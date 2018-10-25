ЦАРЕУБИЙСТВО. ПОЭМА.

В этом году столетие страшной и священной даты в Русской истории – в ночь с 16-го на 17-е июля 2018 года — 100-летие изуверского убийства Святой Царской семьи. О том как проходил этот сатанинский религиозный акт до сих пор идут споры. Сами адепты Тайны беззакония молчат до сих пор. Молчали они и тогда, когда Юровский врал, а Войков, Голощёкин и Свердлов не проронили ни слова и тайну свою унесли в могилу. «Мир никогда не узнает, что мы с ними сделали!..» – самоуверенно заявил Войков и получил пулю в лоб. Но мир узнал, что сделали. Картина была такая:

… Стреляли низко, чтоб они упали,

Расстреливали полный патронташ,

А после ритуально истязали,

Входя в кровавый ритуальный раж.

Потом рубили трупы их на части,

Сжигали их огнем и кислотой,

И вот теперь, те повторяя страсти,

Ведут в подвал их, снова на убой.

И так всегда: – Сойди с Креста, – кричали,

– Царь был Кровавым! Он крестьян гнобил!

Так было вечно: Святость убивали,

И распинали тех, кто их любил…

Приказ дадут из Англии РотшИльды,

И по приказу строй учителей

Пойдет снимать «Агонию» с «Матильдой»

Про русских параноиков царей.

Пойдёт Лунгин «Царя» живописуя:

Вот зверь Иван – он же людей гнобил!

И Курбский и Сильвестр старались всуе,

Он даже сына посохом убил…

Вся Русь в огне. А Грозный торжествует,

А Николай глядит через лорнет:

Матильда так пленительно танцует,

Он любит эротический балет…

Цари – убийцы. Но им всем досталось,

Покрылась мраком Русская земля,

Собрав народ в столичных кинозалах,

Им отомстят теперь учителя.

А главное – они не виноваты

В убийстве Иудейского Царя,

«Ведь гвоздь вбивали Римские солдаты!

Ведь Русские умучили Царя!

Ведь и Христа же Римляне распяли,

Прибив его гвоздями ко Кресту,

И Русские в подвале расстреляли

Царя, уподобив Его Христу.

Идёт Игра! С покорностью коровьей

Теперь пойдёт Россия на убой,

И мы упьёмся Царской Русской Кровью

Под свист и хохот, скрежет, визг и вой».

Они опять вершат Цареубийство,

Опять они орут: – Сойди с Креста!

Опять впадая в раж киновитийства,

Кричат: – Распни, распни, распни Христа!

«Вот Вам отмщенье! Мировой блокбастер!

Порноактёр сыграет вам Царя!» –

Так приказал им всем Великий Мастер,

В преддверии столетья Октября.

«Ликуйте все! Интеллигент Учитель, –

Что на жаргоне значит Меламед, –

Покажет вам, что Царь был ног ценитель,

Что он любил танцовщиц и балет.

А что убили – это по заслугам,

И надпись начертали на стене,

Ведь там же были русские все люди,

Ведь русские вкушали Кровь в вине».

Пылают буквы: «Мене, Текел, Фарес» –

«Царь по приказу Тайных сил убит» –

Чтоб памятник поставить Карлу Марксу,

Чтоб властвовал над мiром – Вечный Жид.

«Ликуйте, люди! Торжество Свободы

Покажет вам Гоморру и Содом»…

Царь Искупитель Русского Народа

Опять распят Блуждающим Жидом…

Они идут. Под ними вся Россия,

Под ними Слово, Театр и Кино,

Как начиналось всё с декретов Вия

Так и идёт: как нужно, как должно

… Идёт Лунгин, за ним идёт Радзинский,

Идёт Учитель впереди их всех,

Чтоб клеветать на Якшичей и Глинских,

Чтоб Русь Святую поднимать на смех.

«Смотрите все. Иван был параноик,

А Николай балет смотреть любил…

Чтобы разрушить Царство глупых гоев,

В России нами был запущен В.И.Л.

Великий В.И.Л. Бессмертный Красный Гений,

Что и теперь живее всех живых,

Он всех царей поставит на колени

Он в кислоте растопит кости их.

Но им всё мало. Снова Монархисты

Монархию мечтают возродить…

Что не смогли разрушить коммунисты,

То сатанисты смогут завершить.

Вперед, вперед! Радзинский и Учитель,

Убейте в Русских веру в их Царей!

Царь Николай был женских ног любитель,

Иван был параноик-бармалей.

Убейте Дух! Убейте в Русских Святость,

Смешайте с грязью, накажите гнусь,

Иван Василич был кровавым катом,

А Николай гнобил Святую Русь.

И будет день. Великий миг настанет,

Рассеется мечтаний русских хмарь,

Рёв Ерихонский над Россией грянет,

На трон взойдёт наш Иудейский Царь!

Тогда мы им Святую Русь устроим,

Тогда мы наше дело завершим,

Тогда мы отомстим проклятым гоям,

Как завещал Предвечный Элохим…»

II.

Что ж тут не ясно? Русские убили,

И русские же источали кровь . . .

И кровь с чайком, смеясь, они же пили,

Насмешливо кривя седую бровь.

Ну да, ну да, а «те» не виноваты,

В Царя стрелял убийца Ермаков

И с ним ещё с десяток русских катов,

Медведев, Кудрин, Хренов, Дураков . . .

Но мне ночами видится картина:

Вот в черной коже резники идут,

Вот достают ножи и жертв невинных

В молельню иудейскую ведут . . .

Привязывают к стульям, затыкают,

Чтоб не стонали, Царским агнцам рты,

И медленно им раны открывают

И Ангелы рыдают с высоты . . .

Стоит раввин: вся борода в кровище,

В Священной Русской Царственной Крови

Кровь Христиан была сакральной пищей,

Здесь истязавших Царство до зари.

И в ту же ночь как прежде в Царском зале,

Как в Вавилоне древнем Вальтазар,

Царь был убит в Ипатьевском подвале

И надпись на стене: «здесь БельсаТцар

Зарезан был холопами своими»

Строками Гейне кто-то мстил Царю,

Писавший, правда, изменил чуть имя,

Про буквы на стене и про зарю.

И кроме строк ещё четыре знака

Известной мести древний приговор,

И на штыке висящая собака,

И тарахтевший во дворе мотор

Разбитого и старого Фиата,

И море крови, весь залитый пол,

И косяки, и Вечный Жид пархатый,

Бормочущий беррахи приговор . . .

Потом везли, потом рубили трупы,

Обрубки тел, голов, и рук, и ног,

И в бочках с керосином, словно в ступах,

Пылал огня и вился дыма столп.

Дышали жутким перегаром винным,

Сжигавшие обрубки тел и тук,

И жертвенник естественный из глины,

И жертва из горящих ног и рук.

Так было дело. Жгли их и зверели.

Ведь «ЖЕРТВА» – переводится «ЖРАТВА»

И жрали Плоть их: жрали в самом деле,

И пили Кровь Святую до утра.

Так было дело. Жгли их и пьянели,

И с чаем пили Царственную Кровь,

Так было всё в ту ночь на самом деле,

Но нам теперь твердят иную новь.

Церковная комиссия, конечно,

Расскажет нам, оттачивая слог,

И будет всё твердить теперь нам вечно

Про шпалы и про Поросенков лог.

Мол, не было убийство ритуальным,

А был лишь большевистский ритуал,

И жертвы древней не было ВААЛу,

И кровь Царя никто не источал.

Но мы не верим этим экспертизам,

Будь вы хоть Павлов, хоть второй Ньютон,

Пусть Венедиктов даст вам антрепризу,

И сто статей напишет Легион,

Мы вам не верим, Мы идем за правдой,

Жиды убили Русского Царя:

И чтобы это скрыть, абракадабру

Теперь бормочут нам учителя.

Но Русь стоит на мученичестве Царском,

Стоит сегодня, как стояла встарь,

Полки построят Минин и Пожарский,

И встанет впереди их Русский Царь.

Она вернется, Русская стихия,

Поднимется заснувшая страна,

И Царственные образы святые

Пойдут вперед на Русских Знаменах .

В ночь от подножья жертвенного Храма,

Построив миллионный Крестный ход,

С молитвами на Ганину на яму

Царь Искупитель всех нас поведет . . .

Вот такую «картину» увидел я вдруг 5 декабря 2017 года, 12:35, на ст. метро «Арбатская» радиальная.

. . .

Да, такая вот была «картина». Или, если хотите, «видение». И теперь все ярче и ярче вижу. Ту ночь, тот весь залитый кровью подвал: так, что крови по щиколотку. И когда идут, то она – кровь – завихряется вокруг сапог… И обезкровленные, но не убитые тела жертв. Поэтому многие и стонали, что их не убивали, а медленно обезкровляли. И кровь собирали в те самые «священные сосуды Иеговы», из которых пил вино Царь Валтасар. Вот она, наступила ночь – отмщения. Поэтому Воскресенскую площадь в Екатеринбурге, перед Ипатьевским домом, и переименовали – в «площадь Народной мести». Но тщетны дела Тьмы. Царственные Мученики воскресли…

Царю Мучениче Искупителю Николае! Моли Бога о нас!

. . .

А тут открыл компьютер и с удивлением наконец-то просмотрел полную передачу Сергея Брилева: «Вести в субботу» разобрались: было ли убийство Николая II ритуальным. Просмотрел и написал такой свой «comment»:

III.

Скачут бесы, вьются бесы,

Сколько важных, умных слов,

В оправданье Черной мессы,

Сколько циркулей, углов…

Там, в туманном Альбионе,

Все давно уж решено:

Отпоют и захоронят,

И опять кругом темно.

Тут и «Таймс», и даже Ленин,

И Владимир Соловьев,

Снег летит, мелькают тени,

Убеждает нас Брилев…

Хоть убей. Невидно правды,

Все тут есть: и стиль, и слог,

Но умной абракадабры

Доказать Брилев не смог.

«Мчатся бесы, рой за роем

В беспредельной вышине

Визгом жалобным и воем

Надрывая сердце мне» . . .

+ + +

Вроде бы на этом можно было закончить. Но тут прочитал у Виктора Корна, что 1918 год был периодом той негромкой, в узком кругу друзей по духу, славы Юровского-Орлова, похаживавшего в гостинице «Метрополь». О тех застольях «вдохновенно» писал поэт Михаил Светлов (Шейкман), Орлов был псевдоним Юровского:

IV.

«Пей, товарищ Орлов,

Председатель Чека,

Пусть нахмурится небо,

Тревогу тая,

Эти звезды разбиты

Ударом штыка,

Эта ночь беспощадна,

Как подпись твоя . . .»

Дальше я не помню, а потому дописал за Светлова-Шейкмана:

Ты зачел приговор,

Под которым печать:

Магендовид, а в нем

Шестикрылый Дракон.

Завязали им рты,

Чтоб не смели кричать,

Чтоб не смели молиться

На лики икон.

И хасидский раввин, –

Бородища в парше! –

Вены Русского Царства

Сумел полоснуть.

И помощник его

Наслаждаясь в душе

Острой швайкой проткнул

Императора грудь.

А потом в коробах

Повезли их главы,

Во главе с поседевшей

Главою Царя,

Пей, товарищ Орлов,

Председатель ЧеКа,

Источивший тогда

Царской крови моря.

Ведь не каждый теперь,

Даже и среди нас,

Похвалиться способен

Такой вот заслугой!

Расскажи нам, Орлов,

Без особых прикрас

Расскажи всё

Чекистскому узкому кругу.

Расскажи, расскажи

Нам, товарищ Орлов,

Как ты там отсекал

«Голову Олоферна».

Расскажи, как лилась

Кровь из Царских голов,

Как ты кровь источал

На Уральском «Inferno».

Пей, товарищ Орлов,

Наш великий Герой,

Узкий круг наш рассказа

Давно ожидает,

Так скажи нам скорей,

Наш герой дорогой,

Как текла там Священная

Кровь их рекой,

Как святые тела их

Огонь пожирает…

Рассказать вам… Ну, что же: давай наливай

Русской водки, разбавленной Царской Кровью.

Свердлов нам приказал: «по ногам им стреляй,

Подготавливай к жертве священной коровьей»…

Ну, а то, что писал для Покровского я,

Это так, для дискуссий безмысленный гоев,

Сбили с ног их, а дальше… а дальше нельзя…

Дальше мы разговор поведём про другое…

Так сидели они, посредине Москвы,

Так гуляли они – короли «Метрополя»,

Пировали, не зная: в застенках тюрьмы,

Скоро кончится слава, и водка, и воля

Скоро всадник придёт, и их всех перебьёт,

Расстреляют поэта террора Савенко,

И Юровский конец свой в больнице найдёт,

И других ожидает кирпичная стенка…

Скоро всадник грядёт, Черный всадник в ночи,

Страшный всадник, жестокий, на тощем коняге,

Только слышится треск в крематорской печке,

Где пылают чекисты, убийцы и маги…

Всех убийц большевистских он резко прижал

Всех троцкистов в России почти уничтожил,

И почти истребил изуверский кагал,

И чуть-чуть до победы он полной не дожил…

Восьмого апреля лета от Рождества Христова 2018-го, 19.50 в субботу на Пасху Христову, в год столетия убиения наших величайших Святых на Камне Помазания выступила Кровь… Кровь Царственных Мучеников…

Святии Царственнии Мученицы – молите Бога о на-а-а-с!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич

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