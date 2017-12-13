«Царебожники» и цареборцы. Часть I

I.1. «”Царебожники”-“Цареискупительники” и их противники»

Как это часто у нас бывает, битва против «Матильды» незаметно для общественности переросла в сражение против непонятно откуда появившихся «Царебожников». И возглавляют эту битву «профессор, «консультант» и сектовед Александр Леонидович Дворкин и сильно не любящий Царей и Царство протоиерей Алексей Уминский. Но об этой войне с Царебожниками чуть позже. А пока вспомним, как разворачивались события вокруг «Матильды». Сначала какой-то отчаявшийся Православный въехал на УАЗике-«буханке», начинённой баллонами с газом и бочками с бензином в двери кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге. До того как «поехать в кино» он, якобы, целый день провёл в молитве в храме на Крови… Думаю, что «прецеденты», подобные этому, могут ещё повторится…

Впрочем, не будем забегать вперёд. А пока лишь констатируем, что события вокруг «блок-бастера» господина Учителя, Винокура и Компании, совершивших «духовное ритуальное убийство», приняли совершенно неожиданный поворот, ибо борьба двух лагерей – неких космополитов-«Уранополитистов», которые объявили войну русским Монархистам-«Царебожникам», и этих самых русских «Царебожников» и «членов ереси» «Цареискупительства» продолжает нарастать. Вот как к фильму «Матильда» относится один из ярых обвинителей Хоругвеносцев в «Царебожничестве» протоиерей Алексей Уминский. Сообщает Русская Народная Линия:

«О.Алексий Уминский встал на защиту иеговистов и осудил противников «Матильды»

Фильм «Матильда» — хула на Святого Царя (http://ruskline.ru/tema/religia/film_matilda_hula_na_svyatogo_carya/)/ 01.09.2017

Один из вождей неообновленческой партии в Русской Православной Церкви, любимец либеральной радиостанции «Эхо Москвы» протоиерей Алексий Уминский в эфире программы «Персонально ваш» Эха сделал ряд сомнительных заявлений (http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/2045416-echo/).

Он осудил противников кощунственного фильма «Матильда». По его мнению, «ситуация с противостоянием зашла за пределы. Слава Богу, в общем, Церковь — она много раз повторяла, что официальной позиции по этому поводу она выражать не будет и иметь ее не будет, потому что существуют и законы государства, и творчество Алексея Учителя. Меня, например, совершенно не интересует фильм про Николая Второго в таком качестве. Вот. Но я могу предположить, что для кого-то Николай Второй является исключительно исторической фигурой, вполне уже мифологизированной как, например, Людовик Четырнадцатый, предположим, да? И про Людовика Четырнадцатого можно снимать сейчас любые фильмы с любыми сценами, и никого, ничьи, скажем, чувства это не задевает».

«Горячие головы, — продолжает священник, — немножечко экзальтированные дамы, люди, которые путают образ императора как главу российского государства, которая пала из-за большевистской революции, и образ святого мученика, он у них, к сожалению, соединен. И вообще образ монархический такой, знаете, как образ единственно возможной власти для Православной Руси в том числе (то есть здесь такая идеологема)»».

А вот ещё одно интересное высказывание:

«Секта царебожников. Кто на самом деле воюет против «Матильды»

Русская православная церковь лишь со стороны выглядит монолитной. Внутри нее действует большое количество религиозных групп. Самой многочисленной и влиятельной среди которых являются так называемые царебожники. Среди православной паствы их, как минимум, несколько сотен тысяч человек. Это организованная группа, имеющая свои подразделения, состоящие из бойцов и ветеранов горячих точек, прикрытие в лице высокопоставленных чиновников. Именно эта группировка, а, по мнению ряда священнослужителей и богословов, еретическая секта внутри паствы РПЦ, сейчас борется с выходом фильма «Матильда». Наталья Поклонская лишь лицо неизвестной обществу организации, выбравшей в качестве своей идеологии ультраправые антисемитские взгляды, помноженные на глубокую религиозность и приверженность монархии. Эта организация пользуется гласным и негласным покровительством со стороны некоторых церковных иерархов, и отдельные ее члены открыто декларируют неонацистские идеи под религиозным соусом. «Новый День» провел собственное расследование и выяснил, что речь идет о вырвавшейся из-под контроля Московского патриархата группе, ведущей собственную, подчас деструктивную для светского общества, игру.

Война Натальи Поклонской с фильмом Алексея Учителя вызывала у общественности недоумение. Фильмов про Николая Второго было много, и почему именно «Матильда» вызвала такое возмущение, задавались вопросом обыватели. Как выяснилось, ответ на этот вопрос есть именно у РПЦ.

«Есть такое движение – так называемые царебожники. Это люди, которые считают, что убийство царской семьи носило характер сакральной жертвы за триста лет грехов русского народа. И такая идеология вызывает, безусловно, вопросы – потому что в христианстве искупитель только один – это Иисус Христос. И, разумеется, налицо здесь ересь, с которой нужно бороться», – поясняет богослов Андрей Кураев.

По данным ряда опрошенных нами экспертов и священнослужителей, которые соглашались общаться с нами исключительно анонимно по внутрицерковным причинам, сейчас царебожников насчитывается порядка нескольких сотен тысяч человек. К ним приписывают организации вроде «Сорок сороков», «Царский крест», «Православные фашисты», «Христианское государство – Святая Русь» (обещала сжигать кинотеатры, выпустившие «Матильду» в прокат), «Союз православных хоругвеносцев», «Черная сотня» и ряд других. Кроме того, некоторые члены Священного синода в разной степени также подвержены влиянию идей царебожничества.

У царебожников различной степени фанатичности существуют несколько идеологических постулатов. Это вера в искупительную жертву Николая Второго, который ставится едва ли не наравне с Иисусом Христом, и воинствующий антисемитизм – они искренне считают, что царь погиб в ходе ритуального убийства в результате заговора хасидов и влиятельных еврейских кругов, с целью разрушить русский народ-богоносец. Эта, по нашему мнению, неонацистская идеология ретушируется, но не слишком.

Екатеринбург

Именно Екатеринбург для царебожников стал своего рода местом паломничества во время Царских дней. Городу дополнительные туристы идут только на выгоду. В идеологии царебожия Екатеринбург занимает то же место, что Иерусалим для христианина любой конфессии – здесь расстреляли царя-искупителя. Место убийства – дом Ипатьева у представителей секты принято именовать русской Голгофой. И именно здесь сейчас идут съемки фильма «Ложь Матильды». Его режиссер Сергий Алиев заявил, что до выхода фильма Учителя (он искренне верит, что фильм запретят) он выпустит свой, опровергающий «кощунственные мифы об императоре Николае Втором». Одним из мифов, который Алиев будет развенчивать, станет история о расстреле царя большевиками.

«Это был заговор хасидов. И царя принесли в жертву – вы почитайте Сергея Нилуса «Близ есть при дверех… тайна протоколов сионских мудрецов», у которого это подробнейшим образом доказывается», – заявляет Сергий Алиев.

В Екатеринбурге распространяется сектантская, царебожническая. И порой открыто в православных храмах, в частности, в Храме-на-крови и в монастыре на Ганиной Яме. Так, например, опус некоего Виктора Корна «По приказу тайных сил. Что скрывали надписи в Ипатьевском доме». На титульной странице книги указано, что это якобы издание монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, возглавляемого архимандритом Пименом. Место паломников, интересующихся гибелью Николая Второго.

Издание сообщает нам, что император и его семья были убиты накануне важного иудейского праздника, а на месте расстрела представители хасидов оставили каббалистические символы. Книга всячески муссирует тему еврейского заговора. Со ссылкой на книгу Левит в книге упоминается дословно, что день цареубийства «странным образом совпадает с теми сроками, когда Ветхому Израилю предписывалось совершение жертвоприношений». Каббалистические символы в полном соответствии с «Протоколами сионских мудрецов» издание расшифровывает так: «Здесь по приказу тайных сил Царь был принесен в жертву для разрушения Государства. О сем извещаются все народы».

Москва – Екатеринбург, Максим Бородин

https://newdaynews.ru/ekb/611111.html ».

И подобных статей в Сети множество.

Я специально привожу здесь тексты врагов «ЦАРЕБОЖНИКОВ», чтобы меня не обвинили в том, что я что-то выдумываю.

От себя лишь замечу, что никаких «Царебожников» в природе не существует, и ни одному Русскому Монархисту в голову не могла ударить идея поставить на место Христа, искупившего весь род людской, Царя Николая Второго. Повторяю, такой бред не мог прийти в голову ни одному даже самому радикальному «Царебожнику»!

Но то, что Царь своим сознательным путём на Голгофу, — а ведь он знал, какой путь и с каким концом Ему предстоит (монах Авель оставил завещание, предсказывающее о смерти Николая II, с которым Государь ознакомился в Гатчине и как-то сказал: «если для спасения России нужна искупительная жертва, то Я буду этой жертвой»; Святитель Николай Сербский как-то на вопрос, что Николай Второй ведь курил и как при этом может быть святым, ответил, что «он своей смертью не только свои грехи искупил, но и мои»). Поэтому то, что Царь совершенно сознательно, в подражание Спасителю, шёл сам и вёл свою семью на Голгофу – и принял там, в подвале Ипатьевского дома страшную мученическую кончину – то, что он это сделал — этим он, действительно, искупил грех предательства Русского народа, и именно и только благодаря этой «сакральной искупительной жертве» — «Русский народ прощён» — и только благодаря этой Жертве Русский народ жив, и жива, более того, постепенно духовно возрождается Россия. Так считал и так веровал наш великий псковоезерский старец Николай Гурьянов, и так считаем и мы, Хоругвеносцы, и большинство Русских Православных Монархистов-Царистов. Но главные в Церкви жидовствующие либералы-космополиты считают иначе. Так они пишут — Центр Александра Дворкина, то есть, извините, Иринея Лионского, статья Анны Николаевой:

Царебожие — ересь, последователи которой считают царя Николая II искупителем греха русского народа против царской власти. Как Господь Иисус Христос вочеловечился и принес Себя в Жертву за всех людей, так якобы и царь Николай, отрекшись от царского престола, принес себя в жертву от лица русского народа, как единственный неповинный в грехе против царской власти.

Все это в корне противоречит христианскому учению: называя царя искупителем, еретики тем самым не признают достаточным для нашего спасения искупительный подвиг Господа Иисуса Христа. И если Голгофа не смогла спасти русский народ и Богу потребовалась еще одна жертва, которую Он принял в лице царя, получается, что человек может быть спасен человеком, и тогда вообще придется признать Жертву Христа ненужной. Потому царебожие является не просто ересью, но и откровенной хулой на Господа нашего Иисуса Христа — Единственного Искупителя всего рода человеческого, в том числе и русского народа. В Священном Писании сказано: «…един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1 Тим. 2: 5-6).

ЧЕМ ОСОБЕННО ОПАСНА ЕРЕСЬ ЦАРЕБОЖИЯ?

Эта ересь спекулирует на человеческих и высочайших христианских ценностях, таких, как любовь к Родине и покаяние, искажает их, наполняя совершенно антихристианским смыслом.

Вот так-то: «Царебожники» спекулируют на любви к Родине, наполняя эту Любовь – «антихристианским смыслом!»… — ничтоже сумняшеся утверждают они.

Так пишут о Царстве, о Русских Царях и о Священной Жертве Царя-Мученика Николая II Александровича некие новые богословы из Центра Иринея Леонского. Что тут сказать? Не любят они ни Царя-Мученика, ни его Святую Семью. Да и Россию, юродивую и блаженную Святую Русь, не любят. Не любят её неразгаданную тайну, над которой бились многие Русские священники, писатели, поэты:

«Ты и во сне необычайна,

Твоей одежды не коснусь»

Ты спишь и тихо дышит тайна

В твоём дыхании, о, Русь!

Ты неподвластна богословам,

Философам иных краёв,

Лишь только сети Бога-Слова

Сбирают снов твоих улов…

Лишь только тайна, и в начале

Твоей таинственной судьбы

Гологофский Крест и лик печали

В окне Ипатьевской тюрьмы.

Теперь блокбастеры снимая,

Хвалятся вновь Учителя,

Что вновь предаёт Царя Святая

Родная Русская земля.

Но не бывать! Она восстала –

Она восстала за Христа

И Русские полки собрала

Вокруг Голгофского Креста…

О, Родина! О, Русь Святая!

Твоей печали не коснусь,

Им не постичь России тайны,

Им не постичь тебя, о, Русь!

I.2. «Царебожничество нарастает»

Ну и, конечно, как только они – наши благостнейшие и благоговейнейшие православные богословы – увидели на Хоругви Царя Николая II Александровича надпись:

« Святый Царь Искупитель Николай »

Все они страшно заволновались и закричали, точнее прямо-таки заверещали:

— Ересь! Ересь!! Ересь!!!

Да, сильно всё изменилось с истинно монархических времен, когда и старец Кирилл Павлов, и старец Николай Гурьянов, и старец Иероним Санаксарский, и старец Адриан Псково-Печерский, и даже Святейший Патриарх Алексий II благословляли эти наши хоругви с этой самой крамольно-кромешной надписью – справа от самого образа Святого Царя . . .

А теперь только ругают, и называют еретиками. Ну как же по Москве – Третьему Риму идут странные, бедно одетые люди:

Все кромешники, да крамольники,

Черносотенцы – мужики,

Половина из них раскольники,

Остальные – еретики …

Так они, ненавистники Святого Русского Царя нас воспринимают. И клеют нам «ярлык» каких-то мифических «Царебожников». Но мы не Царебожники – мы Русские Православные люди, чтущие святую и священную память Царя-Мученика и Его Святой Семьи. И скоро, в 2018 году, пойдёт миллионный Крестный ход из Екатеринбурга на Ганину Яму. И впереди пойдёт большая Хоругвеносная хоругвь Царя-Мученика. Уже сейчас я вижу как это произойдёт.

Как любил говорить Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн: Сие и буди, буди!…