнит не одно нашествие на Русскую землю иноплеменных. Было нашествие печенегов, половцев, татар, поляков, европейцев в числе 20 языков под предводительством просвещённых французов. Теперь видим революционное нашествие евреев , хотящих подобно татарам поработить себе всю землю, владычествовать над нею из конца в конец, с какою целью они и выставляют Русский народ, как самый негодный из негодных, представляют Европе и всему миру, во всех видах эту негодность, а себя выдвигают как единственное культурное племя, способное осчастливить землю своею интеллигентною силою.

… Каждый номер жидовских и жидовствующих газет с горячим старанием сочиняет картинки народного быта, унижающие русского человека, представляемого в скотообразном виде. Или под именем бюрократии чернят всякими черными красками существующую жизнь.

Самое глупое, бездарное политическое существо в России – это российская интеллигенция, т.е. «умная сила», как переводили это слово в начале XIX столетия. Это действительно сила, но безумная, порабощённая жидовством. Она отчаянно теперь воюет с правительством, которое состоит из той же интеллигенции и потому так же глупо и бездарно сопротивляется этому нашествию безумных людей. Идёт беспардонная междоусобная война, разорительная и развратительная. Самая отвратительная и губительная гадина в России – это жидовскаяпечать».

(Московское городского объединения архивов, ОПИ ГИМ. Ф.440. Оп.1. Ед.6. Л.150).

. . .

Впрочем, на эту тему я также как-то написал вот такое стихотворение:

«А русские нам всем мешают жить»

А русские нам всем мешают жить,

Америке, Хазарам и Евреям,

Последние совсем «ожидовели»,

Им эти «Православные ромеи»

Мешают Мешеаха выводить!

.

– Нам не дают! И нам и Тамплиерам,

И Альбигойцам, и катарам, всем,

Мешает древнерусская химера,

Пора уж наложить на Русь херем.

.

Что будем делать? Ясно! Смерть России!

России Смерть! Подпишем приговор,

Пора сажать Еврейскую Мессию,

Палач точи, оттачивай топор.

.

Всех собирайте! Познер и Учитель,

Кидайте в массы: Старым русским Смерть!

Поруган нами Царь ваш искупитель,

И вздыбилась на Красном Звере шерсть.

.

Смерть Старым русским!

Быстро, аллигархи, тащите всё зеленое бабло,

Они уже давно хотят монарха.

Помажем им монаршее мурло!

.

Ха-ха-ха-ха! Недолго им осталось,

В последний раз их колокол звонит,

Мы их же салом смажем по сусалам,

Россией будет править Вечный Жид.

.

Вам все сказал наш маг Владимир Познер,

О, как не любим мы Святую Русь!

Как ненавидим вашей жизни прозу

И вашу поэтическую грусть.

.

Великий Гейне – вот поэт великий!

Что перед ним презренный Пушкин ваш?

Что «Троицы» Рублёва глупой лики! –

Наш Познер взял их всех на карандаш.

.

Последний час! О, скоро ваш настанет,

Мы создадим последний ваш музей,

Там наряду с гармошкой и лаптями,

Мы «Троицу» прибьем. О, Зохен Вэй!

.

Такое вот веселое стихотворение. Хотя, что же? Ведь Владимир Познер теперь уже – прямо выступает против Православия.

Вот наш, уже современный, ответ Познеру:

Гельман, Лунгин, Учитель, Познер,

Снова творят не темня,

Где ж ты, Иван наш Васильевич Грозный? –

Мы ждем Царя!

.

Ишь, выкобенивается Самодуров,

Ишь, Ерофеев с ним, –

Как же? Свобода – для них и Культура,

А русским? А русским – Пурим!

.

Только стараетесь вы напрасно,

Мы за Христа страдаем не зря,

Ночь полоснув бритвой опасной,

Скоро взойдет заря….

.

27 июля 2010 г.

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Но вернемся к Достоевскому. Как видим из знаменитого «Дневника» Достоевского, слово «Жид» было совершенно законным и признанным в Русском языке. Никакого уничижительно-оскорбительного оттенка оно не несло. Так просто называлась «жидовская нация» и «жидовская идея»…

Впрочем, народ этот, несомненно, был проклят Богом. Когда я это писал, то наугад раскрыл Библию. Иезекииль, глава 22:

И было ко мне слово Господне: И ты, сын человеческий, хочешь ли судить, судить город кровей?

Выскажи ему все мерзости его. И скажи: так говорит Господь Бог: о, город, проливающий кровьсреди себя, чтобы наступило время твое, и делающий у себя идолов, чтобы осквернить себя!

Кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виноватым, и идолами, каких ты наделал, ты осквернил себя, и приблизил дни твои, и достиг годины твоей. За это отдам тебя на посмеяние народам, и на поругание всем землям.

Вот, начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих, были у тебя, чтобы проливать кровь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь; и на горах едят у тебя идоложертвенное, среди тебя производят гнусность.

Это Ветхий Завет. Прямое пророчество об убийстве именно жидами-сатанистами Русского Царя.

А теперь посмотрим, что о слове «жид» пишут современные еврейские авторы. вот, что в статье «Читая Пушкина…» пишет еврейский автор Лейзер Онекман:

Стихотворение «В еврейской хижине лампада» является началом какого-то повествования из еврейской жизни. Об этом свидетельствуют как черновики поэта, так и дальнейшее описание обстановки и событий в «печальной хижине», где «над колыбелию пустой еврейка плачет молодая» и «сидит в другом углу, главой поникнув, молодой еврей, печально в думу погруженный». Здесь поэт с теплотой говорит о «молодой еврейке», «младом еврее», тогда как в других его стихах звучит и слово «жид», что до сих пор вызывает неоднозначные реакции и трактовки.

…В 1835 году, за два года до смерти, Пушкин начал поэму, посвященную подвигу легендарной героини еврейского народа Юдифи. Согласно легенде, ассирийский царь Навуходоносор приказал своему полководцу Олоферну уничтожить еврейский город Ветилуя со всеми его жителями евреями. Город был осажден, и гибель его казалась неизбежной.

Когда владыка ассирийский

Народы казнию казнил,

И Олоферн весь край азийский

Его деснице покорил, –

Высок смиреньем терпеливым

И крепок верой в бога сил,

Перед сатрапом горделивым

Израиль выи не склонил…

Красавица Юдифь, – комментируя Пушкина пишет далее Онекман, – вошла в лагерь Олоферна под видом беглянки из города, пленила его своей красотой, и, когда после пиршества в ее честь он крепко заснул, отрубила ему голову. Среди врагов началась паника, и город был спасен.

Отрывок из поэмы заканчивается подходом войск Олоферна в городу. Сама поэма закончена не была, в каталогах она значится по первой строке. Картина знаменитых художников «Юдифь с головой Олоферна» в разных вариантах украшает музеи мира.

Это про «подвиг» Юдифи. А дальше Онекман приводит такие строки Пушкина:

Падут, погибнут, пламенея,

И пестрый дом Варфоломея,

И лавки грязные жидов,

Так, если верить Моисею,

Погиб несчастливый Содом,

Но с этим милым городком

Я Кишинев ровнять не смею…

…В приведенных стихах, – пишет автор, – затрагивающих еврейские, в том числе библейские темы отсутствуют признаки какого-либо особенного, тем более недоброжелательного отношения Пушкина к еврейскому народу. Однако, как уже говорилось выше, в некоторых других произведениях, совершенно различных по жанру, используется слово «жид».

…В 1830 году поэт пишет эпиграмму на литератора Ф. Булгарина, сделавшего сомнительную карьеру на связи с охранкой и всячески мешавшего Пушкину публиковать свои произвдения:

Не то беда, что ты поляк:

Костюшко лях, Мицкевич лях

Пожалуй, будь себе татарин –

И тут не вижу я стыда;

Будь жид – и это не беда;

Беда, что ты Видок Фиглярин.

. . .

Так что видим, что ни Пушкина, ни Достоевского за слово «жид» не судили. А Николая Боголюбова судят. Впрочем, что ж. Ведь написал же Максимилиан Волошин стихотворение «На дне преисподней», посвященное памяти Блока и Гумилева. Там есть такие строчки:

Тёмен жребий русского поэта:

Неисповедимый рок ведёт

Пушкина под дуло пистолета,

Достоевского на эшафот.

.

Может быть, такой же жребий выну,

И в кровавой луже поскользнусь,

Но Твоей Голгофы не покину,

За Христа умученная Русь.

.

Доконает голод или злоба,

Но судьбы не изберу иной,

Умирать, так умирать с тобой,

И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!

Ведь Пушкина, как и Лермонтова, как и Гумилева, как и Блока, как и Есенина, как Ганина, как и Васильева, как и Шукшина, как и Алексея Балабанова – этот список не прерывается… – убили те же «темные силы», которые оставили свой автограф из Гейне – на обоях Ипатьевского подвала. А теперь судят прекрасного Русского поэта Николая Боголюбова. Причем, уже в открытую за его Русскую Православную идеологию и одно единственное слово из трех букв.

То есть поэту Пушкину и писателю Достоевскому можно употреблять слово «жид», а поэту Николаю Боголюбову – нельзя!

Православие или Смерть!

Глава Союз Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович-Никшич