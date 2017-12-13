«Царебожники» и цареборцы. Часть 5

V.1. «Апологеты Богохульной ереси»

(«Священная война с Царебожниками»)

Как я уже говорил, вместо борьбы с «Матильдой» теперь набирает силу борьба с «Царебожниками»… Всё сильнее и сильнее. Причем, в этой самой, неизвестно откуда вдруг взявшейся «ереси», обвиняют очень многих Монархистов со стажем борьбы по 25, а то и по 30 лет. Господи, где те благословенные времена, когда мы при Патриархе Алексии свободно ходили по Москве Монархическими Крестными Ходами? Нет их, ушли, канули, забылись… И как ходили! Да и не только в Москве – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Дивеево, Иркутске, Пскове, поселке Локоть, во многих городах, селах, деревнях, скитах, монастырях – в России, на Донбассе, в Луганске, в станице Луганской, в пещерном монастыре в Святогорской Лавре, в пещерном монастыре в Костомарово, в Лаврах – Троице-Сергиевой, Киево-Печерской, Почаевской, в Посково-Печерском монастыре, в Санаксарском монастыре – и дальше, дальше, дальше – в Сербии, Черногории, Румынии, Греции, на Афоне… И так 30-ть лет. Но самые главные Ходы были всё же в Третьем Риме. По 30-ть, 50-т, 70-ть тысяч человек. Помнится, перед прославлением Святых Царственных Страстотерпцев во главе сонма Новомучеников и Исповедников Российских – огромный Крестный Ход шел от памятника св. равноап. Кириллу и Мефодию, мимо Собора Василия Блаженного, мимо Кремлевской стены, по Большому Каменному мосту, вниз, мимо серого Дома на Набережной, во двор старинного храма Николы на Берсеневке, и там, во дворе храма был ещё молебен с акафистом Святым Царственным Мученикам. Сто тысяч человек шло тогда этим эпохальным Крестным Ходом, священники, отцы, братья и сестры, старики и малые дети, здоровые и калеки, блаженные и юродивые, члены «Союза «Христианское Возрождение» во главе с Владимиром Николаевичем Осиповым, братчики «Братства Святого Царя Мученика», братчики «Союза Православных Хоругвеносцев», Союза Православных Братств, Союза Православных Граждан, казаки Сергиево-Посадской Казачьей Заставы, казаки разных Казачьих Войск: Донского, Уральского, Терского, Кубанского, Сибирского,… Повторяю, сто тысяч человек и все единым духом, единым сердцем и едиными усты, – пели:

– Святый Царю-Мучениче Никола – а – а – е, Мо – ли Бо – о – о – о – ога о на – а – а – с !.. –

И никому в голову не приходило выискивать в этой массе православных почитателей Русского Царя – каких-то там «раскольников», «еретиков», «царебожников», «цареискупительников», и т.д. и т.п.

Но потом эти Крестные Ходы по Москве почему-то запретили. И вот уже 10-ть лет мы, Православных Хоругвеносцы их не проводим. Почему? Неизвестно. Так и жили, путешествуя: то в поселок Локоть, то во Псков, то в Кронштадт, то в Луганск, то в Сербию с Черногорией. А в Москве ни – ни. Но вот в 2017 году началось новое наступление на Царя. Господин Учитель снял богохульный фильм «Матильда». И вот, в Интернете появилось объявление, что 1-го августа 2017 года в подворье Храма Воскресения Христова в Кадашах пройдет молитвенное стояние в защиту Царя-Мученика и против «Матильды». Все мы обрадовались и позвонили координатору «Сорока Сороков» Андрею Кормухину. Он ответил:

– Да, приходите, только хоругвь с Распутиным не приносите!..

Ну, мы и пришли. Пришли и встали по центру двора с тремя Хоругвями Царя Николая Александровича и большим знаменем с иконой всей тайной беззакония умученной Царской Семьей, и ещё Царским Черно-Золото-Белым знаменем Российской Империи с нашитой на него иконой Пресвятой Троицы Единосущной и Нераздельной – Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь. Хорошо развевалось это «Троицкое Знамя», и лучи солнца, пронизывая его, высвечивали Святые Лики Триипостасного Бога …

Но вот стояние закончилось, прошло пару недель, и вдруг Интернет прямо-таки взорвался обвинением нас – Хоругвеносцев в «ереси Царебожия». Вот – одни из образчиков подобных текстов:

«Братья и сестры, хотим вам напомнить, что множество уважаемых православных священников благословили не иметь никаких дел с еретиками и хулителями Христа, считающими святого царя Николая «искупителем».

Поэтому ни на какие стояния, молебны, пикеты и митинги ходить православным христианам нельзя, пока организаторы не озвучат публично, что царебожники из «Царского креста», ХГСР, и прочих хоругвеносцеобразных сект будут с этих мероприятия выгнаны.

Призываем всех православных христиан к бдительности и верности Христу, а не апологетам богохульных ересей».

Вот так-то: оказывается, Хоругвеносцы и их лидер Леонид Донатович Симонович-Никшич, награжденный тремя орденами Русской Православной Церкви – Сергия Радонежского, Серафима Саровского и Димитрия Донского – а также Движение «Царский Крест» и многие другие монархисты – являются, цитирую:

«Апологетами богохульной «царебожнической» и «цареискупительной» ереси»!

Так, может, и оба Патриарха, наградившие Леонида Донатовича орденами – и покойный Алексий II (орден Сергия Радонежского) и ныне здравствующий Кирилл (Серафима Саровского и Димитрия Донского) – тоже, как сказано в приведенной цитате, того – «ЦАРЕБОЖНИКИ» И «АПОЛОГЕТЫ»?..

V.2. «Православие или Смерть!

(eщё раз о «Царебожниках» и «Матильде»)

В итоге Царебожниками оказались все. И «Хоругвеносцы», и «Царский Крест», и «Фонд Святителя Василия Великого», названный «Сектой Бойки Великого», и секта «Войсковая Православная Миссия» с её главой Игорем Евгеньевичем Смыковым, и Наталья Поклонская, и её духовник схиигумен о. Сергий Романов, и протоиерей о. Всеволод Чаплин, и даже те, кто пытался отчаянно бороться «за чистоту Православия» – Движение «Сорок Сороков». Повторяю, – все вообще борцы с фильмом «Матильда» оказались – «сектантами – Царебожниками»! «Вот это да!» – как пел когда-то Владимир Высоцкий. Представляю, что бы было на стотысячном Крестном Ходе в Екатеринбурге, если бы Екатеринбургская епархия начал бы тогда бороться с «ЦАРЕБОЖНИКАМИ»!

Впрочем, ясно, что бы было – не было бы Крестного Хода! Ибо почитающие Святого Мученика Царя Николая Александровича – все, так или иначе, «царебожники»!.. Ибо кто такие эти самые, столь страшные для либералов в Церкви – «Царебожники»? А я скажу кто. Царебожники – это те люди, которые любят тысячелетнюю Россию, тысячелетнюю Российскую Монархию, и горячо, всем сердцем чтят искупительный подвиг Царя – Мученика Николая II Александровича. Чтят всем сердцем и всею открытою Русскою душою… Вот, нам говорят: «Нельзя называть Царя «искупителем». Искупитель у нас один – Господь Бог наш Иисус Христос, вочеловечившийся Бог, Который сознательно взошёл на Крест во искупление первородного греха всего человечества. В том числе и первородного греха Русского народа. А Царь Николай – просто человек, и он не мог искупить «второй первородный грех».

Извините, – отвечают «Царебожники». А откуда вы взяли, что мы говорим об искуплении какого-то «второго первородного греха»? Откуда этот «второй первородный» взялся? Нет, мы ясно говорим о грехе:

Богоотступничества Цареотступничества – т.е. отречения от Царя и Бога. Затем: грехе предательства Русского Царства грехе полнейшей теплохладности народа, – «о, если бы ты был холоден или горяч!» грехе невозбранения цареубийства грехе ухода большой части народа в «красную» ересь.

Но, ни о каком искуплении «второго первородного греха» обожествленным Царем – речи нигде и никогда не было даже и в помине. Вообще, такое толкование «искупительного подвига» Царя – Мученика может присниться Русским людям только в кошмарном сне. Но искупление было. Было искупление нашего греха, о котором Царь знал наперед, когда сказал:

Именно эту фразу Царя о (sic!!!) ЖЕРТВЕ, я и написал на обратной стороне Хоругви с его изображением, сделав её несколько более лаконичной из-за ограниченности пространства. Теперь на Хоругви она звучала: «Если для спасения России нужна жертва – я готов стать этой жертвой!»

А кому приносится такая Жертва. Жертва приносится Тому, Кто так же сознательно принес Перво-Жертву для Искупления и спасения человечества. И весь Православный Русский Народ, все почитатели подвига Царя, все Русские Монархисты, все Царисты – все отлично понимают, что Царь именно сознательно пошел на эту великую страшную Жертву, принеся Себя и Свою Семью для спасения России и отрекшегося и предавшего его Русского народа – и Русский народ был прощён. Прощён только из-за этой священной искупительной жертвы, подобной которой не было в Истории ни России, ни всего человечества. Несомненно, в смысле жертвенности и сознательности этой жертвы – это повторение Голгофы. Да Ипатьевский подвал все и называют – Русской Екатеринбургской Голгофой.

Теперь, что касается личностей самих «Царебожников».

Василий Вадимович Бойко-Великий. Недавно провел в Коломенском великолепную конференцию по т.н. «Екатеринбургским останкам», где собрались представители истинной монархической России. Глава Движения Царский Крест Александр Порожняков. Вчера, 20 сентября выступал на телеканале «Царьград». Говорил очень продуманные и взвешенные вещи против фильма «Матильда». Никакого «Царебожия» в его речи не было ни близко, ни отдаленно. Игорь Евгеньевич Смыков. Начальник Войсковой Православной Миссии. Этот замечательный скромный человек вот уже лет десять ездит по России, Сербии и другим странам с мироточивой иконой Святого Царя Мученика, неся свой подвиг самоотверженно, без шума и всякой показухи. И, наконец, отец Сергий Романов. Об этом человеке, так как на него идут многие нападки и напасти хочу сказать подробнее. Лет 17 тому назад Хоругвеносцы приехали в строящийся монастырь под Алапаевском, вокруг шахты, куда были сброшены Вел. Кн. Елизавета Феодоровна, инокиня Варвара и князья из рода Романовых. Строил монастырь о. Сергий.

Тогда я с ним и познакомился. В своей келье, которая, кстати, находилась над вратами монастыря, и чтобы в неё «войти» надо было подтягиваться на руках. В этой келье отец Сергий подарил мне тогда маленькую металлическую иконку Св. Царственных Мучеников. Я принял с благодарностью. А через некоторое время она сильно замvроточила. Да-да, господа борцы с «цареборческими чудесами» и мvроточением бронзового бюста Императора – металл мvроточит! Мvроточит точно также, как и дерево, и любой другой материал. Ибо тут не металл источает святое благоухающее мvро, а божественная Любовь. Того, кто видя нашу Любовь к Царю, подает нам знак:

– Дерзайте, Русские люди, ибо Я победил мiр! И вы идите и несите в мiр любовь ко Мне и Царю-Мученику, подвигом своим подтвердившему главный Закон мироздания: «Смерти нет».

Да, братья и сестры. Смерти нет. Но есть… предательство, теплохладность и ненависть. Лютая ненавистьк Царю и всем, кто сегодня восстал против богохульного фильма «Матильда». Этот превзошедшей все зло на Царя «мiровой блокбастер» снова, через сто лет убивающий Русского Царя Мученика и Его искупительный подвиг за Христа, Россию и Русских.

На этом я мог бы и закончить, но мне тут в Интернете попалась фотография в «научной» статье «Ересь царебожия или «реинкарнация культа деизированных (обожествленных – Л.Д.С-Н) правителей древнего мира».

В начале статьи Хоругвь-икона святого Царя-мученика, с несущими её двумя молодыми Хоругвеносцами, а в конце статьи – ещё одна фотография, на которой изображены стоящие вместе, я так понимаю, на Царском Крестном Ходе в Екатеринбурге. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, Наталья Поклонская, отец Сергий Романов и Митрополит Ташкентский Викентий.

Так вот, все эти замечательные Русские люди тоже этой самой бандой борцов с «монархической ересью» – обвиняются в Царебожии. А между тем, эти четыре русских человека сделали для прославления Царя и создания Храма на Крови, восстановлении монастыря Св. Симеона Верхотурского и создании как минимум трёх сильных монастырей на Урале, один из которых – Знаменитый монастырь на Ганиной Яме – его о. Сергий Романов создал с нуля, прямо от окропленной кровью Царственных Мучеников земли – то есть эти четыре человека сделали и делают огромное и святое русское дело – и именно их сегодня, особенно Наталью Поклонскую и о. Сергия Романова, в первую очередь, обвиняют в «Царебожии».

А судьи кто?! А судьи – главные судьи – это борец с Иваном Грозным и Григорием Распутиным, главный обличитель сект – Александр Леонидович Дворкин и священник о. Алексей Уминский. Вроде бы знающие, образованные люди. Только Царя Николая II Александровича они не любят и Русских монархистов, или, как говорит Леонид Болотин «Царистов» – тоже. Причем, не любят сильно. Вот они и придумали этот, как они полагают, уничижительный термин – «ЦАРЕБОЖНИКИ». Но то, что для врагов Царя – тьма, для нас, Русских монархистов – Свет. Что для них «ложь», для нас «истина». Что «ересь», для нас – выражение любви к Царю и к Его подвигу. Так может, нам согласиться с этим «клеймом» – «ЦАРЕБОЖНИКИ», может, нам спокойно принять это их «тавро» и этот их «брэнд». А что? Ведь мы любим, и сильно любим Русского Царя Николая, за то, что он любил Бога, и пошел на смерть за Христа и Россию.

Так что, может, «ЦАРЕ-БОЖ-НИКИ» совсем даже неплохое слово? Тут вам и Царь, и Бог, и Ника – т.е. победа…

Потому что именно они, «Царе-божники» всея Руси, сегодня стоят в первых рядах против мерзкой пародии господина Учителя – «Матильда». Стоят, и стоять будут на Смерть. Ибо пришли те самые времена, когда становится совершенно актуальным лозунг афонского монастыря Эсфигмена, Сербских Четников и Русских Хоругвеносцев –

« ПРАВОСЛАВИЕ ИЛИ СМЕРТЬ! »

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич