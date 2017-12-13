«Царебожники» и цареборцы. Часть 3

III.1. «Царебожничество нарастает»

Прошло 17 лет. Теперь Крестные Ходы в Москве запрещены. Особенно Монархические. Даже в защиту Царя мученика от «Матильды» православным приходится собираться на узком пятачке в ограде Храма Воскресения Христова в Кадашах. А за ворота уже выйти нельзя. Но и там, за решеткой – за нами зорко наблюдает Большой брат и ставит потом в Интернете такие вот «обличающие плакаты»:

И публикует обличающие статьи. Мол, мы же говорили, что Хоругвеносцы – сектанты! Приверженцы опаснейшей монархической ереси – «Царебожников»! Они Царя Николая II приравнивают ко Христу. И тем унижают Спасителя, искупившего первородный грех всего людского люда. Но Христос был Богом, а Царь Николай II всего лишь человеком. И человеком грешным. И поэтому никак смертью своею искупить никого не мог. Но они – «Царебожники»-Хоругвеносцы фанатично твердят, что Царь в подвале Ипатьевского дома мучениями своими, претерпешими от изуверов-сатанистов искупил грех бого- и царе- отступничества и предательства Русского народа – и только поэтому Русский народ «искуплен» и прощён. Своим мученическим подвигом Царь взял всю вину Русского народа на себя. И поэтому Господь наш Иисус Христос простил Русский народ. Это ересь, ересь и ещё раз ересь» — и т.д. и т.п. до бесконечности…

Так они все, наши православные богословы, говорят. Но отнюдь не так думает Русский народ. Он сердцем своим чует, что если бы не было подвига, повторяю, добровольного подвига, Царя, не было бы и его – Русского народа. Да и времена-то наступают уж больно тревожные. Война надвигается. Как тогда в 1913-м году. Война и смута. И теперь, когда наступило столетие того самого, революционного года. И мне невольно вспоминаются строки:

«Предсказания» Михаила Лермонтова

Настанет год, России черный год,

Когда царей корона упадет;

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пища многих будет смерть и кровь…

III.2. «Картина тушью»

(О «Матильде», Царе Мученике и наших патриотах)

Да, интересно развиваются ситуация. Если так пойдет и дальше – а дальше пойдет именно так – то у нас может начаться не только Майдан…

И всё это «сдетонирует» из-за одного единственного фильма «Матильда». Вот уж, действительно, «Блок-бастер», где в этом самом «бастере» звучит и «эксклюжн», и «эсплоужен», т.е. «взрыв» . . .

И кто же с кем будет воевать. Кто же с кем пойдет стенка-на-стенку. В одном из недавно опубликованных материалов приводится загадочная цитата – прогноз на 2017 год из масонского журнала «Экономист», с картой таро «Башня».

Причем, башня эта расколота, навроде Бастилии, и с обеих её сторон друг на друга сдвигаются две армии – одна, слева, с красными знаменами – с серпами и молотами, а другая, справа – с хоругвями с восьмиконечным православным крестом . . .

Но будет не совсем так. Дело в том – и это уже видно не в «Экономисте», а в действительности, – что против Православных, точнее против Православных почитателей Святого Царя Мученика идут граждане очень разного окраса: и красные, и желтые (в смысле «доллара»), и голубые (в смысле Содома), и даже многие патриоты-государственники, типа таких деятелей искусства, как Станислав Говорухин и Владимир Бортко. Надо же! Помню, как восхищались Хоругвеносцы фильмом Бортко «Тарас Бульба». Как, чего они ранее никогда не делали, шли в кинотеатры, и там, замерев, и утирая горячую мужскую слезу, смотрели эти великолепные патриотические кадры . . .

И каково же было их разочарование, когда они узнали, что и Бортко защищает «Матильду»…

– И Вы с ними?! – обратилась к нему депутат Наталья Поклонская. Нам не сообщили, что он ей ответил. Скорее всего:

– Да, и я! – отвечает Владимир Бортко. – Я не только за «Матильду» и Учителя, но я ещё за Николая Губенко, который собирается ставить пьесу по роману Пикуля «Нечистая сила». Я за Учителя, за Губенко, за Пикуля и за «Нечистую силу»!!!

И такое говорит не один патриот Владимир Бортко. То же самое твердят и патриотка-фигуристка Ирина Роднина, и красные патриоты Константин Сёмин и Андрей Фурсов. А Михаил Делягин недавно прямо так и брякнул: «Россия пожинает плоды канонизации царя-богохульника!»

Вот это да! – как пел когда-то Высоцкий.

«Недоумение, – пишет «Русская Народная Линия» – вызывает републикация Изборским Клубом этой, мягко говоря, некорректной и неудачной заметки известного экономиста. Ведь в руководстве Клуба состоят православные люди. Неужели они солидарны с позицией Михаила Геннадьевича?..»

Да, – ответим мы «РНЛ» – многие «солидарны» и в Изборском Клубе. Ибо такова позиция многих патриотов:

– Царь был слабым и безвольным. Он проиграл Войну и отрекся от Престола. Он, под влиянием супруги-немки, увлекался мистикой и спиритизмом. Попал под влияние колдуна Гришки Распутина, который простер над Царским Престолом и Россией свои нетопырьи крыла. А тут ещё мракобес Победоносцев, который простер уже «крыла совиные». А над ними, над нетопырьими и совиными, выше ещё страшнее:

Все темнее и огромней

Тень Люциферова крыла . . .

И виноват во всем этот Царь, Царица и Распутин. А остальные многие были воинами патриотами – и Великий Князь Николай Николаевич, и высшее офицерство – Корнилов, Рузский, Брусилов и компания, и высшее духовенство, которое ликовало, что наконец-то Церковь освободилась от ненавистной Византийской Симфонии. Ну и, конечно, герои – революционеры, особенно большевики, которые так любили бедный русский народ, что в свои первые пять лет власти развязали такой террор – и именно против лучших русских людей – какого и не снилось никаким маратам, робеспьерам и кромвелям . . .

– Да что там душой кривить! Скажем прямо: правильно убили Царя-предателя! Ведь он вместе с Императрицей и Распутиным был изменником Родины. Заслужил, Николашка!

Такое, или близкое к этому приходится слышать не раз. И вдруг одна единственная Луганская Русская девушка Наталья Поклонская встает и говорит:

– Царь Николай Святой! Не прикасайтесь к Помазаннику Божиему! Он принес себя и свою Святую Семью в искупительную жертву для спасения России и Русского народа!

И если бы не было его подвига – ни нас, Русских, ни России сейчас не было! Что тут началось… Какой визг и вой поднялся! И завопили все: и либералы, и содомиты, и учителя, и депутаты, и фигуристки, и артистки. На последней передаче, посвященной «Матильде», Андрей Караулов, известный теле- и просто журналист прямо так и сказал, что фильм прекрасный, и что безвольный царь был под влиянием Распутина . . .

– Гришка Распутин! Гришка Распутин! – шипел он, и вытаращив безумные глаза, всё вспоминая «прекрасный, гениальный фильм Элема Климова «Агония» . . .

– Прекрасный, прекрасный фильм! – кричала и кивала головой актриса с прической Медузы Горгоны, фамилии которой я, к сожалению, не запомнил. Да и то, Горгона – она и есть Горгона, это и есть её фамилия.

Вот, дорогие братья и сестры, с чем и с кем мы столкнулись, как говорится, лицом к лицу. И никакого, как говорил поэт, «расстояния». И так все видно. Что же мы противопоставим всему этому лику коллективной «Медузы»? Да, действительно, что? И кто? Кто именно противопоставит ей щит и меч Русского Православного Персея? Ибо и в наших рядах отнюдь не всё гладко.

И наши проблемы хорошо и ярко высвятил Санкт-Петербургский Крестный Ход во имя Святаго Благоверного Князя Александра Невского, да и не только он. Дело в том, что некоторые представители нашей Церкви, как огня боятся настоящего Русского Монархизма. Как будто не видят и не замечают, что на нас всех, и на них – неумолимо надвигается . . .

Нам, Хоругвеносцам, на одном стоянии против «Матильды» православные организаторы этого стояния так и говорили:

– Чтобы не было Хоругвей с Распутиным и Черно-Золото-Белых знамен-«Имперок»!

И вообще, как я понимаю, лучше бы было, чтобы вообще не было Монархических Знамен и Хоругвей. Особенно нашей знаменитой Хоругви, с которой мы прошли тысячи и десятки тысяч километров в течении 25-ти последних лет, – с изображением Святого Царя, на которой справа от его лика написано:

« Святой Царь Искупитель Николай »

Вот эта Хоругвь и эта надпись вызвала прямо таки бешенство и дикий шквал воплей, с Интернете – особенно, разумеется, на форуме Александра Леонидовича Дворкина, и другом – протоиерея Алексея Уминского. Последний же, ненавидя эту хоругвь – прямо защищает Учителя и «Матильду» …

И в заключении, повторюсь, Царь знал, что ему вместе с Семьёй в 18-и году придётся взойти на Голгофу (мало того, он отказался уехать за границу, когда ему предложили это сделать), и говорил об этом. Привожу здесь точно его слова:

«Если для спасения России нужна искупительная жертва, Я буду этой жертвой. Да будет воля Божия!». Эти его слова с немалой долей удивления приводит Столыпин в одной из своих публикаций.

Я не понимаю, о чём вообще волнуются наши «судьи», «профессора» и «консультанты»?! Ведь ясно же сказано: ЕСЛИ НУЖНА ИСКУПИТЕЛЬНАЯ ЖЕРТВА.

Именно поэтому народ Русский самим своим чутким сердцем поёт в Акафисте:

Кондак 1

«…подвиг любви голгофской искупительной жертвою явивый…»

Кондак 13

«…наипаче Спасителю нашему, Господу Иисусу Христу, во искупительном подвиге уподобился еси. Креста своего не отверг, и смирение свидетельствовавше, рекше: аще Богу потребна искупительная жертва за грех народа моего, для спасения России, аз буду ею, да свершится воля Божия…».

Так что нашим цареборцам с ересями надо обвинить в «Царебожии» не Хоругвеносцев или «Царский Крест», а самого взошедшего на Екатеринскую Голгофу – Святого Царя-Мученика Николая!…

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич