«Царебожники» и цареборцы. Часть 4

IV.1. «Крестный ход по Третьему Риму»

Вчера, 16 сентября 2017 года в субботу в 17.00, на Патриаршем мосту, напротив Храма Христа Спасителя, Хоругвеносцы давали интервью телекомпании «Аль-Джазира». Приехали мы туда с Валерием Александровичем Левченко несколько раньше, попили чайку в маленьком кафе, что стоит справа у самого устья моста, и пошли выбирать безопасное место для интервью. Только мы вошли на сам Патриарший мост, как увидели двух парней с белыми голубями:

— Ты что торгуешь ими? – спросил я у одного.

— Нет. Вы можете с ними сфоткаться. Вот протяните руку и сожмите в кулак, — и посадил мне одного из голубей на руку.

Птичка сидела тихо и спокойно. С таким, я бы сказал, серьёзным выражением на лице. Парень посадил мне ещё одного на другую руку, и по одному ещё на плечи. Так Валерий Александрович и запечатлел меня на фоне Храма Христа Спасителя с четырьмя белыми голубями… Хорошее было начало для нашего интервью. Вслушавших в говор хозяев этих прекрасных белых птиц, я спросил:

— Ребята, вы откуда родом?

— Из Крыма! – ответили они. – Из Джанкоя.

— А-га! То-то я слышу у вас выговор крымский.

— Да, Крым наш! – воскликнули они и подняли правую руку со сжатым кулаком…

Потом мы пошли дальше. Нашли хорошее место и вернулись в центр моста. Тут нам на встречу уже шли корреспонденты телекомпании «Аль-Джазира»…

Да, так хорошо и красиво всё начиналось – с прекрасных белых голубей, и до определённого момента так и продолжалось. Скоро на середине моста мы встретились с звонившей мне журналисткой Викторией и английским журналистом Гленом, немного подождали оператора, снимавшего бесподобные наши виды Кремля, с белыми соборами и колокольней Ивана Великого, и пошли в конец моста начинать работу.

Интервью шло споро и, как говорится, как мо маслу. Леонид Донатович рассказывал о Союзе Православных Хоругвеносцев, его создании, истории, делах, деяниях, Крестных ходах, Православных шествиях, митингах, пикетах, стояниях, молебнах, акафистах, и снова бесконечных Крестных ходах, которыми вот уже 25-ть лет с хоругвями, знамёнами и стягами, идут по Святой Руси братчики Союза Православных Хоругвеносцев. Потом журналистка Виктория спросила:

— А как Вы ведёте борьбу с врагами Православия. Вы можете сейчас это показать?

— Можем, — ответил Леонид Донатович. И мы запели:

— Богородица Дева, ра-дуй-ся-я… Благодатная Мария, Господь с Тобою-ю-ю…

И так пропели несколько молитв: Богородице, Святому Духу, Кресту Господню, Трисвятое, Отце наш, Символ веры и другие. Хорошо так пели, слаженно. Первым голосом Александр Валерьевич Королёв, ему подпевал Казак Луганский Валерий Александрович Левченко и наш Арт-дизайнер Игорь Игоревич Мирошниченко – все они прямо в руках, без древок, держали недавно обретённую Леонидом Донатовичем хоругвь Царя-Мученика Николая Александровича, лет 15-ть тому назад созданную нашим Хоругвеносцем Юрием Петровичем Копосовым. Милый и дорогой, бессребреник и юродивый, человек с совершенно поэтическо-художественной душой, блаженный наш Юра Оптинский или, как его все звали: «Опта». Давно уже его нет среди нас. А какие хоругви, какие знамёна ,какие транспаранты он делал! Одно знамя

«СЛАВА ХРИСТУ! СМЕРТЬ АНТИХРИСТУ!»

чего стоит! И всё бескорыстно, всё без платы, а сам был бедным, одевался в ветхую чёрную рубашечку, и старые яловые сапоги, и всегда, в любую стужу, ходивший в тонком коричневом плащичке… Так и вижу его, в белой московской метели идущего впереди Крестного хода, несущего наше первое чёрное сакральное знамя с полной Голгофой и словами:

«ЦЕРКОВЬ. ЦАРЬ. ЦАРСТВО.»

и громким сильным голосом поющего: Кресту Тво-е-му по-кло-ня-ем-ся, Владыко… И святое Воскресение Твое сла-а-а-вим…

А мороз трещит, ветер гудит, летит — метёт белая московская метель, заметает стоящие трамваи, автомобили, дома, кафе, магазины и саму маячившую в конце Никольской улицы Кремлёвскую стену. Какой там Блок, какие «Двенадцать», какие:

— Эх, эх, без креста!

Мы на горе всем буржуям,

Мировой пожар раздуем!!!

Нет, тут всё было другое, противоположное. Тут шёл по Никольской, по ночной уже Москве Православный Крестных ход, и впереди него с чёрным развивающимся в метели знаменем шёл наш блаженный юродивый Юрий Петрович Опта… Эх, какие были прекрасные времена! По Третьему Риму можно было беспрепятственно ходить Крестными ходами и проводить молебны, и у памятника гренадёрам Героям Плевны, и у Кирилла и Мефодия, и у самого недавно восстановленного Казанского собора на Красной площади… А потом всё началось меняться. Не сразу, конечно, постепенно…

Помню, как-то, в году, кажется, 2012-м в «Русском журнале» Виктор Милитарёв опубликовал статью «Хоругвеносцы». Там ещё фотография мощная:

«Хоругвеносцы. Виктор Милитарев

На этой фотографии изображены двое моих друзей – поэт Леонид Симонович-Никшич и художник Игорь Мирошниченко. Игорь одет в майку своей работы с девизом «Православие или смерть!». Ему же принадлежит и задник, на фоне которого они засняты. Почему Леонид и Игорь одеты в такую необычную одежду, я расскажу позже.

Вот уже почти 20 лет как Симонович-Никшич основал Союз православных хоругвеносцев. Мирошниченко, если я не ошибаюсь, состоит в СПХ практически с момента основания. Союз православных хоругвеносцев продолжает традицию дореволюционных братств православных хоругвеносцев, существовавших при многих православных храмах.

Как и дореволюционные хоругвеносцы, братчики СПХ регулярно проводят крестные ходы с хоругвями. Да и взглядов они придерживаются тех же. В смысле православно-монархических убеждений и русского национализма. Так что, когда братчиков СПХ обвиняют в «черносотенстве», они воспринимают эти обвинения не как обвинения, а как констатацию фактов. Поскольку идеология СПХ, и правда, чрезвычайно близка идеологии Союза Русского Народа и Союза Михаила Архангела.

Кстати, на день памяти Архангела Михаила хоругвеносцы уже много лет проводят так называемое молитвенное стояние. Если я не ошибаюсь, то жанр молитвенных стояний является инновационным вкладом Симоновича-Никшича в православно-черносотенную традицию. Молитвенное стояние есть некий синтетический жанр, объединяющий в себе молебен, крестный ход, религиозно-политический митинг и собственно стояние, т.е. присутствие в ходе молебна и митинга весьма живописно стоящих хоругвеносцев с тяжелыми хоругвями.

Молитвенные стояния хоругвеносцы проводят довольно часто, например, в дни памяти Царской семьи или в годовщину Куликовской битвы.

Именно на молитвенных стояниях хоругвеносцев Никшич и проводил те действия, за которые он и СПХ приобрели весьма скандальную славу в глазах либеральной и левой (включая либерально- и лево-православной) общественности. Я имею в виду знаменитые «сожжения» и «разрушения». Так, Никшич в свое время торжественно сжег один из томов «Гарри Поттера», а в другой раз сжег фотографию певицы Мадонны. Впрочем, не всегда необходимо что-нибудь сжигать. На гей-прайды хоругвеносцы просто приходят и стоят. И этого бывает вполне достаточно.

Насколько я понимаю, Леонид считает свои акции такого рода символическими не только в смысле простого метафорического выражения своей негативной нравственной оценки того или иного общественного явления, но и символическими в более глубоком мистико-реалистическом смысле. То есть, все эти сожжения и разрушения имеют для Никшича приблизительно такое же значение как и молитвы «Живый в помощи» или «Да воскреснет Бог» для всех русских православных христиан. Значение реального призыва Божьей благодати для изгнания бесовских сил. Иначе говоря, эти акции являются для Никшича чем-то вроде своеобразного обряда социального экзорцизма – изгнания бесов из той или иной сферы общественной жизни.

Сам Никшич относит эти акции к сфере инквизиционной деятельности. Надо сказать, что Леонид относится с большим уважением к средневековой католической инквизиции. Он весьма почитает память таких исторических деятелей как Изабелла и Фердинанд Испанские и инквизитор Торквемада.

Точно также Леонид чрезвычайно уважает и наших отечественных деятелей, которые, по его мнению, развивали инквизицию в России – преподобного Иосифа Волоцкого, епископа Геннадия Новгородского и царя Иоанна IV Грозного.

Более того, Никшич также почитает память трансильванского воеводы Влада Цепеша, более известного как Дракула.

Всех этих исторических деятелей Никшич считает сознательно оклеветанными, сознательно представленными злодеями и людоедами. На самом же деле, все эти люди были великими христианскими воинами, боровшимися с черными магами, антихристианскими гностическими сектами и непосредственно с бесовской нечистью, всегда готовой захватить наш мир. И прямые потомки тех, с кем эти христианские воины боролись и являются авторами «черной легенды»

Поэтому Никшич основал помимо Союза православных хоругвеносцев, Союза православных братств и Свято-Сергиевского союза русского народа также еще две весьма специфические организации – Русскую инквизицию и Русское отделение Ордена дракона. Ну, с инквизицией все понятно, а Орден дракона сильно меньше известен русскому читателю. Его основал, если не ошибаюсь, отец Влада Дракулы и Дракула был как раз его Великим магистром.

Вот в одеяния членов Ордена дракона и одеты, если я не ошибаюсь, Леонид и Игорь на нашей фотографии.

Как относиться к деятельности Никшича? Многие считают Леонида и его хоругвеносцев клоунами и шарлатанами. Я с этой оценкой совершенно не согласен. Могу сказать одно. На мой взгляд, акции хоругвеносцев очень красивы. По крайней мере, для человека, привыкшего к красоте православного обряда. Я не считаю возможным обсуждать истинность или ложность мистических воззрений Никшича на этих страницах. Хочу сказать лишь одно. Как ни относиться к мистическим и политическим убеждениям Леонида, он, на мой взгляд, является автором и режиссером-постановщиком перформансов и хепенингов такой могучей выразительной силы, что многие практики левого искусства типа других моих хороших знакомых, таких как Марат Гельман или Анатолий Осмоловский вполне бы могли удавиться от зависти, если бы позволили себе оценить деятельность Никшича объективно.

От редакции. Виктор Милитарев – публицист, активист (с 1991 г.) различных сомнительных движений, в 2009-2011 – организатор и участник многих акций в защиту исторического наследия Москвы.

Александр Покровский ·

любо!

19 сентября 2017 г. 6:10».

Читал я эту статью Виктора и радовался. Радовался и вспоминал Юру Оптинского. Тот ночной метельный Крестный ход. Какой это был фантастический «перформанс»! Или «хаппининг»? Я не очень разбираюсь в этой птичьей терминологии. Но скажу одно – перформанс был потрясающий!..

IV.2. «Учение о Царе-Искупителе»

Да, так, в своей оригинальной манере писал о нас Виктор Милитарёв. Особенно мне понравилось, что: Марат Гельман, увидев «перформансы» Леонида мог бы «удавиться от зависти». Как прекрасно это звучит! Так и вижу, мы идём ночным Крестным ходом, а впереди, на Лобном месте, почему-то стоит висилица и на ней со скрипом, сильно раскачиваясь на ветру, висит… Нет, нет, вы не подумайте, всего лишь ватный муляж… Я ведь добрый человек, и никому не желаю зла…

Да, вот так. Но как оказалось позже, Леонид Донатович и все Хоругвеносцы не только постановщики прекрасных «перформансов» и «хэппинингов», но и ещё и сектанты, исповедающие и «практикующие» страшную ересь «ЦАРЕБОЖНИЧЕСТВА» и «ЦАРЕИСКУПИТЕЛЬНИЧЕСТВА». Впрочем, не только Хоругвеносцы. Вот, например, что пишут современные «Цареборцы» про замечательную исполнительницу православно-монархических гимнов Жанну Бичевскую:

«Активной проповедью царебожия занимается известная исполнительница песен Жанна Бичевская, систематически прословляя царя-искупителя.

Песня Жанны Бичевской «Царь Николай» содержит последовательное изложение идей о клятве 1613 года, об особой роли монархии перед грядущим вторым пришествием, о клятвопреступлении народа, об искуплении России царём и об отступничестве современного клира. Хотя царь и назван страстотерпцем, прямо сказано о выкупе им Руси. Ниже приведены выдержки:

(…)

В веке семнадцатом Богу в угоду

Русский народ как едины уста

Клялся на верность Романовых роду

Вплоть до второго прихода Христа.

(…)

Не растопив архирейского сердца,

И не услышав: «Увы мне, увы»,

Плачет икона Царя-Страстотерпца

Миром священным во храмах Москвы.

(…)

Как на Кресте, на полу распростертый,

Ты претерпел за Христа до конца,

Выкупив Русь искупительной жертвой,

Богом увенчан сияньем венца.

(…)

Царебожники полагают, что русский «народ-богоносец» принёс нерушимую перед Богом присягу дому Романовых и монархическому строю, как таковому. По их мнению, свержение самодержавия и последующая за этим казнь Николая II в 1918 году есть ужасная измена клятве и страшный, погибельный для России и русского народа «соборный грех», который требует особого всенародного покаяния, как если бы народ отверг самого Христа. В то же самое время, сама смерть невиновного в измене царя уподобляется крестной смерти Христа (а сам царь — Христу), и полагается, что сам царь своей кровью искупил свой неверный народ от «соборного греха» и его тяжёлых последствий. Бедствия России в XX веке и современное, не лучшее положение вещей, воспринимаются как кара Божья ныне живущим за отступничество предшествующих поколений от царя лично, династии, наконец — монархии, как таковой. Такое отступничество, фактически, приравнивается к богоотступничеству и даже к непростительной хуле на Святого Духа. Монархическое и имперское прошлое страны при этом идеализируются».

И это о «Царебожнице» Жанне Бичевской. А то, что её голос действительно звучит, как набат над Русской землёй, они не слышат. Точнее, слышат, конечно, но затыкают уши и отверзают уста, чтобы в очередной раз прокаркать: «Царебожники! Сектанты! Цареискупительники!»…

IV.3. «Хоругвеносцы на стоянии в Кадашах»

(Чудо в Хонех)

Однако же, я чуть ли не главный теперь «Царебожник» страны, тем не менее, подвизающийся в лоне, как её называют наши «катакомбники» – «РПЦ МП». Вот, что в Сети по поводу стояния 1-го августа при Храме Воскресения Христова в Кадашах пишет некто Алексей Фомичев, называя нас и наших сторонников «Хоругвеносцеобразной сектой»:

«Братья и сестры, ни на какие стояния, молебны, пикеты и митинги ходить православным христианам нельзя, пока организаторы не озвучат публично, что царебожники из «Царского креста», ХГСР, и прочих хоругвеносцеобразных сект будут с этих мероприятия выгнаны.

Однако, и в таком случае стоит проявлять бдительность, так как не смотря на заявления организаторов прошлого стояния в Кадашах в лице А. Кормухина, что все «фрики» будут со стояния убраны и профильтрованы силами ДСС, прямо по центру площадки для молебна красовалась огромная еретическая икона «царя-искупителя», которую никто из ответственных лиц так и не удосужился убрать, подставив тем самым всех, кто пришел в тот день на молебен царственным страстотерпцам. После этого стояния по многим СМИ прошла новость о прошедшем в Москве «молебне царебожников». Не смотря на многочисленные вопросы к координаторам ДСС добиться внятного ответа по планам их дальнейшему взаимодействия с еретиками из царебожнических организаций типа «Царский крест» Порожнякова не удалось. Более того, некоторые представители (г-н Ильин) заявляли что никакой ереси в царебожии не видят и это все выдумки.

Призываем всех православных христиан к бдительности и верности Христу, а не апологетам богохульных ересей».

Примерно о том же пишут борцы с ЦАРЕБОЖНИКАМИ и о 100-тысячном Санкт-Петербургском Крестном Ходе во имя Св. Блгврн. Вел. Кн. Александра Невского.

Оказывается, нельзя нести на нем иконы Казанской Божией Матери с «неканонизированными святыми» Минина и Пожарского, изображенными под образом Богородицы. Ну да, некоторые могут усмотреть в намеке на тогдашнее освобождение Москвы от поляков, что-нибудь не совсем приятное для себя… А юрист Патриархии Ксения Чернега заявила, что в Крестном Ходе могут участвовать только «канонические» иконы, и не могут «неканонические» и всякие там транспаранты, типа «Нет «Матильде»!». Причем эти канонические иконы «могут нести только «православные организации», чье православие «канонично», т.е. подтверждено и разрешено Патриархией…

А между тем, в стране и за её пределами очень быстро набирают массовость именно эти самые «еретические царебожники» и самочинные православные, несущие эти «неканонические иконы» с изображением Царя – Мученика Николая II, Ивана Грозного, Павла Первого, Александра Суворова, Евгения Родионова, Святого Старца Мученика Григория Распутина и другие подобные изображения чтимых как святых и почитаемых за патриотизм Русских людей, душу свою положивших за други своя. Особенно тут важна, конечно, неканоничная еретическая, принадлежащая Хоругвеносцам «огромная Хоругвь Царя-искупителя», под которой на стоянии в Кадашах стоял Глава Хоругвеносцев – главный на сегодня еретик страны – Леонид Донатович Симонович-Никшич! Представители «цареборцев» сфотографировали эту картину и, поместив её в Интернете, большой, разящей белой стрелкой указали на надпись: « Царь Искупитель Николай Второй »

Причем, статей и фотографий на тему: «ХОРУГВЕНОСЦЫ – ЦАРЕБОЖНИКИ», да и не только Хоругвеносцы, в Интернете всё больше…

IV.4. «Царебожнический фотоальбом»

Впрочем, тема эта – тема «Царебожников» теперь будет только нарастать как «снежный ком». Уже нарастает. Уже катится этот ком с горы и его уже никак не остановить. Потому что в России назревают огромные перемены. Грядёт битва «сынов Света» и «сыновьями погибели». Вот уже разворачиваются в марше колонны лунгиных, учителей, серебряковых и сакуровых, вот уже впереди идёт большое либеральное знамя. И на нём большая «икона» сидящего Бафомета. И за ним знамёна с «образами» других великих демонов Ада – Веельзевула и Астарота, Левиафана и Абадонны. А вот рядом с ними идут красные с «ликами» видимых бесов: Маркса, Энгельса, Ленина, Свердлова, Дзержинского, Троцкого, Урицкого, Войкова, Юровского, Голощёкина, Бела Куна, Землячки… Имя им «легион». Идут и орут, и визжат, и воют, и поют:

— Мы свой, мы новый мир построим! Кто был никем, тот станет всем!

— Смерть Царю! – орёт мощный усилитель.

— Смерть, смерть, смерть!!! – отвечают «массы».

Но им навстречу идут «Царебожники, Черносотенцы и Православные мракобесы», в подрясниках, с развивающимися бородами – идёт Чёрная Сотня, «Святая Русь» Ивана Отраковского, Сергиево-Посадское Казачье братство Павла Киприяновича Турухина, и впереди всех возглавляя – как это и было уже в течении 20-ти лет идут воины Союза Православных Хоругвеносцев во главе со с Нерукотворенным Убрусом Господа нашего Иисуса Христа и с той самой иконой Святого Царя Николая Александровича…

Да, скоро будет именно так. А пока Хоругвеносцев обвиняют в «ереси царебожия» и публикуют в Интернете массу их «царебожнических» фотографий под рубрикой «Царебожники и хоругвеносцы».

Впрочем, давление на почитателей Царя-Мученика, кровью и Своей и Своей Святой Семьи искупивший Русский народ, и обвинение их всех в «Царебожничестве» и «Цареискупительстве» будет только нарастать. Например, Глава «Византийского клуба» Аркадий Малер в комментариях к статье Егора Холмогорова «Царебожия не существует» уже требует проверить Леонида Донатовича на то, что и кого он считает Святой Троицей. Читаю это и не верю своим глазам. Так и хочется съёрничать и ответить этому новому инквизитору-цареборцу:

— Русская Святая Троица, Аркадий – это Царь Иван Грозный, Григорий Распутин и Малюта Скуратов!… Готовься, скоро они к тебе придут! Для Страшного суда…

Хотя, что ж для Малера, наверно, важнее «Троица» не русская – то есть Элем Климов, Павел Лунгин и Алексей Учитель…

Впрочем, шутки в сторону. Заявляю со всей ответственностью: никаких «Царебожников» среди, как говорит Леонид Болотин, «чтителей» Русского Царя-Мученика никогда не было и нет!

Святый Царю-Мучениче Николае, моли Бога о нас!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич