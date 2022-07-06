В Совете Федерации состоялось заседание рабочей группы по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ на тему «О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части регулирования отношений, связанных с завозом продукции, товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности («Северный завоз»)».

Мероприятие провел заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов.

«Одна из важнейших задач в сфере социального развития районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – создание системы государственной поддержки завоза жизненно необходимых продукции и товаров. Необходимость специального регулирования доставки грузов вызвана специфическими особенностями этих территорий, в том числе невозможностью собственного производства определенной продукции, важной для жизнеобеспечения населения и функционирования экономики», – отметил сенатор. «Северный завоз – это комплекс мер. Транспортная логистика и схема Северного завоза должны быть четко проработаны», – считает он.

Александр Акимов обратил внимание, что представители регионов неоднократно отмечали необходимость принятия отдельного нормативного правового акта, направленного на регулирование отношений, связанных с осуществлением северного завоза. «Северный завоз обеспечивает жителей 25 северных субъектов Российской Федерации, 206 муниципальных районов, более 3‑х миллионов граждан продуктами, товарами первой необходимости, лекарствами, строительными материалами. Ежегодный объем перевозок по Северному морскому пути только в рамках северного завоза составляет более 3-х миллионов тонн».

Например, для Якутии с ее огромной территорией, экстремальными природно-климатическими условиями и с коротким навигационным периодом вопросы завоза топлива и продуктов питания имеют первостепенное значение.

Сенатор напомнил, что в апреле текущего года Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Арктической зоны, на котором отметил, что Арктика должна быть снабжена всеми необходимыми товарами и услугами, причём в полном объёме. По итогам указанного совещания было принято решение разработать закон о северном завозе, целью которого будет поддержание минимальных цен на транспортировку продуктов в удаленные регионы, а также обеспечение приоритетного характера транспортировки.

Как отметил Александр Акимов, во исполнение поручения Минвостокразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разрабатывает законопроект в части регулирования отношений, связанных с завозом продукции, товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.

Сенатор подчеркнул, что указанный законопроект должен быть внесен и принят в осеннюю сессию текущего года, чтобы в будущем году заработать в полную силу.

Первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов представил инициативы Министерства в этой сфере. По его словам, сейчас важно на федеральном уровне унифицировать многие подходы к решению существующих проблем, восстановить инфраструктуру, которая необходима для северного завоза, взять под контроль графики поставок и ассортимент продукции.

Гаджимагомед Гусейнов озвучил некоторые предложения. В частности, он указал на то, что в настоящее время нет законодательно закрепленного понятия «Северный завоз». Также нужны экспертные оценки завоза товаров, маркировки продукции и т.д.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, территории которых входят в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации, научных и образовательных организаций, экспертного сообщества.