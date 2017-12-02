ЦАРЬ ИСКУПИТЕЛЬ И КАРТИНЫ «РУССКОГО МАРША»

После «Русского марша» прошло уже довольно много времени, но картина Хоругви Царя – Искупителя Николая II Александровича, стоящая на сцене, как бы не по воле устроителей марша, до сих пор стоит у меня перед глазами. И чудесное явление Казанской иконы Божией Матери, которой Валерий Александрович благословил всех собравшихся русских людей – тоже неотступно все видится мне. Почему произошли эти два события и как Казанская связана с Царем Мучеником Николаем Александровичем? Об этом я думаю постоянно. А произошло это так…

Сегодня, в Москве и во всех городах и весях нашей страны, на Праздник День Народного Единства пройдет «Русский Марш». Да не один, а сразу несколько. Во-первых, Савельевский марш «Великой России» от станции метро «Октябрьское поле». Вчера вечером я получил такую «эсэмэску»:

«Приглашаем завтра 4.11.17 на Русский марш в Москве! Построение в 13-00 у метро Октябрьское поле. Акция согласована. РНФ ВР».

Впереди, как всегда, должны пойти Хоругвеносцы. Центральная композиция будет таковой:

Впереди по самому центру та самая «ЦАРЕБОЖНИЧЕСКАЯ» хоругвь Святого Царя-ИСКУПИТЕЛЯ Николая, на двух древках, которую понесут два верных и проверенных бойца Алексей Манухин и Владимир Французов. А справа и слева от нее будут развеваться два огромных черно-коричневых, точнее, «чёрмных» знамени с образами Божией матери – Казанской и Владимирской. А дальше, скорее всего, два огромных Черно-Золото-Белых монархических знамени с нашитыми на них иконами – Пресвятой Троицы и Нерукотворенного Образа Господа нашего Иисуса Христа. Впереди, командуя всеми, пойдет Валерий Александрович Левченко. Он же и будет выступать первым. А рядом с ним не сцене будет стоять та самая хоругвь Святого Великомученика Царя-Искупителя Николая.

Причем, тут надо заметить, что этот Марш будет носить анти-властную, протестную окраску. А в это же время от станции метро «Спортивная» к стадиону Лужники пойдет другой «Русский марш» – уже не РНФ, то есть «Русского Национального Фронта» Андрея Николаевича Савельева, а НОД-а, т.е. «Национально-освободительного Движения Евгения Алексеевича Федорова. Эти пойдут не против, а за Путина. Я даже посоветовал активистке этого Движения, которая недавно так яростно боролась с «Матильдой» и которая пишет в «контакте» под ником «Ярославна Пожарская» – нести впереди колонны портрет самого Владимира Владимировича. Ей самой и в голову не приходила такая идея – и она очень обрадовалась.

– Я могу купить его завтра в магазине, и понесу!… – воскликнула она.

– А ещё Царскую корону ему из золотой фольги приделайте!

– Ну, это будет уже слишком! – отпарировала она.

– Почему же слишком. Вон, в Сербии его прямо чтят как Русского Царя, защитника всего Вселенского Православия. Да и то, ему приятно будет. Я где-то на обложке журнала видел его портрет в короне и мантии, со скипетром и державой. А другой портрет – где он похож на Юлия Цезаря.

– Так что, покупай фольгу и приклеивай корону!

– Какую? – Российской Империи?

– Да нет, с острыми углами, как у древних царей. Типа там Кира или Навуходоносора…

– Но ведь все орать будут, что мы лизоблюдничаем!

– Да и пусть орут. Зато всё заснимут и поместят на главных страницах газет. Да и то, почему же не сделать человеку приятное. «Спешите делать добро!» – как завещали нам великие православные старцы . . .

Ещё, возможно, в Люблино будет третий «Русский марш» Мальцева-Горского-Королева. Так сказать «фашистский», под лозунгом:

– Слава Украине!

– Хероям Слава!

Но неизвестно, пройдет ли он. То есть, разрешат ли его. В этом марше главным будет Юра Горский. Что касается марша, в котором пойдут Хоругвеносцы, то в его рядах так же пойдет отряд российских монархистов – с транспарантом:

НАМ НУЖЕН ЦАРЬ!

и

ЦАРЬ ПРИДЕТ – ВСЕХ СПАСЕТ!

ВСЕХ ВРАГОВ ПЕРЕБЬЕТ!

А также отряд Народного Ополчения Минина и Пожарского, в который входят Надежда Ивановна Квачкова, Елена Рохлина и вышедшая замуж за Серба активистка Юля. Она, а точнее её сын, будет нести большое черное знамя, на котором изображен опять же большой белый череп («лобанье» по-сербски) с перекрещенными костями, а под ним волк, воющий на луну, и надписью:

С ВЕРОМ У БОГА

СЛОБОДА ИЛИ СМРТ !

А на другой – золотой стороне знамени – большой полный Двуглавый Орел Российской Империи.

В свою очередь, колонна НОД-а будет впереди нести «неканоническую икону», где сверху вполне даже канонический Образ Божией Матери Казанской, а под ней, разделяющая доску на две части Гвардейская Георигевская ленточка, а под ней – картина художника Филиппа Москвитина, на которой гражданин Минин и Князь Пожарский стоят под Хоруговью Нерукотворенного Образа – Спас Ярое Ока… Эту икону по сути дела запретила Патриархия, назвав ее «неканонической», прежде всего, насколько я понимаю, из-за Георгиевской ленточки. А действительно, ведь в Киеве стотысячный Крестный Ход не смог же идти на Святого Владимира под Георгиевскими ленточками. И вообще: не надо никакой политики! – никаких «НОДОВ», «РОДОВ», «РОСОВ», «РОНСОВ», Народно-Освободительных Движений, Народных же Ополчений, не надо никаких Мининых и Пожарских – стоят они себе пристойненько в ограде Храма Василия Блаженного и пусть себе стоят, никому не мешая…

В общем же вот такой расклад «Русского Марша» будет сегодня на улицах Москвы в День Народного Единства – 4 ноября 2017 года . . .

. . .

2. Русский марш на Октябрьском поле – 2017

Сейчас время 16.23, то есть где-то полпятого вечера, уже темнеет, тем более, что небо к вечеру затянуло густыми серыми облаками, стало пасмурно, подул холодный ветер и даже начали кружиться большие медленные снежинки. Потом они завертелись длинным хороводом и понеслись куда-то туда – к Краснопресненской набережной, где в холодной мгле небеса прорезают посеянные зубы дракона…

Я позвонил Валере. Он сначала не отвечал. Но вот, включил телефон, и я услышал резкий голос очередного выступающего:

– Коррупция достигает уже запредельно-фантастических размеров. Народ, особенно Русский народ – ограблен. Мы находимся на пороге взрыва . . .

Валера выключил телефон. Значит, митинг «Русского Марша» на Октябрьском поле, который начался где-то в 14.00, судя по энергичному тону выступающего, находится ещё в полном разгаре. И Валерий Александрович, как я понимаю, все еще стоит у хоругви «Царя Искупителя», которую героически держат Алексей и Володя. Ну, да, ведь когда я сказал Алексею, чтобы он занес хоругвь на сцену, прямо за Валерой, который должен был выступать первым, и снимал его выступление на свой мобильник, снимая Валеру в профиль, я как-то не подумал, что Валера-то после выступления может сойти с борта грузовика, а Хоругвь-то Царя-Искупителя там придется оставить до конца – соответственно, и Алексей, и Володя – тоже должны будут и дальше стоять там на ветру, слушая антикоррупционные и антипутинские речи революционных ораторов. Ну и Валера, конечно, из солидарности, остался на насквозь продуваемой октябрьским ветром импровизированной сцене, в кузове грузовика. Интересно, сколько еще будет длиться этот революционный протестный митинг объединенной оппозиции. Ведь они даже новое Движение создали типа Фронта Национального Спасения. Как-то так или похоже называется.

Если все они сегодня будут выступать, то митинг продлится до 6-ти вечера. И Валере, Алексею и Володе придется стоять до самого его окончания. То есть с 2-х до 6-ти на ветру и холоде. Интересно, кто еще пришел на этот митинг из наших. Должны были, насколько я знаю, прийти

Валерий Левченко

Алексей Манухин

Владимир Французов

Максим Марков

Алексей (брат Виктора Дмитриевича)

Сергей Макагоненко

Николай Журавлев

И еще несколько человек.

Еще должен был приехать Коля Омельченко – но не смог. Павел поехал в Рыльский монастырь лечить друга от алкогольной агрессии и белой горячки, Макагоненко не смог, Алексей, брат Виктора Дмитриевича хоть и с несгибаемой сломанной ногой приехал и помогал, и еще приехал Николай Блаженный и привез новую Икону Казанской Божией Матери. Она оказалась больше размером, чем Валера предполагал. С ней он шел впереди «Русского Марша» и с ней же выступал со сцены, и в конце своего выступления благословил ею участников, перекрестив их иконой большим Православным Крестом

– Во Имя Отца

– И Сына

– И Святого Духа

– А – ми – и – нь! – ответили Русские люди.

А рядом с ним стояла та самая главная наша Хоругвь Царя Мученика – Царя Искупителя Николая, которую на двух древках держали два богатыря Алексей и Владимир.

Первым открывал митинг лидер «Великой России» Андрей Савельев, за ним выступил неожиданно явившийся на митинг оппозиции о. Всеволод Чаплин. Третьим выступал Заместитель Главы Союза Православных Хоругвеносцев Казак Луганский Валерий Александрович Левченко, с Казанской Иконой в руках и на фоне «Царебожнической» Хоругви Царя-Искупителя Николая Второго Александровича, мученической кончиной своей выкупившего у Спасителя жизнь Русского народа.

Валера рассказал как мы, Хоругвеносцы, боролись против богомерзкой «Матильды», как несколько раз сжигали её постеры и постеры Учителя с рогами и числом Зверя на лбу. Да что там говорить, время наступило! Дьявол в бешенной ярости вырвался из преисподней, «зная, что не много ему осталось», и собирает всех заключивших с ним договор кровью. Священной Кровью Святой Царской Семьи, Священной Красной Кровью ста миллионов Русских людей – умученных, измордованных, поруганных, оплеванных, искалеченных физически и духовно, но сохранивших в сокровенных глубинах души главный Завет господа нашего Иисуса Христа:

– Нет больше сея любви чем кто душу свою положит за други своя!

Валера рассказал, что только один Русский город – Луганск, – полностью и безоговорочно запретил показывать кощунственную цареубийственную «Матильду» в своих кинотеатрах. Кроме этого, он сообщил, что в своей недавней поездке он взял святой землицы с могилы великой луганской старицы матушки схиигуменьи Олимпиады, которая в 2004 году благословила воина Леонида с братией вести безостановочную безкомпромиссную духовную брань со слугами антихриста и отца его Дьявола. Помню, когда мы у нее были, она все меня спрашивала:

– Леонид? А кто он Леонид?.. – Посмотрит, посмотрит на меня проницательно и снова: – Леонид? А кто он, Леонид?…

Валера снова перекрестил всех стоящих внизу – Казанской, осенив всех большим Православным Крестом…

Так прошёл наш очередной Православно-Монархический Русский Марш в лето от Рождества Христова – 2017, – в год столетия революции же – первый. Говорят, что завтра, 5-го ноября 2017 года, в воскресенье – снова начнется Третья Русская Великая ноябрьская революция… Что ж, как говорится, посмотрим.

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3. Выступление Валерия Александровича Левченко на РУССКОМ МАРШЕ – 2017

Да, итак, вчера на Казанскую и на государственный праздник День Народного Единства, 4 ноября года от Р.Х. 2017-го, Хоругвеносцы участвовали в протестном «Русском марше», возглавляемом Андреем Николаевичем Савельевым. На Празднестве этом произошло чудо. Наш новый знакомый – Николай Блаженный, съездив в этот день утром в Коломенское и помолившись там, у иконы Державной Божией Матери, привез с собой на Октябрьское поле в рюкзачке новый написанный им образ Казанской Божией Матери – тот самый, который шел впереди народного ополчения Минина и Пожарского из Нижнего в Москву. Перед тем же образом молились Русские полки во главе с Михаилом Илларионовичем Кутузовым ранним утром перед Бородинским сражением. И вот, Казанская пришла к нам, и Николай Юродивый хранил её специально для нас, Хоругвеносцев, с того стояния против «Матильды» в Кадашах, т.е. с 1 августа 2017 года. Валера сразу же выкупил её и встал с ней впереди шествия. Теперь «Русский марш» возглавляла Пречистая Пресвятая Богородица – Священного чудотворного Образа Ея Казанския . . .

Это была сила. А за Валерой с Казанской в Руках, Алексей Манухин и Владимир Французов несли нашу большую Хоругвь Царя Искупителя Николая, на двух древках. Справа от этой хоругви развевалось огромное чёрмное знамя с ликом Казанской Божией Матери, а слева – с ликом Божией Матери Владимирской. А за ними два огромных Черно-Золото-Белых знамени с иконами Пресвятой Троицы и Нерукотворенного Образа Господа Бога нашего Иисуса Христа. Всего Хоругвеносцев было 8-мь человек. Валерий Александрович Левченко, Александр Валерьевич Королев, Алексей Григорьевич Манухин, Владимир Николаевич Французов, Николай Журавлев, новый хоругвеносец Денис, присланный Игорем Игоревичем, Алексей брат Виктора Дмитриевича и Николай Юродивый, и принесший Казанскую Икону. Так что голова шествия, с Казанской и Царем Искупителем, была очень мощной.

Вот, прошли маршрут. Алексей сказал Володе:

– Ставим Царя-Искупителя прямо на возвышение для выступления. Так и поставили. И теперь выступали на фоне этой гонимой новыми книжниками и фарисеями Хоругви. Так она и стояла во время всего митинга.

Валера вообще хотел залезть с ней прямо на трибуну и так и стоять там, наверху, но как рассказывает Алексей, откуда-то поднялся Николай Курьянович и заявил, что на сцене будет находиться только он – Курьянович в качестве ведущего, и главного, и – покосившись на Андрея Николаевича Савельева и вспомнив, что главный все-таки тот, добавил:

– И ещё будет находиться Андрей Николаевич Савельев.

На икону же Казанской Божией Матери он тоже покосился, и лицо его несколько искривилось. Ну, да, ведь он теперь у нас язычник, и иконы не признаёт . . .

Первым выступал Савельев, вторым, явившийся на этот протестный марш о. Всеволод Чаплин, а третьим Валерий Александрович Левченко. Он указал всем, что перед нами хоругвь Святого Мученика, Великомученика – Страстотерпца, Царя Искупителя Николая II Александровича, сознательно принесшего Себя и Свою Семью в Голгофскую жертву, чтобы искупить грех нашего русского предательства, отступления народа от Бога, Царя, т.е. от Церкви и Царства, попущения и невозбранения цареубийства и передаче Царской Семьи в руки изуверов иудейского племени. . .

Валерий Александрович в своем выступлении говорил, что мы, Хоругвеносцы, ни в коем случае не посягаем на Церковные, и в том числе мученические чины, такие как благоверный, преподобный, мученик, великомученик, страстотерпец, блаженный и другие. Но кроме Церковных чинов есть ещё и чины, идущие от Царства и выражающие суть характера и деятельности каждого Князя или Царя. Чины эти, а точнее народные наименования носят несколько поэтический характер и происходят откуда-то из самых недр, из самых глубин народной души и Русского языка. Звучат же они так:

Святослав Хоробрый

Владимир Красно Солнышко

Александр Невский

Дмитрий Донской

Ярослав Мудрый

Владимир Мономах

Василий Темный

Иван Грозный

Алексей Тишайший

Петр Великий

Александр Благословенный

Александр Освободитель

Александр Миротворец

Николай Искупитель

Точно также считаю и я, Глава Союза Православных Хоругвеносцев Леонид Донатович Симонович-Никшич: это не Церковные чины, а так сказать «звания» присвоенные царям самим народом Русским, звания, в которых сконцентрирована народная любовь и концентрированно передан смысл характера, судьбы и деятельности того или иного Царя. И так как хорошо известно, что Царь, зная пророчества монаха – тайновидца Авеля, что на Руси будет новое иго – жидовское, и «Жид скорпионом будет бичевать Землю Русскую», и что Царь и вся Его Семья будет ритуально, «подобно невинным жертвенным агнцам заколена богомерзкими изуверными жидами», – Он ясно и совершенно осознанно шел на Голгофу, так прямо и говоря:

– Если для спасения России нужна искупительная жертва, я готов стать этой жертвой.

И смиренно, как агнец Божий, пошел по длинному пути унижений, страданий, поруганий и оплеваний – по этой безконечной дороге страданий – Виа Делароса, – длинною в год, и пронес свой Крест на Голгофу…

Нам из-за Хоругви Царя-Искупителя наклеивают ярлык Царебожников и некоторые рьяные ревнители даже требуют, чтобы мы из-за своего Царебожничества больше не приходили на их мероприятия. А то и на них падает тень Царебожничества и их уже называют сектантами-Царебожниками. Но мы, Хоругвеносцы, никакие не сектанты, и не Царебожники, и не Цареискупительники. В 2003 году на освящении Храма на Крови в Екатеринбурге и именно мы возглавляли Крестный ход на Ганину Яму. Да и до этого на раз там бывали, когда еще не было там никакого монастыря, а был глухой лес, и туман в нем желтоватый, и на опушке хоть и просевшая, но сохранившаяся глиняная насыпь – жертвенник, на котором сжигались тела Царственных Мучеников… А потом у нас появилась чудотворная мироточивая икона Красного, мученического цвета – икона Святой Царской Семьи, которая сильно благоухала и обильно мvроточила – святое мvро истекало прямо потоками, и мы с этой иконой были и в Екатеринбурге, и в Алапаевске, и на шахте, куда были сброшены алапаевские мученики, и в Румынии, и в Сербии перед ней служил Святой Сербский Патриарх Павел, и в Черногории, когда митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий вышел из стен Цетиньского монастыря встретить её в полном архиерейском облачении и сам кадил перед ней благоухающим ладаном . . .

И исцеления от неё были. В знаменитом Спасо-Елеазаровом монастыре, откуда и пошла теория последнего Третьего Рима, – у одной бабушки ожила парализованная рука. Она помолилась, положила руку на икону и по руке – пошёл огонь, и рука ожила… Если кто не верит этим моим рассказам, то предлагаю обратиться к видео-фильму Юрия Воробьевского об этой иконе, где я о ней рассказываю, а камера в течении получаса запечатлевает как святое мvро потоками – именно потоками – благоухая и переливаясь истекает из её поверхности . . .

– Вот почему мы, Хоругвеносцы, – говорил далее в своей речи Валерий Александрович Левченко, – веруем и исповедуем, что святой наш Царь Мученик – Страстотерпец Николай в душе народной – именно, подчёркиваю, в душе народной! – будет прославлен – уже прославлен и прославляется – как Царь ИСКУПИТЕЛЬ народа Русского, только благодаря мученическому подвигу которого, Господь и помиловал Землю Русскую. И только благодаря Ему – Николаю Александровичу – мы здесь сейчас с вами стоим, и будем стоять за Святую Царственную Семью, за Царя Искупителя Русского народа, за Землю Русскую, за Пречистую Пресвятую Богородицу и за Сына Ея Предвечнаго – Господа Иисуса Христа. Стоим, потому что не можем иначе. Стоим и будем стоять, и идти Крестным ходом до конца, исповедуя Царя Искупителя Николая.

– Во Имя Отца !

– И Сына !

– И Святаго Духа !

– А – а – а – минь! – выдохнул народ. И раздались радостные возгласы:

– Правильно. Исповедуем.

– Искупитель! Мученик!

– Искупитель! Искупитель!

И тогда Валерий Александрович поднял над головой пришедшую на «Русский марш» новонаписанную икону Казанской Божией Матери, и большим Русским Православным Крестом благословил ею народ . . .

Да, братья и сестры, скажу и я, вот это всё и есть наша с вами «действительность», а не приукрашенные елейные патриотические выдумки на страницах интернета. Мир, наш Русский мир – противоречив и фантастичен, он мистичен не какими-то конспирологическими – алхимическими – оккультно-эзотерическими и т.д. выдумками, а невероятными, прямо-таки сказочными какими-то картинами нашей реально-нереальной русской жизни, и я, Леонид Донатович хронист-летописец, не перестаю удивляться всем воистину невероятным её проявлениям, да таким, что уж точно «нарочно не придумаешь» и все великие фантасты прошлого навроде Данте, Шекспира и Сервантеса, как говорится, «нервно курят в углу» . . .

Да и то, это ведь Россия – самая фантастическая в мире страна, ведь это всё она – всплывающий сейчас из вод озера Светлояра таинственный Град Китеж, и он же Москва – Третий Рим – он же Столица Ромеев – Святой Град Константинов – Константинополь, и он же туда на Небеса стремящийся и уходящий Город без крыши – Сверкающий на Солнце – Небесный Иерусалим . . .

Но главное, что на этот наш «Русский марш» пришла новонаписанная Казанская и благословила изгнанную и гонимую фарисеями и церковными либералами – царененавистниками – прошедшую Крестными ходами тысячи километров по Мать-Сырой-Русской-Земле икону Царя – на которой справа надпись:

Святой Царь Искупитель

НИКОЛАЙ

Сие и буди, буди ! . . .

. . .

4. Царь Искупитель

Мне, автору этой хроники, все время – в последнее время – приходит в голову мысль, что надо писать полнейшую свою правду. То есть правду, как я её вижу, а не как ее требует видеть та или иная православно-монархическая группа или организация.

Сколько их, куда их гонят,

Что так жалобно поют,

Вурдалаков ли хоронят,

Царебожников сдают . . .

Хотя, с Царебожниками, ещё раз скажу, получается не такая простая история, как хотелось бы нашим «ревнителям благочестия». Дело в том, что большинство Русских Монархистов являются именно «Царебожниками». Причем, даже среди самих «Царебожников» есть определенные степени и градации. Одни считают, что весь русский народ должен совершить Акт Всенародного Покаяния в грехе Цареубийства. Именно Цареубийства! Была даже выпущена икона Русской Зарубежной Церкви, на обратной стороне которой крупным шрифтом было написано:

Весь народ молчал.

Поэтому все мы должны воскликнуть

– Кровь Его на нас и на детях наших!

Я уже писал, что в этой надписи есть некая явная подмена. В Евангелии написано: И весь народ кричал:

– Распни, распни Его!

Кровь Его на нас и на детях наших!

Вот-вот. Там, в древнем городе Ершалаиме, стоя перед Гаваффой, на площади, весь собравшийся еврейский народ – так и сказано «Весь народ», – не молчал, а именно во всю глотку кричал:

– Кровь Его на нас и на детях наших!

– А тут, во-первых, ни на какой площади весь Русский народ собран не был и, соответственно, нигде он ни кричал, ни молчал, ни молча, стоял, ни орал, ни вопил:

– Смерть Царю! Смерть Николашке Кровавому!

– Смерть немецкой шпионке Царице!

– Смерть больному Царевичу!

– Смерть немецким Принцессам!

– Смерть всем Царским предателям!

– Убей их! Убей! Убей!

Ничего подобного не было. Люди даже не знали, кто, убит, или не убит. Убит ли Царь или опять вывезен куда-то «в безопасное место». А Семья-то уж точно находится в Перми. Да и Царь отправлен в Германию, в Англию, на Кавказ, в Ташкент, в Ливадию, в Гренландию… В скит Уральского Афона, на Соловки, на Валаам…

Повторяю: ритуальная жертва, совершаемая евреями-каббалистами, а не законный расстрел «гражданина Романова», совершённый «русскими людьми», «по законам революционного времени». Вот она, правда. И Царь знал, заранее знал, что так будет. И сознательно шел на Русскую Голгофу, для того, чтобы гнев не пал на весь Русский народ. И народ свой – он святой Голгофской жертвой искупил у Бога, принеся себя за него в Жертву. Именно поэтому мы и называем Царя Николая –

ЦАРЕМ ИСКУПИТЕЛЕМ РУССКОГО НАРОДА . . .

Глава Союз Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjактара,

Архонт Международного Движения «Православие или Смерть!»

Леонид Донатович Симонович-Никшич

+ + +