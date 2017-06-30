«Цареубийство» (Три стихотворения)

Позавчера, на конференции по Екатеринбургским Останкам, в Коломенском, встретился со многими людьми, многих из которых не видел уже очень и очень давно. Ольге Николаевне Куликовской-Романовой прямо так и сказал:

– Ольга Николаевна! Как я рад Вас видеть! Как я рад! – И ведь действительно был очень рад. Также вот и с матушкой схимонахиней Николаей (Гроян) – тоже был очень рад её видеть. И даже прощения просил за некоторые свои старые писания, которые, помнится, ей не понравились… Она простила. Искренне. И я видел, что тоже очень рада видеть меня и хоругвеносцев. Ну да, ведь она стояла рядом с ними на открытии памятника Ивану Грозному в Орле… И конечно собиралась также стоять рядом с ними на открытии памятника Ивану Васильевичу в Александрове. Но там, как только памятник установили на постамент – его через час украли… Впрочем, украли, не украли – но памятник, смотрящий на Опричную слободу, с противоположного берега речки Серой – пропал…

А ведь какая подготовка была. В Олимпийском Центре, в зале «Изборского клуба» проходил Круглый стол, где выступали многие известные и уважаемые люди. Скоро слово должны были дать и мне. А пока они все выступали, я прямо там за столом, написал об этом памятнике стихотворение. Свое выступление я им и закончил, и тут же подарил его организаторам. И только потом опомнился, что у меня не осталось даже оригинала…

Потом там же в Изборском клубе была презентация книги Павла Тулаева об истории Крыма. «Судьба русской Тавриды». История освоения Крыма от древности до нашего времени. Книгу эту, очень интересную, Павел Владимирович мне подарил с такой вот дарственной надписью:

«Дорогому Леониду Донатовичу Симоновичу-Никшичу – замечательному подвижнику Православно-Монархического движения во славу Господа нашего Иисуса Христа, Святой Руси, Российской Империи и Славянского Братства, от автора.

16 мая 2017 года».

Там, на этом вечере, слушая выступления друзей и соратников автора этой книги, я написал второе из публикуемых здесь стихотворений:

Оно так и называется:

«Русский Крым»

Русский Крым. И опять как вначале,

Нам отстаивать надо тебя,

Кораблями стоять на причале,

Свято веря и свято любя.

Тихий день. Карадаг в Коктебеле,

Парк в Ливадии. Царская тень,

Неужели ты наш, в самом деле,

Неужель наступил этот день?

Нам враги объявляют блокаду,

Отключают нам воду и свет,

Но идёт Севастополь парадом,

Демонстрируя Русский ответ.

Здесь крестил нашу Русь в Херсонесе

Первозванный Апостол Андрей,

А теперь жидовины и бесы

Раздувают в степях суховей.

Но мы знаем: Победа за нами,

Мы тебя от врагов отстоим,

Защитим как Евангельский камень,

Навсегда теперь Русский наш Крым.

Мы вернулись к тебе как герои,

Из тех самых апостольских мест,

Где Тавриду нам снова откроет

Киммерийский Андреевский Крест.

16 мая 2017 года. Написано во время доклада Павла Тулаева.

Затем была презентация книги луганского писателя-Монархиста Дмитрия Юдкина в Славянском Клыковском Центре. Проходила она 30 мая 2017 года, в день моего рождения. Книга называется «На чаше весов». Дмитрий Николаевич подарил мне экземпляр, так же с посвящением:

«Уважаемому Леониду Донатовичу с самыми наилучшими пожеланиями от автора!

30.05.2017

С Днем рождения!

Любви, добра, железного здоровья, семейного благополучия, неиссякаемого вдохновения, надёжных и верных друзей. Божьего благословения на всем жизненном пути!»

На этой презентации, стоя перед замечательной скульптурой Царственных мучеников, я прочитал, также прямо в метро написанное стихотворение. Дописывал же я его прямо здесь в зале:

«Цареубийцы»

… Стреляли низко, чтоб они упали,

Расстреливали полный патронташ,

А после ритуально истязали,

Входя в кровавый ритуальный раж.

Потом рубили трупы их на части,

Сжигали их огнем и кислотой,

И вот теперь, те повторяя страсти,

Ведут в подвал их, снова на убой.

И так всегда: – Сойди с Креста, – кричали,

– Царь был Кровавым! Он крестьян гнобил!

Так было вечно: Святость убивали,

И распинали тех, кто их любил…

Приказ дадут из Англии Ротшильды,

И по приказу строй учителей

Пойдет снимать «Агонию» с «Матильдой»

Про русских параноиков царей.

Пойдёт Лунгин «Царя» живописуя:

Вот зверь Иван – он же людей гнобил!

А Курбский и Сильвестр старались всуе,

Он даже сына посохом убил…

Вся Русь в огне. А Грозный торжествует,

А Николай глядит через лорнет:

Матильда так пленительно танцует, —

Он любит эротический балет…

Цари – убийцы. Но им всем досталось,

Покрылась мраком Русская земля,

Собрав народ в столичных кинозалах,

Им отомстят теперь учителя.

Ну да «Учителя» — не виноваты

В убийстве Иудейского Царя,

«Ведь гвоздь вбивали Римские солдаты

И Кровь текла ведь с римского копья

Ведь и Христа же Римляне распяли,

Прибив его гвоздями ко Кресту,

И русские в подвале расстреляли

Царя, уподобив Его Христу.

Идёт Игра! С покорностью коровьей

Мы поведём Россию на убой,

И вновь упьёмся Царской Русской Кровью

Под свист и Красный инфернальный вой».

Они опять вершат Цареубийство,

Опять они орут: – Сойди с Креста!

Опять впадая в раж киновитийства,

Кричат: – Распни ! Распни, распни Христа!

«Вот Вам отмщенье! Мировой блокбастер!

Порноактёр сыграет вам Царя!» –

Так приказал им всем Великий Мастер,

В преддверии столетья Октября.

«Ликуйте, люди! Торжество Свободы

Покажет вам Гоморру и Содом»…

Царь Искупитель Русского Народа

Опять распят Антихристом-Жидом.

«Ликуйте все! Интеллигент Учитель, –

Что на жаргоне значит Меламед, –

Покажет вам, что Царь был ног ценитель,

Что он любил танцовщиц и балет.

А что убили – это по заслугам,

И надпись начертали на стене,

Так там же были русские все слуги,

Там русские вкушали Кровь в вине».

Пылают буквы: «Мене, Текел, Фарес» –

«Здесь по приказу Тайных сил убит» –

Чтоб памятник поставить Карлу Марксу,

Чтоб властвовал Антихрист – Вечный Жид…

Это стихотворение в несколько сокращённом виде, я и прочитал тогда на презентации книги «На чаше весов», с таким вот посвящением:

Талантливому писателю Дмитрию Юдкину в день выхода его второй книги.

31 мая 2017 года.

Славянский Центр.

Леонид Донатович Симонович-Никшич.

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Неожиданно для себя, я начал писать варианты этого стихотворения.

«Цареубийство 2»

… Пойдёт Лунгин, за ним пойдёт Радзинский,

Пойдёт Учитель впереди их всех,

Чтоб клеветать на Якшичей и Глинских,

Чтоб Русь Святую поднимать на смех.

«Смотрите все. Иван был параноик,

А Николай балет смотреть любил…

Чтобы разрушить Царство глупых гоев,

В России нами был запущен В.И.Л.

Великий В.И.Л. Бессмертный Красный Ленин,

Что и теперь живее всех живых,

Он всех царей поставит на колени

Он в кислоте растопит кости их.

Но им всё мало. Снова Монархисты

Монархию мечтают возродить…

Что не смогли разрушить коммунисты,

То сатанисты смогут завершить.

Вперед, вперед, Радзинский и Учитель,

Убейте в Русских веру в их Царей,

Царь Николай был женских ног любитель,

Иван был параноик-бармалей.

Убейте Дух! Убейте в Русских Святость,

Смешайте с грязью, накажите гнусь,

Иван Василич был кровавым катом,

А Николай гнобил Святую Русь.

И будет день. Великий миг настанет,

Рассеется мечтаний русских хмарь,

Рёв инфернальный над Россией грянет,

На трон взойдёт наш Иудейский Царь!

Тогда мы им Святую Русь устроим,

Тогда мы наше дело завершим,

Тогда мы отомстим проклятым этим гоям,

Как завещал Предвечный Элохим…»

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